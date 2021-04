Bárbara Bermudo: “la gente piensa que saliste de la televisión y se acabó tu mundo”

Bárbara Bermudo Miami Herald

La sorpresiva salida de Bárbara Bermudo de Univisión, hace cuatro años, ya se pierde en el olvido. Como nunca quiso hablar sobre el tema y se concentró en otros proyectos, cualquiera pensaría que la presentadora había hecho borrón y cuenta nueva. Sin embargo, parece que no es así.

Recientemente Bermudo desempolvó sus recuerdos de una de las etapas más importantes de su trayectoria en Al rojo vivo, el espacio de Telemundo, donde por primera vez hizo pública su opinión sobre aquel momento en una entrevista con el periodista Rodner Figueroa.

“Al principio fue duro porque yo tenía varios proyectos que estaban a punto de materializarse. [Pero] Dios tiene siempre grandes propósitos, [que] no los vemos en ese momento [y] yo no lo vi porque me dio rabia, me dio un poco de tristeza [y] de frustración. [Sobre todo por la] conexión [que tenía] con la audiencia [que] de repente [sufrió] un cambio muy abrupto y nunca se habló de la verdadera razón. Pero eso ya quedó en el pasado, perdoné a las personas y sigo adelante con mi vida”, expresó la ex conductora de Primer Impacto.

Bermudo señaló que pese a su ausencia de la pantalla, jamás perdió el contacto con los televidentes que la vieron crecer a lo largo de los 15 años que permaneció en la cadena. De hecho, su cuenta de Instagram aumentó el número de seguidores tras su despido. También reconoció que fue “muy drástica” cuando salió de la cadena, al extremo de suspender el contacto con sus ex compañeros de trabajo.

“Yo en ese momento me molesté y como que vi culpable a todo el mundo”, recordó. “Fue una reacción humana y poco a poco, cuando fui entendiendo y viendo cómo mi vida iba evolucionando, me di cuenta [de que no tenía sentido] desaparecer así de la vida de tantas personas si ellas no tienen la culpa. Hoy día hablo con muchas ex colegas, son mis amigas, fueron las que se quedaron ahí a pesar de que yo les colgaba el teléfono y a lo mejor no les respondía un texto. Ahí se han quedado vigentes y presentes”.

Bermudo reflexionó acerca del impacto que causan los cambios en la vida de las personas y sus consecuencias. De paso, agradeció a la empresa que durante tantos años invirtió en ella.

“A veces no entendemos los cambios que suceden en nuestra vida y quizás los vemos como algo negativo, pero Dios torna todo para bien y es el cambio que yo necesitaba para ver a mis hijas crecer, estar presente en sus vidas y más en este tiempo tan complicado [para criar a un niño]. Sin embargo, Dios me ha dado la oportunidad de ver otras cosas. Se me han abierto otras puertas”, aseveró la presentadora de origen cubano.

Aparte de permanecer a pie de obra en la educación de sus hijas en los últimos cuatro años, Bermudo dijo que luego de su despido de Univision pudo emprender una serie de proyectos que pese a no estar relacionados con la televisión, le han proporcionado múltiples satisfacciones. “

He podido conformar tres empresas donde no está implícito mi nombre ni mi imagen, pero ha sido de gran bendición para mi familia y para mí”, dijo sin ahondar en detalles, tras señalar que “la gente piensa que saliste de la televisión y se acabó tu mundo, se acabó tu vida”. Pero en su caso ha ocurrido todo lo contrario ya que ha podido reinventarse.

En un momento de la conversación Bermudo confesó que extraña la televisión y que ha tenido propuestas para regresar al medio, incluso del mercado anglosajón. Sin embargo, las ha rechazado porque implicaría mudarse de Miami y eso representaría un gran sacrificio para ella.

“Sí la extraño, pero lo más importante, que es la conexión con la audiencia, está ahí en las redes sociales”, destacó. “No me cambio por nadie en estos momentos. Soy la mujer más feliz del mundo, sobre todo porque tengo a mi esposo (el presentador del noticiero de Mega TV Mario Andrés Moreno) de regreso en casa (después de vencer al COVID-19).

Vivimos unos días espantosos que no se los deseo a nadie y creo que es una oportunidad de vida que Dios nos ha dado para reflexionar, así que creo que es una lección muy bien aprendida y solamente tengo agradecimiento hacia el Señor que nos ha sostenido y nos ha sorprendido durante todo este tiempo”, concluyó.