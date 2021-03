Marc Anthony apuesta desde Miami por su primer concierto en línea

Marc Anthony ofrecerá un concierto virtual desde Miami. GETTY IMAGES

Tras su exitosa participación en el Premio Lo Nuestro, Marc Anthony regresará a los escenarios con el estreno de Una noche, su primer concierto en línea que saldrá al aire en vivo el sábado 17 de abril, a las 8 p.m.

El evento, que tendrá lugar en un estudio de televisión de Miami y al cual el público no tendrá acceso, será una oportunidad para que el cantante repase Hasta que te conocí, I Need to Know, Tu amor me hace bien y Hasta ayer, entre una larga lista de temas que han marcado su carrera a lo largo de 30 años.

El programa también incluye éxitos de nueva factura como Un amor eterno, Lo peor de mí, Parecen viernes, Soy yo, incluidos en Opus, su álbum más reciente. La producción cuenta con una nominación a los Latin American Music Awards, próxima a celebrarse el jueves 15 de abril.

“La vida nos ha cambiado, indudablemente. Pero la música sigue siendo un cable a tierra para todos. Nos permite seguir manteniendo viva la ilusión, el amor y la alegría. Y aunque por seguridad no podamos estar todavía frente a frente, estoy seguro de que este concierto creará una magia increíble, que logre conectarme con mi público, donde quiera que esté y con todos los que necesiten un toque de música para seguir adelante; para mantener la ilusión por la vida”, expresó Marc Anthony a través de un comunicado a los medios, la mañana del miércoles .

En la tarde, el intérprete confesó a el Nuevo Herald sentirse muy emocionado por poder encontrarse otra vez en su propio escenario acompañado por sus músicos y su personal técnico de tantos años, a los cuáles no ha visto desde que comenzó la pandemia.

“Esto, sumado al factor de que podré ofrecerle mi música nuevamente a mis fanáticos de todas partes del mundo y llevarles alegría aunque sea por un día, me llena de satisfacción y esperanza por lo que está por venir”, dijo.

El concierto estará dirigido por Carlos Pérez, cuya trayectoria incluye los videos Despacito, Está rico y Vivir mi vida, un tema del propio Marc.

La producción estará a cargo de la empresa miamense Magnus Studios.

“Nos hemos propuesto crear experiencias de contenido y entretenimiento únicas para audiencias globales. La música está en nuestro ADN y esta será la primera de muchas experiencias en nuestra línea de producción. No podemos estar más orgullosos de comenzar con Marc Anthony”, dijo Felipe Pimiento, COO de Magnus Studios.

La promoción y distribución del evento correrá por cuenta de Loud And Live Studios.

Los boletos para Una noche están disponibles en la página www.marcanthonyonline.com