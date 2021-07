Fito Páez, siempre en movimiento, anuncia serie de conciertos

Los seguidores de Miami podrán ver a Fito Páez en directo el sábado 17 de julio, en el Fillmore Theater.

Luego de un año de confinamiento en su Argentina natal, Fito Páez viajó hacia Estados Unidos el 28 de marzo pasado y ha tenido una labor incesante. Gracias a que aquí se han relajado las restricciones por el coronavirus el cantautor ha estado entre Los Angeles y Miami, grabando tres discos y preparando tres conciertos. “Me gusta estar activo en el mejor sentido, nunca he sido hombre que ha descansado en los laureles, en unos pobres laureles, si se quiere; siempre he estado jugando, en movimiento y en el aire, sonando en todos lados”, evalúa en charla vía Zoom, desde L.A. Lúcido, relajado, contento suena el legendario Fito, que lleva “en movimiento” casi cuatro décadas. Sus seguidores de Miami podrán verlo en directo el sábado 17 de julio, en el Fillmore Theater. Esa es una de sus presentaciones más inmediatas. Las otras dos tendrán lugar el 24 de julio, en el Teatro Nacional de República Dominicana, y el 7 de agosto, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Puerto Rico.

La mini gira de tres recitales tiene nombre: “Un hombre con un piano”. El título alude al formato de los shows, donde el artista estará solo con su instrumento de cabecera, seguramente interpretando clásicos como “Un vestido y un amor” y “El amor después del amor”. Tampoco faltará “La canción de las bestias” y algunas otras de su disco más reciente, “La conquista del Espacio”, que le hizo ganar dos Grammy Latino 2020. “Expectativas tengo pocas porque todo puede funcionar mal”, bromea, cuando se le pregunta por la función del Fillmore. “Haré el concierto con la gente, con lo que vaya surgiendo y eso es lo lindo de este formato, que permite cierta espontaneidad”, considera. Luego confidencia que está a punto para los recitales ya que antes de venir para el Norte dio cuatro espectáculos en Buenos Aires, para lo cual debió prepararse especialmente, tomar clases de fonoaudiología, ejercitar la técnica en el piano. “Así que la máquina está aceitada”, señala, jocoso.

Con igual profesionalismo y energía juvenil Fito, que tiene 58 años de edad, alista el trío de discos con temas inéditos. Dos están en fase de terminación: “Futurología Arlt” y “Los años salvajes”. El tercero será como el concepto de “Un hombre con un piano” y lo grabará en Miami en los próximos días. “En Miami me siento como en casa, la he visto crecer en los últimos treinta años, y allí tengo a un montón de amigos”, cuenta.

En cuanto a su fragor creativo actual, analiza: “Estoy en plena ebullición; supongo que hay una pulsión por narrar; los seres humanos somos máquinas narrativas”.

¿Fito ha cambiado mucho desde que se diera a conocer, a principios de los 80? “En las cosas importantes soy el mismo, un hombre divirtiéndose, aunque, como todo el mundo, he tenido tropiezos”, contesta. En su carrera han sido más los laureles que los tropiezos y sigue haciendo historia: este año recibirá un Grammy Latino por la Excelencia en la Música. “Una caricia de ese estilo siempre es bienvenida”, agradece.

Otra caricia o mimo, como dirían en su país, viene de Netflix, que está preparando una serie sobre su vida. “La aventura de un ícono que sobrevive a sí mismo”, anuncia la famosa distribuidora de contenidos audiovisuales. Para el final de esta entrevista se le pide a Fito un mensaje, un consejo para estos tiempos en los que la pandemia todavía golpea. “Me da bronca recibir consejos y no me gusta darlos, pero puedo decir que es bueno ser solidario, cuidarse, vacunarse y no andar por la vida con aires de inmortal”, responde.