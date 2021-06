Regresa el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami tras el paso de la pandemia

Luego de dos años, y de haber sido suspendido en el 2020 a causa de la pandemia, el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami vuelve a la carga desde el 8 hasta el 25 de julio, bajo la dirección de su fundador Mario Ernesto Sánchez.

La edición 35 del ya tradicional evento de las artes escénicas tendrá lugar en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center, el On.Stage Black Box Theatre del Miami-Dade County Auditorium y en el Key Biscayne Community Center.

Contará con la participación de siete espectáculos provenientes de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay.

“Este festival es una celebración para honrar al teatro, salvando los obstáculos y mirando siempre hacia adelante. También es una celebración a nuestra profesión, a la cual le he dedicado toda mi vida. Como no he querido incurrir en la novedad del teatro televisado, esperé a que se pudiera hacer presencial, como hemos hecho siempre”, expresó Mario Ernesto a el Nuevo Herald.

La noche inaugural corresponde a la Compañía Nacional/ Intendencia de Montevideo con la obra Nociones básicas para la construcción de puentes, un análisis de la personalidad del escritor uruguayo Mario Benedetti según las personas involucradas con el espectáculo. Escribe y dirige: Jimena Márquez (Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center. Jueves, viernes y sábado 8, 9 y 10 de julio. 8:30 p.m.

Antes de iniciar la función, en la misma sala, la dramaturga argentina Griselda Gambaro recibirá, desde la distancia, el premio Una Vida de Dedicación a las Artes Escénicas por su trayectoria en el teatro, la novela y el periodismo.

El afiche del festival fue diseñado por la artista plástica argentina residente en Miami Leda Almar.

El Programa Educativo, bajo la dirección de la teatróloga Beatriz J. Rizk, incluye coloquios después de cada estreno.

Desde Uruguay también llega el grupo Murga Madre con la obra homónima de Pablo Routin. Cortesía Teatro Avante

Desde Uruguay también llega el grupo Murga Madre con la obra homónima de Pablo Routin. Trata sobre dos personajes sin nombres, sin tiempo ni espacio que completan su historia a través de la música. Dirigen: Fernando Toja y Edu Lombardo. (On.Stage Black Box Theater del MDCA.Viernes y Sábado 9 y 10, 8:30 pm. Domingo 11, 5 p.m.)

La representación ecuatoriana viene de la mano de Teatro de la Vuelta y la puesta en escena de Barrio caleidoscopio. Cuenta la historia de Alfonsito, un sujeto que para ir a la panadería deberá enfrentar sus múltiples miedos, aparentar ser como la gente supuestamente normal y abandonar su casa meticulosamente organizada. Escribe y dirige: Carlos Gallegos (On.Stage Black Box Theatre del MDCA. Jueves, viernes y sábado 15, 16 y 17 de julio, 8:30 pm).

‘Encuentros breves con hombres repulsivos’. Compañía chilena Teatro a Mil. Cortesía Teatro Avante

Ese fin de semana le toca a la compañía chilena Teatro a Mil con Encuentros breves con hombres repulsivos. Mediante dos actores que intercambian sus roles, la obra reflexiona sobre la condición masculina, la mujer, el sexo y el sentimiento de pérdida. Escribe: David Foster Wallace. Dirige: Daniel Veronese. (Carnival Studio Theater, Adrienne Arsht Center. Viernes y sábado 16 y 17, 8:30 pm. Domingo 18, 5 p.m.)

Desde Colombia llega la compañía Colectivo Animal con ‘Un bosque encantado’. Cortesía Teatro Avante

Desde Colombia llega la compañía Colectivo Animal con Un bosque encantado, una propuesta que busca conectar a padres e hijos a través de los animales del bosque. La obra rinde homenaje a la música latinoamericana. Está escrita y dirigida por Camila Rivera, Tatiana Samper y Daniel Roa. (Key Biscayne Community Center, 10 Village Green Way, Key Biscayne. Sábado 17, 5 pm. Entrada y estacionamiento gratis.

La función se repetirá el domingo 18 a propósito del Día Internacional del Niño. El evento incluye manualidades, títeres, música y merienda. On.Stage Black Box Theater del MDCA. (Desde las 2 hasta las 6 p.m. Entrada y estacionamiento gratis).

En la última semana del festival la compañía miamense Teatro Avante estrenará Ubú pandemia, un texto de Abel González Melo dirigido por Mario Ernesto Sánchez.

Cartel de la obra ‘Ubú pandemia’, de Teatro Avante. Cortesía Teatro Avante

En la trama, el rey Ubú se ve obligado a regresar a la isla que él mismo fundó, donde el pueblo se ha rebelado ante la miseria imperante. Para colmo de males, una pandemia desconocida invade el mundo a gran velocidad y amenaza con penetrar en el territorio. Elenco: Julio Rodríguez, Gerardo Riverón, Yani Martin, Danly Arango, Andy Barbosa e Ysmercy Salomón. (Carnival Studio Theater, Adrienne Arsht Center. Jueves, viernes y sábado 22, 23 y 24, 8:30 p.m. Domingo 25, 5 p.m. Con supertítulos en inglés).

Los Pinches Chamacos, de México, presentarán ‘Papá está en la Atlántida’. Cortesía Teatro Avante

Por su parte, el grupo Los Pinches Chamacos, de México, presentarán Papá está en la Atlántida. Narra la aventura de dos hermanos que emprenden un viaje a Estados Unidos en búsqueda de su padre. Escribe: Javier Malpica. Dirige: Esteban Castellanos. (On.Stage Black Box Theatre del MDCA. Viernes y sábado 23 y 24, 8:30 p.m. Domingo 25, 5 p.m.

¿Cuál ha sido el mayor logro del festival en toda su historia?

“La perseverancia y la paciencia. Y la satisfacción de que ya estemos celebrando la edición 35, sobre todo con el comienzo que tuvo en 1986, tan dramático y conflictivo”, concluyó el fundador.