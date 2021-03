Sofía Vergara vence a su ex pareja en otra batalla por sus embriones congelados

Sofia Vergara y Nick Loeb durante la entrega de los Globos de Oro 2014. Getty Images

La batalla de Sofía Vergara con su ex pareja Nick Loeb, por la custodia de sus embriones congelados hace siete años, abre un nuevo capítulo desde que un juez de la Corte Superior de Los Ángeles le prohibiera al empresario usar los embriones sin la aprobación de la actriz.

De acuerdo con el Daily Mail, la acción representa un triunfo para Vergara, ya que en su afán por ejercer sus derechos el empresario nombró a los embriones y hasta intentó abrir fideicomisos para ellos.

Otros medios como TMZ aseveran que Loeb luchó para que le autorizaran llevar los embriones a término, y que hace apenas un mes perdió otra batalla por su custodia luego de que la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito en Louisiana fallara a favor de la estrella.

La historia comenzó en el 2013, cuando Vergara y Loeb decidieron congelar sus embriones, sin imaginarse que un año después se declararían enemigos. En esa ocasión el empresario entabló una demanda contra la actriz por la custodia de los embriones, con la supuesta intención de implantarlos en el útero de otra mujer para cumplir su deseo de convertirse en padre.

“Yo tengo dos hijas. Cuando tienes embriones 50% son de ella y 50% son míos”, dijo Loeb, tras explicar que como la tecnología actual permite conocer el sexo de los embriones, los dos habían decidido nombrarlos Isabella y Emma.

Según informa Infobae, los abogados del empresario inicialmente presentaron la demanda en California y luego la abandonaron para establecer la residencia de los embriones en Louisiana ya que la ley de ese estado les confiere personalidad y prohíbe su propiedad o destrucción, en tanto que requiere que cualquier disputa relacionada con su futuro se solucione en “el mejor de sus intereses”.

El trámite fracasó. De acuerdo con el Daily Mail la Corte de Apelaciones desestimó la demanda de Loeb porque “se burlaba del sistema legal de Luisiana”, pues él no vivía allí. También acusó al equipo legal de Loeb de participar descaradamente en la búsqueda de foros, a fin de encontrar un tribunal que simpatizara con su caso.

“Su comportamiento desacredita y se burla del sistema legal de Luisiana. Es aborrecible”, argumentó el fallo dado a conocer por la publicación.

Sofía Vergara está casada con el actor Joe Manganiello. Dimitrios Kambouris/VF14 Miami

Por otra parte, Infobae agregó que Sofía y su equipo de abogados afirmaron que Loeb utiliza el caso para acaparar la atención de los medios, basándose, tal vez, en un artículo que el empresario publicó en The New York Time, en el 2015, donde argumentaba que si una mujer tiene el derecho de llevar un embarazo a término, el hombre debería tenerlo si se trata de embriones fecundados in vitro.

La actriz Sofía Vergara y su hijo Manolo González-Ripoll Vergara en el Paseo de la Fama de Hollywood. Jason Merritt Getty Images

Como respuesta, la actriz explicó en el programa Good Morning America que ese no era un tema para que la gente opinara ya que existían papeles firmados.

En cuanto al paradero de los embriones, seguirán sin poder usarse por el empresario, a menos que Sofía lo autorice.

La actriz es madre de Manolo González-Ripoll, un joven de 27 años, graduado de producción y dirección de cine, que suele aparecer junto a ella en varios comerciales de televisión.

Vergara está casada con el actor Joe Manganiello desde noviembre del 2015.