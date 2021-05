Adamari López en sus redes sociales: ‘...he decidido separarme de Toni’

Hace apenas unos días la actriz y presentadora puertorriqueña de Telemundo Adamari López celebró su 50 cumpleaños rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.

En aquella ocasión parecía feliz. Sin embargo, pocos imaginaban que una semana después la estrella sorprendería a sus miles de seguidores con una noticia inesperada en su propia voz: su relación con el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, padre de su hija Alaia, con quien llevaba casi 10 años de feliz unión, había llegado a su fin. Al menos por el momento.

La pareja se conoció durante la segunda temporada del programa de Univision Mira quién baila, donde resultó ganadora en el 2011. Desde entonces la prensa la consideró entre las parejas más estables en el difícil mundo del espectáculo.

La noticia llega en momentos en que Adamari presume una nueva imagen física que ha sido elogiada por los medios.

“Hola, mi gente linda que siempre me ha acompañado en cada uno de mis pasos. Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar pero como siempre he hecho con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí”, expresó la artista a través de su cuenta de Instagram.

La presentadora explicó que su nuevo estilo de vida la llevó a reflexionar y a tomar la decisión de separarse de Acosta. Sin embargo, no descartó la posibilidad de rescatar la relación en un futuro.

“Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse. Estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”, agregó.

Adamari advirtió que por el amor y el cariño que existe, y por todos los momentos que han vivido ella y Toni, ha decidido que esta será la única declaración que ofrecerá al respecto.

“Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero, sobre todo, en el de mi hija Alaia. Es por eso que les agradeceré mucho que respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo”, concluyó.