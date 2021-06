La periodista y presentadora puertorriqueña Edna Schmidt falleció a los 51 años de edad

Edna Schmidt Univision

La conocida periodista puertorriqueña Edna Schmidt, falleció el pasado jueves a los 51 años de edad. Se desconocen las causas de su muerte.

La periodista residía en una finca en su Puerto Rico natal, donde permanecía alejada de las cámaras desde hacía siete años. En la trayectoria de Schmidt se destaca su participación en el Noticiero Univisión, Aquí y Ahora y Despierta América, la revista matutina que dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

Tal como recordó la revista People en Español, en una de sus últimas entrevistas, Schmidt le confesó a su colega Neida Sandoval, en abril, que se sentía nostálgica.

“Me siento nostálgica, este año ha sido muy duro, perdí a mi mami, y no ha sido fácil, pero como tú, somos robles”, dijo la presentadora, quien en el 2013 fue despedida de Telemundo por presuntos problemas con el alcohol.

La publicación añadió que en el 2014 Edna habló de su batalla contra el alcoholismo en Despierta América.

“Se puede salir adelante un día a la vez”, expresó. “Es muy difícil el tabú que existe -particularmente con las mujeres- el estigma que existe hacia los alcohólicos. A mí me tomó mucho tiempo reconocerlo”.

En la entrevista con Sandoval reveló que se había sentido traicionada cuando la despidieron mientras luchaba contra su adicción.

“Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele. Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas, porque lo que aquí se hace se paga”.

El periodista Martin Berlanga, quien coincidió con la periodista puertorriqueña en Univisión, expresó su sentir en las redes sociales ante la partida de su colega.

“Aún no despierto del asombro pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reímos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodístico por televisión. Elegante, profesional, sensible, generosa siempre. Desde mi corazón un aplauso a tu labor y a tu esfuerzo por volverte a levantar a pesar de los problemas de la vida. Te quiero y te voy a admirar siempre hermanita, vuela alto que mereces descansar de tanto. Me quedo con tu carcajada, tu voz ronca perfecta para las noticias y el coquito que siempre nos compartías en Navidad”, escribió Berlanga.

Por su parte, la presentadora María Elena Salinas, recordó a Edna como “un alma amable y atormentada”.