Los cinco mejores eventos para celebrar el Día de la Tierra en Miami. ¡Varios son gratis!

EarthDay.org reúne en línea por segundo año consecutivo debido a la pandemia a líderes, activistas, actores y músicos globales en el evento anual “Día de la Tierra en vivo”: “Restaurar nuestra tierra”. Paralelamente a la cumbre climática global de la Administración Biden, el evento cuenta con paneles de discusión, películas y actuaciones musicales especiales que exploran los procesos naturales, las tecnologías ecológicas emergentes y el pensamiento innovador que puede restaurar los ecosistemas del mundo. Todo en www.earthday.org/earth-day-2021. Y en Miami, les presentamos los cinco mejores eventos para celebrar el Día de la Tierra. ¡Varios son gratis!

Rose Water: Noches mágicas de teatro gratis en Pinecrest Gardens

Se trata de un ritual de danza ancestral que genera esperanza y curación, una actuación inolvidable, producida por los Artistas en Residencia Live Arts Lab Alliance (LALA) 2020/2021, del Miami Dade College, llena de magia y energía que abordan el cambio climático y la sostenibilidad. Es gratuita para todos los públicos. La actuación Rose Water de Michelle Grant-Murray, coreógrafa establecida en Miami, junto con cinco talentosos bailarines de Miami, es una extraordinaria obra de danza inspirada en la práctica heredada de los baños de agua de rosas caseros preparadas por la abuela de la artista. La cita es al aire libre en los hermosos jardines de Pinecrest Gardens el viernes 23 y el sábado 24 de abril, a las 7:30 p.m.

Esta obra descubre la dura realidad y los impactos devastadores del racismo ambiental y la desigualdad climática en el sur de la Florida. La idea es volver a conectar con nuestros antepasados en busca de esperanza, curación y otros tesoros. Esta serie, presentada por Live Arts del Miami Dade College (MDC) con EcoCultura, consta de varias presentaciones escénicas compuestas por danza dinámica, teatro, palabra hablada y eventos musicales que llaman a la acción, a la defensa y al diálogo en torno a los desafíos ambientales locales. Para garantizar la salud y la seguridad de los artistas, la audiencia y el equipo de producción, se limita la asistencia a 75 personas por noche, todos han de mantener 6 pies de distancia y usar las mascarillas durante todo el evento. Más: www.squadup.com/events/rosewater-by-michelle-grant-murray y 11000 SW 57 Ave., Pinecrest. FL.

Fairchild Tropical Botanic Garden: Expedition Discovery es un programa para niños al aire libre que les permite descubrir los rincones escondidos y plantas ​autóctonas. Cortesía/Fairchild Tropical Garden

Fairchild Tropical Botanic Garden: Expedition Discovery

Se trata de un programa para niños al aire libre que les permite descubrir los rincones escondidos y plantas autóctonas y de todo el mundo a través de una aventura guiada que despertar el explorador interior. Tras completar cada misión, los niños reciben un certificado. Cada familia establece su propio ritmo a través de esta encantadora selva tropical, los jardines de mariposas y los laboratorios de ciencias, entre otros muchos espacios únicos. El programa cuesta $12.99 para miembros y $14.99 para los no miembros. Una vez ya obtienes tu certificado de explorador, estás preparado para un nuevo programa de misión que cuesta $4.99 para los miembros y $6.99 para los no miembros. Entre las misiones disponibles en este momento está “Find the Flutter” y “Jurassic Garden”. Cada mes se presentan nuevas misiones. Más: www.FairchildGarden.org, 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL. y teléfono (305) 667-1651.

Centro Cultural Español de Miami

Para el mismo Día de la Tierra, el CCEMiami presenta una obra de teatro para todas las edades llamada ‘El plan de las aguas’, de Maricel Mayor Marsán, que puede verse de forma gratuita a través del canal de YouTube del #CCEMiami. El elenco está formado por la actriz y directora Magyani Medina, el actor Rodolfo Jaspe, el actor Bruno Gatti y la actriz Dayana Morales. Selena H se encarga del vestuario y escenografía y Patricio E. Palacios es el productor general. Esta obra de 30 minutos de duración construye una reflexión sobre las consecuencias que pudieran desencadenar la insensibilidad, falta de conciencia y protección de los seres humanos respecto a la contaminación del medio ambiente. Los personajes, que son los cuatro elementos: tierra, mar, aire y sol, deciden llevar a la práctica el llamado “Plan de las aguas” ante la actitud egoísta de los seres humanos. Este plan es una estrategia para arrasar con los habitantes de la tierra con inundaciones severas para comenzar una nueva vida. Pero la tierra se niega a eliminar a los hijos de sus entrañas y cuenta con la ayuda del aire. Por otra parte, la ruptura de la capa de ozono ha debilitado la tierra considerablemente y poco puede resistir ante la oposición del mar y el sol. Más: www.ccemiami.org/

