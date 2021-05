Este fue el mensaje que Shakira, J Balvin, Maluma y Carlos Vives le enviaron a Duque en Colombia

Los disturbios ocurridos en Colombia durante esta última semana como reacción a un proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno del presidente Iván Duque han dejado un saldo de al menos 24 muertos y cientos de heridos.

Tal como se ha informado, el pasado domingo 18 de abril, miles de colombianos invadieron las calles para expresar su descontento en contra de la reforma, que procura aumentar los impuestos con el fin de aliviar el déficit fiscal ocasionado por la pandemia.

Las protestas comenzaron el miércoles 14 de abril de manera pacífica en las principales ciudades del país, sin embargo los hechos de vandalismo y desmanes en ciudades como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá han aumentado la tensión social.

Tras el decreto de un toque de queda por parte del gobierno continuó la tensión entre los ciudadanos. Y aunque el presidente dejó claro el domingo que retiraría la propuesta, las manifestaciones continuaron.

Ante esta situación, un grupo de celebridades de la música se han manifestado a través de las redes sociales haciendo un llamado a la calma y al diálogo.

“Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros”, expresó Shakira.

Por su parte, J Balvin afirmó que se ha perdido el control de la situación, al tiempo que hizo un llamado al presidente para que cese “la guerra civil”.

“Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación. ¡Esto es de derechos humanos! Necesitamos ayuda en Colombia; @ivanduquemarquez paremos esta guerra civil. A todos mis colegas y superestrellas, por favor ayúdenme a compartir este mensaje para que termine esta guerra civil sin sentido”, dijo.

En el caso de Maluma, hizo un llamado al sosiego mediante el diálogo. “Mi amada Colombia... Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos.... La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas... por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera paz y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia... fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para cuidar vidas. No más muertes, no más agresiones”.

El cantautor Carlos Vives hizo un llamado a sobreponer la razón sobre la pasión en momentos tan difíciles.

“Es hora de echar mano de esa capacidad que en tiempos difíciles acompaña a los líderes y a los gobernantes. Sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía. Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles”, señaló. “Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces. Todos podemos ayudar a pasar la página de la barbarie a la sensatez. ¡Es ya! Cada minuto cuenta. Cada vida cuenta. Cada error se multiplica de manera exponencial. #amorporcolombia #soscolombia”.

En su mensaje Juanes expresó su deseo de echar a un lado la violencia de su país.

“Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer la violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos. Me duele mi país como nunca, sentir que las cosas se salen de control y que el miedo, la rabia y la indignación paralizan la capacidad de razonar es aterrador. No hemos podido aprender a escucharnos unos a otros, a respetarnos, a mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos”, señaló. “Lo que pasa hoy en Colombia viene de muchos años atrás, la desigualdad social, la falta de oportunidades y muchas otras variables nos han traído hasta aquí. Sólo espero que este momento y que todas las vidas perdidas de jóvenes, estudiantes, policías, soldados y civiles no sean en vano. Y que los diferentes partidos políticos dejen a un lado su ego y sus ideales y se sienten en la mesa a dialogar con sentido común y honestidad. Todo mi amor para ti Colombia”.

Camilo pidió el cese de la brutalidad policial y de la impunidad para quienes la ejercen.

“¡En Colombia las autoridades están asesinando a los que salen a manifestarse! No más brutalidad policial, y ¡no más impunidad a los que la perpetran!¡Manifiéstense a través de lo que hagan! Compartan, reposten y démosle visibilidad a lo que está pasando en mi país”, arengó.

La cantante Fanny Lu confesó su dolor por ver sufrir a su país y pidió a Dios que la paz invada los corazones de los colombianos.

“Mi Colombia bella, me ha hecho lo que soy, aquí he crecido, he soñado y he realizado mis sueños, he estudiado, he amado, y me formé para ser quien soy, como me duele verte sufrir mi bello país. Pido a Dios por que la paz invada nuestros corazones, nuestras calles, nuestras ciudades, porque recuperemos la seguridad perdida, porque logremos los objetivos que nos proponemos siempre con amor, unión y compasión, solidaridad, generosidad y empatía, con rectitud y a salvo. Colombia bella siempre contigo”, manifestó.