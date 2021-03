Andy García protagonizará una nueva versión de ‘Father of the Bride’... pero con sabor cubano

Leer más

Tras poco más de dos meses de silencio la presentadora y periodista cubana Myrka Dellanos volvió a comunicarse con su seguidores a través de las redes sociales donde se refirió al motivo de su alejamiento de la vida pública. En el video Dellanos hizo alusión a lo difícil que ha sido para ella este último año y a las secuelas que le ha dejado a nivel emocional.

“El año pasado fue un año difícil, todos lo sabemos, y hubo muchos cambios. Todo lo que sucedió con Covid yo creo que tuvo, igual que para ustedes seguramente, como secuelas en mi alma, también emocionalmente. Fueron momentos difíciles. Estuve trabajando en Telemundo [en el programa Al rojo vivo con María Celeste Arrarás] después salí y comenzando el 2021 todavía las cosas no habían cambiado, no han regresado a su normalidad y realmente con las redes muchas veces uno se mete a estar hablando con las personas, estás poniendo mensajes y pensé: necesito un tiempo donde no tenga que tener esa responsabilidad cada día de estar hablando o poniendo un mensaje alentador porque tengo que concentrarme en lo que Dios tiene para mí específicamente y necesitaba escuchar la voz de Dios”, explicó Dellanos el miércoles 17 de marzo en su cuenta de Instagram.