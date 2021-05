Laura Bozzo se destapa para sus fanáticos con un provocativo bikini y bailando al ritmo de Celia Cruz

A la Laura Bozzo no le importa el paso de los años. AP

La presentadora peruana de televisión Laura Bozzo siempre hace lo imposible por mantener contentos a sus seguidores de las redes sociales.

Para comprobarlo, basta echar un vistazo a las imágenes que publicó hace apenas unos días en su cuenta de Instagram, donde se le ve “arropada” con un provocativo bikini mientras tomaba el sol en su apartamento de Acapulco.

Sobra decir que la colaboradora de El Gordo y La Flaca no tiene reparos en exhibir su figura a los 68 años, que nunca ha negado, y en la que sobresalen sus estilizadas piernas.

Laura parece más feliz que nunca. Al verla sonreír cualquiera se olvidaría de la colérica mujer que descarga su ira contra sus invitados en su famoso talk show.

Pero es evidente que en estas fotos no aparece ni rastro de aquella. Pese a los lentes oscuros que le ocultan la expresión de sus ojos, nadie dudaría que se siente muy contenta, sin importarle los estragos que hace el sol en su piel curtida.

“¡Gracias a Dios por tantas bendiciones! Adoro Acapulco, el lugar más hermoso del mundo”, escribió Bozzo, quien logró acaparar la atención de más de 600 000 seguidores. La imagen provocó múltiples reacciones entre su público femenino. “Preciosa!!! Te amoooo!!!..Me encanta verte en acción! Soy tu fan hermosaaaa!, expresó una de sus fanáticas.

Pero no todo terminó en la foto del bikini. En otra imagen, la controversial presentadora se ve presumiendo otro profundísimo escote y un ajustado pantalón negro mientras echa un pie al ritmo de un tema de Celia Cruz. “Obsesionada con el baile en mi día de descanso, ensayando porque daré lo mejor de mí. Ya no me pondré nervios. Vamos con todo”, anunció Bozzo.

“Ya quisiera yo llegar a tu edad y tener esa energía”, le respondió una seguidora, que le salió al paso a la que le sugirió que engrasara sus articulaciones.

“Un poquito de aceite a las articulaciones, señora Laura”, recomendó la mujer.

Bozzo siempre es motivo de comentarios. En febrero, el rumor de su supuesta muerte la obligó a aclarar que estaba más viva que nunca en un espacio radial mexicano conducido por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo.

“Realmente sorprendida de que me han vuelto a matar. Creo que esta es la séptima u octava vez que me matan y que sale [publicado] que [fallecí] tras una operación de urgencia”, expresó. Estoy aquí en Acapulco mirando el mar. Mañana me voy a Ciudad de México a grabar. No tengo ningún proyecto rechazado en la televisora de San Angel. Yo no sé por qué [sale] la historia de que me matan. Estoy perfecta”.

Por su parte, la revista People en Español recordó que la conductora se encuentra en medio de una batalla legal en contra de la pareja de actores Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes la acusan de difamarlos.

Laura siempre es una fuente de noticias.