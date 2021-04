Apoyar causas de salud, culturales y artísticas genera muchos beneficios a la persona, especialmente en este complicado periodo de pandemia. Les presentamos los cinco mejores eventos especiales en abril en Miami.

Dolphins Challenge Cancer XI (DCC)

Este es uno de los eventos benéficos más famosos del país por su icónico recorrido de 100 millas. Ciclistas, corredores y amantes de las caminatas se unen en la lucha contra el cáncer. La carrera, celebrada el 10 de abril, nos recuerda que ahora más que nunca hay que seguir apostando por este movimiento anual centrado en el desafío que enfrenta la comunidad del cáncer todos los días del año. Puedes caminar y correr en la ruta de 5 km, espaciada con diferentes horarios de inicio para garantizar el distanciamiento social. Las rutas de ciclistas, de 15 y 100 millas, empiezan y acaban en el Hard Rock Stadium.

Y la ruta de 35 millas arranca en la Universidad de Miami y termina en el Hard Rock Stadium. Esta causa va más allá de la carrera y para participar primero tienes que crear una cuenta para registrarte en el sistema de recaudación de fondos de DCC. Además de participar en persona, también puedes hacerlo virtualmente desde cualquier parte del mundo. La opción de participación en línea es para personas apasionadas que simplemente desean apoyar a la comunidad del cáncer sin participar en el evento, recaudando fondos para la causa. Esta opción es 100% por la causa sin comisiones ni compromisos. Más: www.dolphins.donordrive.com/ y www.instagram.com/p/CNFidAtJK0l/?igshid=18wdrx01pp91s

Clausura del JazzAid Live de Pinecrest Gardens por víctimas Covid

Take 6, el grupo a capella ganador de diez premios Grammy en categorías que van desde soul, jazz y R&B, 10 premios Dove, 2 premios NAACP Image, un premio Soul Train, entre otros, es el encargado de cerrar el undécimo año de la serie de jazz de estrellas de Pinecrest Gardens, que ha presentado a algunos de los nombres más importantes y populares de la música jazz.

Take 6 se presenta en vivo desde el magnífico Banyan Bowl en Pinecrest Gardens para ayudar a recaudar fondos por las víctimas del Covid-19 el sábado 10 de abril, a partir de las 8 p.m. Take 6, formado en Oakwood College en Alabama en 1980, ha actuado con leyendas musicales como Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Ray Charles y Whitney Houston, entre otros muchos. Su nueva grabación, Iconic, está compuesta por las canciones más representativas a lo largo de su carrera de casi cuatro décadas. Los boletos solo cuestan $15 y respaldan los esfuerzos de ayuda debido al Covid-19. Un generoso porcentaje de las ganancias de la recaudación de fondos son destinados directamente a World Central Kitchen, la conocida organización sin ánimos de lucro fundada en el 2010 por el Chef José Andrés. Debido a los requisitos de distanciamiento social, JazzAid Live en el Banyan Bowl está solo disponible mediante transmisión digital en vivo. Más: www.pinecrestgardens.org/jazzaid.

Reapertura del patio del Centro Cultural Español en Miami con espectáculos gratis

Para seguir apostando por la cultura en español, el CCEMiami ha anunciado la reapertura de su espacio cultural al aire libre el 16 abril de 2021 a las 8 p.m. Bajo la temática “Al Fresco”, el patio del CCEMiami presenta nuevos espectáculos durante el mes de abril siguiendo siempre las medidas recomendadas por el CDC y las autoridades locales y estatales. ArtesMiami y la Ciudad de Miami patrocinan esta serie de artes escénicas gratuitas con distanciamiento social y aforo limitado, los viernes y sábados de 8 p.m. a 11 p.m.

