El regreso de Dance Now! Miami con ‘La Malinche’ de José Limón

Dance Now! Miami (DNM), bajo la dirección artística de Hannah Baumgarten y Diego Salterini, regresa al escenario del Aventura Arts & Cultural Center este sábado 3 de abril para presentar un programa que incluye el estreno para la compañía de “La Malinche” de José Limón, en una reconstrucción de Daniel Lewis.

“La Malinche” es un título emblemático de la danza moderna norteamericana y una obra para tres bailarines inspirada en una historia de la vida real que se mezcla con la leyenda de al menos dos de sus personajes: El Conquistador (léase Hernán Cortés) y por supuesto, La Malinche. El tercer personaje es identificado como El Indio.

La Malinche, el personaje histórico, fue una mujer indígena excepcional que jugó un papel clave en la conquista española del Imperio Azteca como intérprete, traductora y amante de Hernán Cortés. Es también una figura icónica en la cultura mexicana y la palabra “malinchismo”, derivada de su nombre, identifica de manera peyorativa la actitud de quien prefiere lo extranjero y menosprecia lo propio.

“La Malinche”, la coreografía, fue la primera pieza creada por Limón para su compañía –fundada en 1946- y es un trabajo cautivador de apenas 17 minutos de duración al que se le han dedicado artículos, tratados y libros.

¿Por qué “La Malinche”? ¿Por qué ahora?

“Comenzamos a manejar la idea de hacer ‘La Malinche’ durante nuestra gira ‘Puentes NO Muros’ por México”, nos dice Baumgarten. “Estábamos en la Ciudad de México con Danny [Daniel] Lewis (donde es recibido como una celebridad), impartiendo clases precisamente en el CENIDI Danza José Limón (el centro nacional de danza) y pasamos por el lugar de los fatídicos hechos relacionados con su muerte. Danny ya nos había confiado varias de sus obras históricas de la compañía Limón, pero sabíamos que ‘La Malinche’ requería un elenco especial. El año pasado, nos dimos cuenta que teníamos esos bailarines verdaderamente excepcionales y, junto con el 75 aniversario de Limón y la bendición de Danny, la José Limón Dance Foundation nos otorgó los derechos”.

Se dice que La Malinche -o Doña Marina, como la bautizaron los españoles- fue asesinada en su casa en la madrugada del 29 de enero de 1529. Los tres bailarines “excepcionales” que menciona Baumgarten son Anthony Velázquez, Allyn Ginns Ayers y Matthew Heufner.

Acompañando a “La Malinche” se presentarán dos trabajos ya conocidos: el solo autobiográfico “Unburden” de Baumgarten y el dúo de ballet contemporáneo “Mitosis” de Salterini. Además, se repone “This Moment, Here”, una obra de grupo de reciente creación.

“Cuando estrenamos “This Moment, Here”, explica Salterini, “creamos un escenario de dos niveles en North Beach Bandshell que permitiera a los bailarines estar separados y aislar a quienes necesitaban más espacio. Ahora estamos de vuelta en el teatro y la propuesta original no funcionaría, pero estamos utilizando una proyección de video que de alguna manera expande la perspectiva visual para la audiencia y nos permite dar contexto al tema de cada uno de los movimientos de la obra. La semana pasada la presentamos de gira en Coker University en Carolina del Sur y la audiencia parecía haberla disfrutado mucho con esta nueva incorporación. Es una labor de amor crear videos para la compañía, y se ha convertido en una pasión, una nueva aventura artística y es algo que disfruto mucho hacer”.

De regreso a nuestra primera pregunta sobre “La Malinche”, Baumgarten puntualiza: “La lista de razones para responder a ‘¿por qué ahora?’ es enorme. Es una pieza de danza verdaderamente extraordinaria, con temas de dominación, pasión, traición, perdón y reconciliación, todo contado por tres trovadores que se adentran en la ciudad, se detienen para representar la historia, y retoman el camino”.

HABLAN LOS INTÉRPRETES

Según Allyn Ginns Ayers (La Malinche), “La hermosa coreografía de Limón es atemporal, y la historia aún resuena, incluso casi 75 años después de su estreno: los temas que Limón explora sobre la conquista cultural y la traición están muy presentes en el discurso de hoy. Si bien la Malinche es considerada una traidora en México, la descripción que hace Limón de la historia le permite complejidad, arrepentimiento y, en última instancia, redención. Para mí, como filipina estadounidense (Filipinas también estuvo bajo el dominio español durante siglos), no es difícil conectarme con su complicada relación con la historia colonial”.

“Me siento increíblemente honrado de trabajar con Danny Lewis y agradecido de que ha confiado en mí para retratar a El Conquistador”, comenta Matthew Heufner. “Como hombre blanco que se ha beneficiado de la colonización de Las Américas, me resulta difícil encarnar y relacionarme plenamente con el personaje, pero interpretarlo es a la vez emocionante y aleccionador”.

Por su parte, Anthony Velázquez (que interpreta a El Indio) considera que “recibir instrucción directa de Daniel Lewis ha sido una experiencia asombrosa pero aterradora. Me da miedo porque para mí ‘La Malinche’ es un trabajo sagrado. Pero aprenderlo del que fuera premier dancer de Limón –de quien lo recibió de manera directa- es garantizar la autenticidad y Lewis sabe que todos los bailarines no son iguales, por lo que es muy comprensivo. Siempre menciona que José también así lo haría, y me da espacio para brillar como Anthony sin tratar de imitar a los que lo hicieron antes”.

Y concluye, “me conecto con la historia siendo un latino de primera generación y conociendo la historia de la colonización, así que siento cierta presión para bailar por las personas que vinieron antes que yo y realmente vivieron la historia que estamos contando. Me siento agradecido de poder bailar un papel tan poderoso”.

¿Una obra maestra para regresar a escena después de la pandemia? Decididamente, Dance Now! Miami parece haber descubierto la fórmula para recuperar el tiempo perdido.

