Marc Anthony alborota las redes con una joven desconocida que podría ser su nueva novia

Mientras que Jennifer López y Ben Affleck siguen acaparando la atención de los medios con su supuesto romance, después de varios lustros de su rompimiento, otro famoso muy cercano a la pareja no se queda atrás. Se trata de Marc Anthony, quien fuera esposo de la Diva del Bronx, con la cual tiene dos hijos, y desde hace unos días ha vuelto a la palestra.

Resulta que el cantante tiene alborotados a sus seguidores desde que asistió el domingo a un partido de fútbol en el DRV Pink Stadium de Fort Lauderdale acompañado por una joven desconocida.

El video, que circuló en las redes sociales, no tardó en hacerse viral al tiempo que abría miles de interrogantes acerca de quién sería la susodicha.

Marc Anthony fue el invitado de honor a la fiesta de cumpleaños de la modelo peruana Luciana Fuster, a bordo de un yate. Archivo el Nuevo Herald

¿Es el nuevo amor del cantante? ¿Cómo se llama la muchacha? ¿A qué se dedica? ¿Desde cuándo están saliendo juntos?

Esas y otras preguntas surgieron desde que los fanáticos del artista lo vieron llegar a presenciar el partido del Inter Miami, el equipo de su amigo, la ex estrella de la selección inglesa David Beckham.

El hecho no tendría la mayor trascendencia si el cantante no hubiera llegado al evento de la mano de una desconocida.

Aunque por el momento no se conoce el nombre de la supuesta novia, no sobran los que afirman que se trata de la modelo peruana Luciana Fuster, cuyo cumpleaños, en un yate, tuvo como invitado de honor, nada más y nada menos, que al mismísimo Marc Anthony. Sin embargo, otros aseguran que es una joven brasileña residente en Estados Unidos que en las redes sociales aparece bajo el nombre de @madunicola y que es seguida por Marc en Instagram, de acuerdo con el portal mdz.

El cantante Marc Anthony (izq.) y los copropietarios del Inter Miami David Beckman y Jorge Mas antes del partido ante el Atlanta United celebrado el 9 de mayo de 2021 en el DRV Pink Stadium en Fort Lauderdale, Florida. Charles Trainor Jr. ctrainor@miamiherald.com

La cuenta tiene más de 20 000 seguidores.

Hasta donde se conoce, el intérprete de Vivir mi vida no se ha pronunciado al respecto. Y no asombraría si no lo hiciera.

Como ya es conocido, el artista no acostumbra a hablar en público sobre sus asuntos personales. Así lo demostró el año pasado, cuando negó el romance que los medios le atribuyeron con la actriz Evelyn Lozada, estrella del reality show Basketball Wives, que apareció posando en traje de baño en la piscina del cantante de su mansión de Cocoplum.

En aquella ocasión, Marc explicó que solo le había prestado la casa a Lozada mientras él estaba afuera de Miami, según publicó el sitio web de noticias del mundo del espectáculo Page Six, basado en lo que dijo su representante.

Pero no todo es cotilleo alrededor del salsero. Entre lo que se aclara el misterio de la chica desconocida, el artista prepara su regreso a los escenarios en un recorrido que lo llevará por varias ciudades de Estados Unidos.

¡Estoy feliz de volver a los escenarios este 2021 y quiero que lo vivamos juntos! #MarcAnthonyTour21 No te lo pierdas! pic.twitter.com/P5OEilYdPw — Marc Anthony (@MarcAnthony) April 27, 2021

La gira, pospuesta por la pandemia, comenzará el próximo 27 de agosto en San Antonio, Texas, y concluirá el 18 de diciembre en Los Ángeles, California, luego de haber cumplido 23 presentaciones.

“¡Estoy feliz de volver a los escenarios este 2021 y quiero que lo vivamos juntos! #MarcAnthonyTour21 No te lo pierdas!”, expresó el cantante en su cuenta de Twitter.