Serie de artes escénicas gratuitas los viernes y sábados de 8 p.m. a 11 p.m. comenzando con el divertido y transgresor espectáculo “Perdido Cabaret”, de la compañía SensoDrama, el 16 y 17 de abril. Cortesía/CCE Miami

La serie arranca con el divertido y transgresor espectáculo “Perdido Cabaret”, de la compañía SensoDrama, el 16 y 17 de abril. No solo es cabaret, también circo y teatro musical. Es un espectáculo en el que las mujeres son las creadoras y anfitrionas, generando nuevos códigos de comunicación. La música es en directo con canciones femeninas y feministas. Las protagonistas son la autora, directora y actriz Eugenia Sancho junto a las actrices Catalina Arenas y Evita Garrucho al piano. El concierto “A 8 cuerdas”, de violín y el cuatro venezolano, es el 23 y 24 de abril, con Daniela Padrón y Henry Linarez. Y la música flamenca con mezclas del folclore latino del grupo “De Ida y Vuelta”, que está compuesto por artistas españoles y cubanoamericanos como la cantante Almudena Cáceres, la guitarra de Sivi de Málaga, el bajo y la voz de Randy Rodríguez y la percusión de Jesús Rodríguez, es el 30 de abril. Más: www.ccemiami.org/evento/al-fresco-reapertura-patio-ccemiami/

Puedes encontrar poemas escritos por alumnos de 3º y 4º grado en los tejados de edificios, visibles desde la ruta de vuelo del Aeropuerto Internacional de Miami. Cortesía/O, Miami Poetry Festival

Festival Anual de Poesía O, Miami

Este es un festival muy especial porque Miami y sus gentes son todo un poema. La “O” es una dirección directa del amado y “Miami” es nuestro amado. El objetivo de este festival anual de poesía, que dura todo el mes de abril, es que cada persona en el condado de Miami-Dade haga un poema. Todos trabajan codo a codo con los miamenses para llevar la poesía a la vanguardia de la vida cívica, coproduciendo en promedio 41 eventos y 23 proyectos. Hasta puedes encontrar poemas escritos por alumnos de 3º y 4º grado en los tejados de edificios, visibles desde la ruta de vuelo del Aeropuerto Internacional de Miami, de manera que puedes leer poemas desde el cielo. Si te fijas, vas a poder leer poemas escritos hasta en los autobuses escolares. Patrocinado por la Fundación John S. y James L. Knight, este festival anual que comenzó en 2011 sigue demostrando que Miami es pura poesía y que todos pueden participar. En 2013, una mujer en El Palacio de los Jugos que no sabía leer ni escribir, creó los poemas en su cabeza y los recitó para amigos y familiares. Esto demostró que Miami es siempre más poética, más bella, más inteligente, más alegre y más empática de lo que creemos. Puedes encontrar todos los eventos llevados a cabo a lo largo del mes en su página web oficial. Más: www.omiami.org/events

“Seramics with Sarah”, taller práctico de artesanía dirigido por Sarah Glass, con garantías de distanciamiento social, que se lleva a cabo el sábado 24 de abril, de 1 a 4 p.m., en WYN 317. Cortesía/Sarah Glass y WYN 317

Taller de artesanía en WYN 317

Otro evento especial es el taller de artesanía “Seramics with Sarah”, un ingenioso taller práctico de artesanía dirigido por Sarah Glass, con garantías de distanciamiento social, que se lleva a cabo el sábado 24 de abril, de 1 a 4 p.m., en WYN 317, una galería muy auténtica ubicada en Upper Wynwood. Este taller es ideal para ir con amigos, en familia o solo. WYN 317 se está convirtiendo en un punto de encuentro y en un lugar seguro para hacer nuevos amigos, con un espacio exterior al aire libre genuino. No es solo una galería diseñada para destacar el paisaje urbano único de Miami con un toque local, es además un centro cultural donde se proyectan películas como su estuvieras en un pequeño cine de verano. “Seramics with Sarah” es un taller de cerámica al aire libre en el que cada participante tiene la oportunidad de confeccionar hasta dos artículos como ollas, tazas, cuencos, platos, utilizando arcilla gres. Además, la galería WYN 317, dirigida por las hermanas Danelle y Michele Pino, presenta este mes la exposición del artista callejero de Miami Nate Dee, “Point of Departure” con obras nuevas muy surrealistas, coloridas y sensuales, que están expuestas hasta el15 de mayo. Más: 4320 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127 y www.eventbrite.com/e/seramics-with-sarah-at-wyn-317-gallery-tickets-148639048395