Zoo Miami ha preparado la búsqueda del tesoro con premios en el parque a través del teléfono móvil. del 17 de abril al 2 de mayo, de 10 a.m. a 5 p.m. Cortesía/Zoo Miami

Zoo Miami, Party for the Planet

Para celebrar la fiesta del planeta, del 17 de abril al 2 de mayo, de 10 a.m. a 5 p.m., han preparado la búsqueda del tesoro con premios en el parque a través del teléfono móvil. Niños y adultos se convierten en los héroes del planeta al participar en tres misiones educativas para salvar el planeta de las amenazas ambientales. Cuando completas al menos una misión, recibes un premio. Cuando llevas a cabo los tres retos, participas en hacer girar una rueda de premios exclusivos con obsequios especiales con el tema del Zoo Miami y en una rifa para ganar una pintura de animales única del zoológico. También, el Zoo Miami presenta el Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center’s (Arsht-Rock) Community Resilience Pod, un espacio móvil e interactivo de resiliencia comunitaria para prepararse, navegar y recuperarse de los impactos climáticos y los factores estresantes como calor extremo, inundaciones, aumento del nivel del mar, seguridad alimentaria y problemas de salud pública. A través de pantallas físicas y digitales, junto con otras herramientas, se crea conciencia de los riesgos y la importancia de preparación ante emergencias medioambientales. Más: www.zoomiami.org/party-for-the-planet-2021

El Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost llevará a cabo varios programas de Limpieza de la Playa, dirigida por MUVE, en los espacios verdes del museo y en la bahía. Cortesía/Frost Science Museum

Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost y otros programas de Limpieza de la Playa

Además de explorar sus exposiciones y lugares únicos, en este museo el día de la tierra puedes marcar la diferencia con una limpieza dirigida por MUVE, que se lleva a cabo en los espacios verdes del museo y en la bahía. También puedes participar en el movimiento global para cuidar el planeta aprendiendo sobre las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, antes puedes hablar con los expertos del museo para conocer las especies en peligros de extinción a través de encuentros especiales con animales. Puedes conectar con los científicos que están trabajando con los corales para que puedan ser más resistentes y vivir en océanos más cálidos y conocer sobre las abejas y el proceso de polinización. El calendario completo de los eventos está disponible en su web. Más: www.frostscience.org/event/earth-day-2021.

Surfside Community Center (9301 Collins Ave.), tiene un programa para el jueves 22, Día de la Tierra, para ayudar a mantener limpias nuestras playas y nuestros animales a salvo. Marcelo Weiss/SurfsideCommunity Center

También, Surfside Community Center, situado en 9301 Collins Ave., tiene un programa para el jueves 22 Día de la Tierra para ayudar a mantener limpias nuestras playas y nuestros animales a salvo. El punto de encuentro es el espacio verde frente al centro comunitario, de 9 a.m. a 11 a.m. Se proporcionan guantes y cubos. Lo único que tienes que llevar es tu botella de agua para mantenerte hidratado. Regístrate con tu nombre enviando un correo electrónico a SurfsideRec@townofsurfsidefl.gov hasta el lunes 19 de abril. Y también celebran Árbol del Día de la Tierra del lunes 19 al viernes 23, de 9 a.m. a 6 p.m.

En honor al Día de la Tierra 1 Beach Club, en 1 Hotel South Beach, presenta su programa de Limpieza de playas, el 22 de abril, de 10:30 a 11:30 a.m. Los participantes podrán disfrutar de un cóctel Mijenta Tequila en Wave y las ganancias son para la organización sin ánimo de lucro Debris Free Ocean. Y al atardecer, de 7 a 8:30 p.m., hay una meditación en la arena con el sonido de los cuencos de cristal y campanas para honrar a la tierra. Más: www.eventbrite.com/e/earth-day-beach-cleanup-with-debris-free-oceans-at-1-beach-club-tickets-145938083737

Twitter: @IsabelOlmos