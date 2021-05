Jennifer López, soltera desde hace poco, ha sido vista con un ex

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Las separaciones entre parejas son duras, y a pocas personas les gusta estar solas, pero tenemos que preguntarnos: ¿Se está reciclando Jennifer López?

Según varios reportes, la superestrella, que el mes pasado se separó de su prometido, Alex Rodríguez, ha sido vista con un ex muy famoso.

Se trata de Ben Affleck, con quien estuvo comprometida en el 2002. ¿Se acuerdan del enorme anillo de diamante rosado que Affleck le regaló? El valor de la espectacular joya de 6.1 quilates de la joyería Harry Winston se reportó en $2.5 millones, y la cantante y actriz “Jenny from the Block” dijo que “le encantaba tenerlo”.

López ha estado pasando algún tiempo en Los Angeles, donde tiene una casa. La celebridad de 51 años terminó de filmar recientemente su última película, Shotgun Wedding, y viajó al oeste para ensayar la producción de Global Citizen, “Vax Live: The Concert to Reunite the World”, que se celebrará en el SoFi Stadium el 8 de mayo, en Inglewood, California.

Resulta que Affleck, de 48 años, también vive en el área, cerca de su ex esposa, Jennifer Garner, y sus tres hijos. El domingo por la noche, estaba en el estadio, ensayando un segmento cuando también López se encontraba en el complejo deportivo.

No fueron fotografiados juntos, de modo que ¿cómo sabemos que JLo y el ganador del Oscar han estado saliendo juntos? Los paparazzi tomaron fotos del actor de Gone Girl cuando se bajaba de un todoterreno con López. Los coprotagonistas de la cinta Gigli, que rompieron en el 2003 han sido realmente discretos sobre su posible relación, reportó el portal Page Six. Pero, si no hay nada entre ellos, entonces ¿por qué se esconden?

Quizás solo sean amigos con cierta intimidad. Lo siento, pero no pude evitar decirlo.

Hablando seriamente, sabemos que Affleck es un fanático tan ferviente de los Medias Rojas de Boston, que durante el rodaje del film Gone Girl, el actor que creció en Massachusetts, se negó a usar una gorra de los Yankees, ni siquiera para su personaje. De modo, que existe la posibilidad de que Affleck no sea un admirador de ARod. Es algo que se me acaba de ocurrir.

Traducción de Jorge Posada