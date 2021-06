Los cinco mejores campamentos de verano para todas las edades en Miami

Camp Manatee en Greynolds Park Boathouse, en North Miami Beach y Campamento Black Bear en A.D. (Doug) Barnes Park para campistas de 6 a 14 años donde realizarán excursiones ambientales semanales.

Regresan los campamentos de verano en los parques de Miami-Dade con protocolos establecidos debido a la nueva realidad. Son campamentos dedicados a mantener a los niños activos, entretenidos y comprometidos con diferentes tipos de actividades como fitness, deportes, artes, juegos y viajes exploratorios. Los parques, abiertos de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, ofrecen un programa de llegada anticipada a las 7:30 a.m. y de recogida tardía a las 6 p.m. Hay que inscribirse siempre en línea o en persona en cualquier momento durante el verano. El precio de los programas en los parques es de $45 por persona dependiendo del programa.

Camp Hummingbird Virtual Summer Camp con sede en Castellow Hammock Park y Nature Center Camp ofrece una serie de campamentos de verano virtuales enfocados en la naturaleza de una semana de duración para edades de 8 a 12 años. Cortesía Miami Dade Parks

En la naturaleza en los Parques de Miami-Dade

Camp Manatee en Greynolds Park Boathouse, en North Miami Beach y Campamento Black Bear en A.D. (Doug) Barnes Park: Los campistas de 6 a 14 años realizarán experimentos científicos, excursiones ambientales semanales, piscina y participarán en actividades como kayak, canoa, caminatas, pesca y fogatas, desde el 14 de junio hasta el 20 de agosto. El precio es de $125 por semana, desayuno y bebidas incluidos en el campamento. Más: Camp Greynolds,18601 NE 22nd Avenue. 305-948-2891 o 305-944-6111 y A.D. (Doug) Barnes Park Sense of Wonder Nature Center, 3401 SW 72 Ave., (305) 662-4124 y (305) 666-5885.

Deering Estate presenta Eco Explorers para que los niños de 6 a 8 años caminen, jueguen y aprendan a proteger las áreas naturales. Cortesía Miami Dade Parks

Campamento de pesca en Bill Sadowski Park and Nature Center, en colaboración con Florida Fish and Wildlife Commission: Para niños de 9 a 14 años que quieren mejorar sus habilidades de pesca, aprender sobre la biología de los peces, hacer prácticas seguras de navegación y recibir consejos de pesca, entre otras muchas actividades, desde el 21 de junio al 23 de julio. El precio es de $160 por semana, con desayuno y bebidas incluidos en el campamento. Más: 17555 SW 79 Ave., Palmetto Bay, (305) 666-5885 o (305) 255-4767.

Camp Hummingbird Virtual Summer Camp con sede en Castellow Hammock Park y Nature Center Camp ofrece una serie de campamentos de verano virtuales enfocados en la naturaleza de una semana de duración para edades de 8 a 12 años. Es ideal para descubrir el fascinante mundo animal de Miami, desde caimanes hasta mariposas y caracolas. Este programa está dirigido y diseñado por el equipo de Miami Ecoadventures, del 21 de junio al 23 de julio, a $84 por semana. Más: (305) 666-5885 o (305) 242-7688.

Los campamentos que ofrecen los parques de Miami-Dade ayudan a los niños a explorar su creatividad y compartir con otros niños al aire libre. Cortesía/Miami Dade Parks

Deering Estate presenta Eco Explorers para que los niños de 6 a 8 años caminen, jueguen y aprendan a proteger las áreas naturales, del 14 de junio al 20 de agosto, a $175 por sesión de cinco días. También, presenta Expedición Deering con caminatas, kayak, experimentos científicos y manualidades para edades de 9 a 14, del 14 de junio al 20 de agosto, a $200 por sesión de cinco días. Más: 16701 SW 72 Ave., (305) 235-1668, ext. 233. Todas las inscripciones online en www.miamidadeparks.com.

Empoderamiento para niñas

Una vez más, los parques del condado de Miami-Dade ofrecerán su popular y galardonado G.E.M. (Empoderamiento y tutoría de niñas) Summer Arts Camp en la galería de historia femenina Roxcy O’Neal Bolton en The Women’s Park. El campamento está dirigido a las niñas de 6 a 14 años para que tengan la oportunidad de encontrar su propia voz creativa, hacer nuevos amigos y aprender habilidades de liderazgo. Todas las experiencias artísticas son seguras y siguiendo los protocolos en el magnífico entorno natural del parque.

