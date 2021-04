La fortuna de William Levy asciende a varios millones, ¿tienes una idea de cuántos?

Desde que se dio a conocer ante el gran público en los reality shows de Telemundo Isla de la tentación y Protagonistas de novela 2, el actor y modelo cubano William Levy no ha parado de trabajar.

Por eso no asombra que tras casi 20 años de una exitosa trayectoria el galán haya amasado una fortuna que, según la publicación especializada Celebrity Net Worth, asciende a los $18 millones de dólares.

¿Cómo lo logró? Trabajando muy duro.

Si echamos un vistazo a su resume, recordemos que tras su debut en los reality, en el 2002, la carrera del actor continuó en ascenso con sus apariciones en las telenovelas Olvidarte jamás, Mi vida eres tú y Acorralada. A esos trabajos se suman el largometraje Retazos de vida y la película de animación Planet 51, a la que prestó su voz al personaje del capitán Charles “Chuck” Baker.

Pero sin dudas, uno de los grandes hitos del galán fue su aparición en el video musical I’m Into You (2011), un tema de Jennifer López, en el que compartió cartel con la mismísima Diva del Bronx.

William, padre de dos hijos, fruto de su unión con la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez, también participó en el reality show de VH1 Single Ladies y en la temporada 14 del concurso de bailes Dancing With The Stars.

Aparte de sus colaboraciones como modelo de comerciales para A&T, Crest y Pepsi, entre otras firmas, el actor de 40 años también participó en las películas The Single Moms Club (2014) y Addicted (2014), junto a Sharon Leal, Resident Evil: The Final Chapter (2016), con Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken e Iain Glen, y En brazos de un asesino (2019).

Como empresario, no hace mucho inauguró Level29, un lujoso restaurante ubicado en el área de Pembroke Pines.

En cuanto a las series de televisión, integró los elencos de la tercera y última temporada de Star (2018), donde alternó con Queen Latifah y Benjamin Bratt.

Pero Levy no se detiene. Luego de varios años ausente de las telenovelas, el galán regresa para protagonizar una nueva versión de Café con aroma de mujer, una historia de amor filmada en Colombia, que transmitirá Telemundo a partir del 25 de mayo, las 10 p.m.

El argumento, original de Fernando Gaitán (Yo soy Betty, la fea), gira alrededor de Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (Levy), quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos y clases sociales distintas.

La telenovela contará, además, con las actuaciones de Carmen Villalobos, Mabel Moreno, Lincoln Palomeque, Diego Cadavid, Luces Velásquez, Andrés Toro, Carmenza Suárez, María Teresa Barreto y Luis Eduardo Motoa.

El dinero no cae del cielo. Parece que la fórmula de Levy para obtenerlo radica en trabajar, trabajar y…¡trabajar!