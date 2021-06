Ana de Armas ya encontró compañía para su corazón solitario, ¿será cierto?

Ana de Armas y Paul Boukadakis no hecho comentarios sobre su supuesto romance. el Nuevo Herald

Todo parece indicar que la actriz cubana Ana de Armas ha decidido abandonar las filas de las solteras de Hollywood y olvidarse de una vez y por todas de Ben Alffeck, con quien sostuvo un publicitado romance y quien hace unos meses regresó a los brazos de Jennifer López para iniciar el segundo capítulo de su relación.

Pues resulta que De Armas tampoco se ha quedado de brazos cruzados. A casi medio año de poner punto final a su noviazgo con el afamado actor y director de 43 años, parece que ya buscó compañía para su corazón solitario.

Según reportó Diario Las Américas, de acuerdo con la información proporcionada por la publicación del mundo del entretenimiento Pace Six, la actriz de 33 años sostiene un romance con Paul Boukadakis, de 37, vicepresidente de Tinder, la aplicación para buscar pareja.

“La actriz Ana de Armas ha dejado a Ben Affleck y ahora está saliendo con el vicepresidente de Tinder, Paul Boukadakis, según han confirmado varias fuentes en exclusiva a Page Six”, publicó el medio especializado, tras aseverar que la pareja llevan varios meses compartiendo juntos.

“Paul y Ana fueron presentados a través de amigos. Paul tiene su sede en Austin, pero divide su tiempo entre Texas y Santa Mónica. Ha pasado mucho tiempo con Ana antes de que ella se fuera de Estados Unidos para filmar su nueva película”, declaró una de las fuentes. “Las cosas han ido bien entre la nueva pareja, y él ya presentó a De Armas a miembros de su familia”, añadió.

La noticia merecía un comentario por parte de los implicados. Pero hasta ahora ni la actriz ni el ejecutivo se han pronunciado al respecto.

El idilio de la muchacha y el actor concluyó a principios de año luego de que fueran blanco de los paparazzis en sus paseos por Cuba y Costa Rica, donde fueron a vacacionar.

Hace apenas unas semanas la actriz celebró su cumpleaños 33 acompañada de sus amigos.

Según compartió en una de sus stories, la celebración tuvo lugar en una mansión ubicada en las colinas de Hollywood, cuya piscina estaba ocupada por unicornios.

Entre los rostros conocidos se destacaba el del actor venezolano Edgar Ramírez, un gran amigo de De Armas, con quien compartió créditos en la película La red avispa.

“Estoy tan agradecida de poder pasar mi cumpleaños junto a mis seres queridos”, escribió la actriz bajo el video en el que se ve soplando las velas de su pastel de cumpleaños. “Gracias por los regalos, las cartas, las flores, los pasteles y tanto amor. ¡Brindando por un nuevo año increíble!”.

No hace mucho que De Armas fue centro de la noticia cuando apareció en unas fotos tomándose un café con un joven desconocido en un sitio no identificado de Hollywood.

En aquella imagen estaban acompañados de Elvis, su maltés blanco, y el perro del joven.

A propósito del tema Page Six recordó que De Armas y Affleck decidieron separarse tras un año de noviazgo pese a que tenían una relación muy sólida, pero que no se pusieron de acuerdo sobre el lugar dónde querían vivir. Ya que a Ana no le gustaba Los Ángeles y Ben prefería permanecer cerca de sus tres hijos, Violet, Seraphina, y Samuel, fruto de su matrimonio con la actriz Jennifer Gardner.

Affleck y De Armas comenzaron su romance a principios del 2020, mientras filmaban Deep Water, un thriller realizado en Nueva Orleans.

En enero de este año, cuando habían transcurrido pocos días del anuncio de la ruptura, los actores volvieron al candelero cuando apareció una fotografía de tamaño natural de Ana arrojada a un tanque de basura en el césped de la casa de Ben.

Pero ya todo eso es historia antigua.

Si el romance con Boukadakis fuera cierto, demuestra que la actriz nunca pierde las esperanzas de encontrar un nuevo amor.