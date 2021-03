Ahora que la monarquía cerró la tubería del dinero, ¿de qué vivirán Harry y Meghan?

Leer más

Para nadie es una novedad que los hombres tienen más ventajas que las mujeres, solo por mencionarte algunas, físicamente son más fuertes, reciben mejor salario, pueden hacer “pipi” en cualquier lugar, además ahorran mucho más dinero que nosotras, porque no gastan en maquillaje y lo que invierten en peluquería es mínimo, y si sigo con la lista, no termino. Pero aunque no lo creas tenemos una ventaja sobre ellos y nunca jamás la podrán desarrollar como nosotras y ¡ojo! no me refiero a la bendición de que podemos traer vida al mundo.

Esta maravillosa ventaja es que nacemos con mayor facilidad para comunicarnos. Hay estudios que demuestran que las mujeres al día utilizamos alrededor de 20,000 palabras y los hombres aproximadamente 7,000 y aunque ellos nos critican porque hablamos como “loras” este es nuestro súper poder porque nos permite expresar lo que sentimos, resolvemos problemas con más facilidad por la vía del diálogo, en cambio para ellos hablar es incómodo y mucho más cuando tienen que arreglar problemas.