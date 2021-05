Eros Ramazzotti rechaza jugar un partido benéfico por un caso de machismo

Eros Ramazzotti: En momentos como el actual es importante transmitir positividad (Foto de ARCHIVO) 22/11/2018

El artista italiano Eros Ramazzotti rechazó disputar un partido de fútbol benéfico, después de que la actriz Aurora Leone denunciase que le impidieron jugar por ser mujer, lo que ha terminado por forzar la dimisión este martes del director general de la asociación de cantantes que organiza el evento, Gianluca Pecchini.

“Siento mucho lo que pasó anoche entre Aurora y algunos dirigentes de la selección nacional de cantantes. Siempre he estado en contra de cualquier forma de violencia y me he desvinculado totalmente de cualquier actitud discriminatoria. En estas condiciones, con esta dirección, no tengo ganas de salir al campo”, afirmó hoy Ramazzotti en las redes sociales.

Poco después, Pecchini presentó su dimisión tras la polémica generada después de que Leone relatase en redes sociales la discriminación machista que sufrió anoche, durante la cena previa al evento deportivo benéfico la “Partita del Cuore”, entre cantantes y cómicos.

“Asumo la responsabilidad de lo ocurrido renunciando a mi cargo a la espera de hablar personalmente con Aurora Leone”, aseguró el director general de la asociación de cantantes, quien lamentó “profundamente este gran malentendido”, ya que en cuarenta años la selección de intérpretes “nunca ha tenido que lidiar con una situación así”.

Leone explicó que Pecchini le dijo que cambiara de sitio porque no podía estar sentada con los famosos convocados.

“Me dijo ‘no me hagas explicarte el motivo por el que no puedes estar aquí: levántate’ y me invitó a sentarme en otra mesa”, según la actriz.

Ella le respondió que había sido convocada junto con su compañero del grupo cómico The Jackal, Ciro Priello, y que incluso había dado las medidas para la camiseta, a lo que Pecchini le dijo que se la pusiera en “las gradas” y añadió: “¿desde cuándo juegan las mujeres?”.

Tras el enfrentamiento, los cómicos decidieron no participar en la “Partita del Cuore”, pero aseguraron que siguen “apoyando el objetivo del proyecto” que pretende recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

Los miembros de The Jackal remarcaron que Allegra Agnelli, presidenta la Fundación Piamontesa para la Investigación contra el Cáncer, a quien irán los beneficios de la “Partita del Cuore”, se declaró “avergonzada” y lamentó lo ocurrido.