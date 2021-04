La Doctora Ana María Polo celebra 20 años en la televisión con el entusiasmo de siempre

La Dra. Ana María Polo celebra los 20 años de su programa ‘Caso cerrado’. Santa Cruz Communications

La Doctora Ana María Polo está celebrando este mes dos décadas de trayectoria en la televisión con el mismo entusiasmo de una debutante.

Con una trayectoria fuera de serie, Polo se enorgullece de ser la única abogada que ha conducido el programa de pleitos judiciales de más larga duración dentro de la televisión hispana de Estados Unidos.

La Doctora ha producido más de 3,500 emisiones de Caso cerrado, el espacio de Telemundo donde ha resuelto más de 7,000 casos, y que la ha convertido en una de las personalidades más influyentes a nivel global.

“Me siento bendecida de poder celebrar 20 años haciendo lo que me gusta. Pero sobre todo le agradezco al público que me ha seguido de manera constante no solo en la televisión, sino también a través de mis redes sociales”, expresó la abogada cubana, tras confesar que su trabajo ante las cámaras ha sido un camino lleno de momentos inolvidables y de mucho aprendizaje.

“Este aniversario llega en una etapa muy importante, porque me siento más activa que nunca a nivel profesional y llena de expectativas por todos los proyectos en los que estoy trabajando y que pronto se llevarán a cabo”.

Entre los planes que trae entre manos, la abogada anticipó a el Nuevo Herald la producción de una película basada en los conflictos que se presentan en Caso cerrado, que se aplazó por causa de la pandemia, y espera retomar en el verano. Y como su contrato con Telemundo expiró en el 2019, piensa transmitir su famoso programa desde “otra plataforma” que no quiso revelar. “Mi mayor reto en estos 20 años, a pesar de que fue personal, pero interfirió en mi vida profesional, definitivamente fue enfrentar el cáncer y superarlo. Felizmente este año cumplo 18 años de remisión”, señaló la abogada.

Como sobreviviente de cáncer, Polo ha fungido como vocera de diversas causas. En estas dos décadas ha sido embajadora hispana de la organización Stand Up to Cancer (Unidos Contra el Cáncer) y ha colaborado con la fundación Susan G Komen, donde comparte su historia para concientizar a la comunidad a través de caminatas y otras actividades en varias ciudades del país.

Gracias a su constante apoyo a las minorías, en el 2014 la abogada fue invitada a participar en la campaña a favor del matrimonio igualitario por la organización Human Rights.

En el 2020 colaboró con PETA Latino en una campaña de servicio público para sensiblilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar las mascotas. Y en ese mismo año se unió como portavoz hispana a la organización no partidista When We All Vote, presidida por Michelle Obama, con el propósito de sensibilizar a la comunidad hispana para que votara.

La Doctora Polo ha recibido múltiples reconocimientos. Entre otros, se destacan el premio Mike Leland 2011, otorgado por NAMIC (Asociación Nacional por la Multietnicidad en las Comunicaciones), que honra a las personalidades del mundo de las comunicaciones que demuestran un compromiso humanitario; las Llaves de la Ciudad de Huntington Park, Miami, Panamá y Viña del Mar. Sin contar el Positive Impact Award, que reconoce a líderes latinos cuyo servicio ha marcado una diferencia en la comunidad.

“Después de lo que hemos tenido que vivir este último año, mi mayor sueño es que el mundo se recupere, que se pueda mitigar el contagio y eventualmente se erradique el Covid -19 para que podamos volver a disfrutar del contacto humano. Mi otro gran sueño es que se pueda encontrar la cura al cáncer”, concluyó.