A Lili Estefan le dicen ‘vieja ridícula’ por usar minifalda y hacer movimientos sensuales en un video

Lili Estefan Archivo el Nuevo Herald

Lili Estefan ha vuelto a ser centro de la noticia y no precisamente por revelar algún asunto importante relacionado con la vida de las estrellas, tal como lo viene haciendo desde hace muchísimos años junto a Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca.

Pese a que es una de las personalidades más queridas por la teleaudiencia, en esta ocasión la presentadora de 54 años levantó una ola de comentarios de dos bandos cuando publicó un video haciendo movimientos sensuales vestida con una atrevida minifalda, sin pensar que algunos de sus incondicionales se ofenderían.

La reacción obedece, tal vez, a que buena parte de su público ya no la considera tan jovencita como para tomarse ciertas libertades. Aunque, a decir verdad, cualquiera que escuche el comentario, y luego vea el video, llegará a la conclusión de que no luce tan mal como aseguran los extremistas.

“¡Ay!, esa faldita no, eso no es para viejas”

“No estás muy mayorcita para vestirte como quinceañera?

“¡Ya no estás en edad de vestirte así!”

“Vieja ridícula’

“Está excelente que te veas muy bien, pero que no te dé por hacer competencia con tu hija, porque ya vas en otro nivel , que se note que eres su mamá no la hermanita, no es feo pero sí de cuidado”

“De muchachita nada, 54 años, yo la admiro, pero algunas veces es ridícula como se viste para su edad”

Figuran en la larga lista de críticas que le hicieron a Lili.

Pero no todos fueron ataques a la vestimenta juvenil de la presentadora cubana. Entre las frases de elogio no faltó quien escribiera:

“Hermosa mi reina”

“Ni se le notan los años”

“Ella entre las más bellas”

“Estás bella para salir a una cena espectacular. Feliz noche”

“Preciosa como siempre”

“Siempre muy hermosa”

Nada, que ni las figuras más apreciadas se escapan del juicio del respetable.