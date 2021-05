Frida Sofía fuera del testamento, ya ‘murió’ para Enrique y Alejandra Guzmán

Frida Sofía ifridag/Instagram

Las relaciones entre Frida Sofía y su familia se complican cada vez más.

Como es sabido, la modelo acusó a su abuelo materno, el cantante Enrique Guzmán, de haberla manoseado cuando era niña, una afirmación que el anciano ha negado en reiteradas ocasiones, y que desde que se dio a conocer la noticia ha encontrado el respaldo de su hija Alejandra Guzmán, la madre de Frida.

Los ataques entre todas las partes no se detienen. Entre los más recientes sobresale la determinación del patriarca al decir que para él la joven ya está muerta.

“Para mí ella terminó de vivir y para su mamá también”, afirmó Guzmán en el programa de la televisión mexicana Ventaneando.

Durante la intervención, el cantante reveló que las diferencias entre su nieta y su hija habían llegado a un extremo tal, que esta última decidió sacar a la joven de su testamento y nombrar como heredero a su ahijado Apolo, el hijo de su hermano Luis Enrique.

“Alejandra la sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando a la mujer con la que iba a vivir el resto de su vida. La sacó porque la sacó a golpes”, afirmó. “Y no quiso saber más y dijo ‘va para afuera’. ¿Qué va a hacer con su herencia, no sé. Conmigo no cuenta, pero tengo un nieto al que adora y creo que es al que le puso su testamento a su nombre. Apolo”.