G.E.M. (Empoderamiento y tutoría de niñas) Summer Arts Camp dirigido a las niñas de 6 a 14 años para que tengan la oportunidad de encontrar su propia voz creativa, hacer nuevos amigos y aprender habilidades de liderazgo. Cortesía/Miami Dade Parks

El programa culmina con una presentación de “Summer Arts Showcase” y la exhibición de arte “The Festival of the Arts” de G.E.M. Girls en la galería del parque. The Women’s Park, uno de los primeros parques del país dedicado a las mujeres, es un reconocimiento a las diversas contribuciones que hicieron las mujeres para mejorar la calidad de vida en el condado de Miami-Dade. Este parque junto al lago de 15 acres ofrece un sendero para caminar. Más: (305) 480-1717 o envíe un correo electrónico a VGreer@miamidade.gov. y https://youtu.be/co4IizlOGhM

El Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) presenta sus campamentos de verano de arte de forma virtual, del 14 de junio al 20 de agosto, para edades de 6 a 13 años. Cortesía/MOCA Art Camp

Campamentos de arte

El Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) presenta sus campamentos de verano de arte de forma virtual, del 14 de junio al 20 de agosto, para edades de 6 a 13 años. El objetivo de estos campamentos es explorar nuevos medios, aprender sobre artistas famosos y sumergirse en el pensamiento creativo y divertido. Hay temas semanales y cursos de hora y media fáciles de participar. La recogida de los suministros es sin contacto. Hay opciones para inscribirse un día, talleres semanales o sesiones completas de dos semanas. También, hay becas disponibles. El precio por día es de $10, los talleres de una semana son a $50 y la sesión completa de dos semanas es a $90. Los miembros tienen un 10 por ciento de descuento. Más: https://mocanomi.org/2021/04/virtual-summer-art-camp-2021/

El Museo The Bass presenta su campamento de verano de arte llamado The Bass Creativity Center’s Summer Art Camp, desde el 14 de junio hasta el 20 de agosto. Cortesía/Bass Art Camp

El Museo The Bass presenta su campamento de verano de arte llamado The Bass Creativity Center’s Summer Art Camp, desde el 14 de junio hasta el 20 de agosto, de 9 a.m. a 3:30 p.m. para niños de edades comprendidas entre 5 y 12 años. Los miembros del museo pueden inscribirse con antelación y cuentan con un descuento especial. Gracias a The Children’s Trust, hay becas de 5 semanas disponibles para familias con dificultades económicas y niños con necesidades especiales. Más: https://thebass.org/summer-art-camps-2021

Campamento de cine

Este año el Florida Film Institute (FFI) presenta su undécimo campamento de verano anual de cine. Se trata de un intenso programa de filmación de seis semanas para estudiantes de secundaria, de 13 a 18 años, durante los meses, del 21 de junio al 30 de julio. La asistencia al campamento puede ser presencial y virtual, y tiene lugar en el Coral Gables Art Cinema, ubicado en 260 Aragon Avenue. En total, pueden participar hasta 25 estudiantes, quienes aprenderán sobre aspectos esenciales y prácticos de la producción cinematográfica comercial, incluida la preparación de guiones, cinematografía, iluminación, grabación de sonido, dirección, edición, actuación y música. El programa cuenta con la instrucción de profesionales de la industria cinematográfica del sur de Florida. Más:



https://flfilminstitute.org/programs-summer-film-camp/





Campamentos de entretenimiento, terapéuticos y de inclusión

Los campamentos extracurriculares son de 2 a 6 p.m. para estudiantes en los grados de 6 a 12 y los campamentos de verano son de 8 a.m. a 5 p.m. Los programas son gratuitos, pero tienen una tarifa de inscripción de $15. Hay varios financiados por TCT como el Campamento Matecumbe, en el 13841 SW 120 St., (305-752-4966 y Christina.perez2@miamidade.gov.) El Parque Goulds, en 13841 SW 120 St. (305-234-1673 y jsantia@miamidade.gov). Y el Parque Tamiami, 11201 SW 24 St., (305-222-2128 y arleneb@miamidade.gov). Hay otros campamentos extracurriculares con programas de verano, de 8 a.m. a 5 p.m., que cuestan $45 por semana y $25 (después de clases) como Bird Lakes, 14365 SW 48 Lane, (786-635-9657 y BPhilli@miamidade.gov) y Highland Oaks Park, 20300 NE 24 Avenue. (305-466-9269 y kilishi.stanley@miamidade.gov).

Todos los campamentos en Parques Públicos de Miami-Dade: https://www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser1540496326545854 y www.miamidade.gov/summercamps

