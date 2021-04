¿Cómo surgió el amor entre Angelina Jolie y Brad Pitt?

Cuando Brad Pitt seguía manteniendo una relación sentimental con Jennifer Aniston, el romance era más que sonado con Angelina Jolie. Nos remontamos al 2005, cuando esta historia de amor que consiguió traspasar la pantalla del cine nos conquistó a todos. Poco tiempo después era más que evidente que entre ellos dos había una historia de amor de esas que te hace rasgarte las vestiduras.

Para entender bien cómo se instaló en sus corazones ese amor disipado en la actualidad nos tenemos que ir hasta el año 2004 cuando ambos protagonizaron la famosa película ‘Mr. & Mrs. Smith’. Por aquel entonces, Angelina había renunciado al amor después de dos fracasos sentimentales con Jonny Lee Miller y Billy Bob Thornton, y Pitt estaba felizmente casado con Jennifer Aniston.

Durante el rodaje de esa película, ambos quedaron rendidos y no pudieron evitar enamorarse locamente, pero como toda historia de amor hubo un drama que hubo que superar. Brad tuvo que cortar su relación con Aniston y esta le echó de su casa porque no podía soportar el dolor de saber que su marido bebía los vientos por otra mujer que no fuera ella.

No fue hasta el 2006 cuando se hizo pública su relación, sobre todo por el embarazo de Angelina Jolie de su primer hijo en común con el actor, ya que durante ese año no hicieron apariciones públicas juntos por respeto a Jennifer Aniston, quien no estaba pasando por su mejor momento al estar sufriendo una crisis emocional.

Su primera hija en común recibió el nombre de Shiloh, después adoptaron a Pax Thien y más tarde nacerían los dos mellizos, Vivienne y Knox. Un amor de película que iba creciendo como la espuma y del que nadie pudo imaginar que acabaría de la peor forma posible.

Su relación sentimental se empezó a apodar como ‘Brangelina’ y rápidamente nacieron los fans de la pareja, quienes se desvivían no solamente por sus papeles profesionales en la pantalla, sino por las imágenes que regalaban a los medios, otras muchas vendían, mostrando la familia perfecta.

Ambos esperaron a que existiese el matrimonio igualitario legal en Estados Unidos y fue el 23 de agosto del 2014 cuando los dos tortolitos se dieron el ‘Sí, quiero’ en una ceremonia íntima y muy familiar. Cabe destacar que la actriz ya había pasado por aquel entonces por una doble mastectomía tras la muerte de su madre a causa de un cáncer de mama.

La firma de su amor duró poco ya que en 2016 las torres tan altas que habían construido con su amor se vinieron abajo derrumbándose todo lo que habían levantado en los años de inmenso amor. La imagen de familia unida y perfecta desapareció y empezó el gran calvario para ambos, incluidos sus hijos. Una tormenta de arena que todavía no se ha ido del cielo de ambos y que a día de hoy sigue dando de qué hablar.