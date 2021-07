Los cinco mejores conciertos de la serie Jazz Roots 2021-2022 en el Arsht Center

El reconocido pianista y compositor cubano Jesús “Chucho” Valdés presenta su nuevo trabajo llamado “La Creación” el 5 de noviembre en el Adrienne Arsht Center.

Ya puedes suscribirte a la famosa e histórica serie de Jazz Roots 2021-2022. Aún tienes tiempo de beneficiarte de los extraordinarios descuentos de hasta un 35%, que incluyen entradas para las seis funciones. Los paquetes originales varían en precio desde $193 a $562. Puedes comprar las suscripciones en el (305) 949-6722 o en línea en arshtcenter.org/jazz. Las mismas estarán disponibles hasta que se llene el cupo de promoción.

La nueva temporada de la famosa e histórica serie Jazz Roots, que arranca el 5 de noviembre en el Adrienne Arsht Center, presenta el estreno mundial de la leyenda del jazz Chucho Valdés y noches extraordinarias de música en vivo con jazz latino, los maestros del jazz estadounidense y las estrellas locales más brillantes. Cada año más de cien mil personas asisten a la que está considerada una de las series de jazz más importantes del país.

Desde su inicio en el 2008, la serie ha presentado a superestrellas del jazz como Jon Batiste, George Benson, Dee Dee Bridgewater, Dave Brubeck, Chick Corea, Paquito D’Rivera, Michael Feinstein, Dave Grusin, Keith Jarrett, Eddie Palmieri y Sonny Rollins y Chucho Valdés. También, a bandas internacionales como Lincoln Center Orquesta con Wynton Marsalis, Count Basie Orchestra y New Orleans Jazz Orchestra. Todos los conciertos son en el Knight Concert Hall del Arsht Center y se llevan a cabo de forma segura.

Chucho Valdés y su 80 cumpleaños

El reconocido internacionalmente pianista y compositor cubano Jesús “Chucho” Valdés presenta su nuevo trabajo llamado “La Creación”, que explora la historia de la creación según la Regla de Ocha, la religión afrocubana conocida como Santería. El espectáculo fue encargado especialmente por el Arsht Center. Valdés regresa a la sonoridad de Big Bang con la Orquesta Yoruban, junto con los directores musicales Hilario Durán y John Beasley, el 5 de noviembre 2021. Dice Valdés, quien este octubre celebra su 80 cumpleaños, que este nuevo trabajo representa la acumulación de todas sus experiencias y todo lo que ha aprendido en la música. Las piezas de La Creación incluyen no solo elementos de la música ritual de la santería sino también música africana, el blues y lo que el propio Valdés describe como “una atmósfera al estilo de Bitches Brew de Miles Davis”. El concierto es en asociación con la Big Band del Instituto Henry Mancini de la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami.

Diane Reeves, “Christmas Time Is Here/La navidad está aquí”

La cinco veces ganadora del Grammy Dianne Reeves actúa el viernes 17 de diciembre de 2021, a las 8 p.m., con el pianista miamense Brandon Goldberg y su trío, con el bajista Ben Wolfe y el batería Donald Edwards. La prestigiosa vocalista Dianne Reeves, quien ha recibido doctorados honorarios de Juilliard y Berklee College of Music, comienza la temporada navideña con la música de su célebre álbum “Christmas Time Is Here”. Este es un concierto lleno de inolvidables interpretaciones de jazz de canciones navideñas como “Little Drummer Boy”, “Carol of the Bells”, “Christmas Waltz”, “I’ll Be Home for Christmas”, “Let It Snow”, entre otros muchos. Este concierto se abrirá con el prodigio del teclado Brandon Goldberg, de 15 años y con un alto coeficiente intelectual de jazz, quien lanzará su álbum “In God Time” este septiembre.

Ledisi y Nina Simone

La vocalista Ledisi, ganadora del Grammy 2021 y nominada en 13 ocasiones, homenajea a la legendaria cantante e ícono de los derechos civiles Nina Simone el 14 de enero de 2022, a las 8 p.m. Con una carrera que abarca casi dos décadas, Ledisi ha obtenido prestigiosos premios como tres premios Soul Train Music, un premio NAACP Theatre, seis nominaciones al NAACP Image Award y recientemente dos nominaciones al L.A. Stage Alliance Ovation Award, incluida una como Mejor Actriz Destacada en un Musical. Con Ledisi canta a Nina, una mezcla genial de sonidos clásicos, jazz y R&B, la vocalista regresa a sus raíces de jazz, rindiéndole homenaje a una de sus mayores inspiraciones: Nina Simone, la brillante y célebre cantante, compositora, músico, arreglista y activista de los derechos civiles estadounidense.

Pat Metheny y la banda SFJAZZ Collective

El prestigioso guitarrista y compositor Pat Metheny presenta su nuevo trabajo Side-Eye, un proyecto que reúne la colaboración en gira de una formación rotativa de jóvenes músicos nuevos y emergentes que han impresionado e inspirado a Metheny en todo el mundo. El reconocido guitarrista dice que mientras viaja acostumbra a escuchar regularmente a nuevos músicos que afirman estar influenciados por sus discos y, a menudo, los invita a tocar con él. En esta edición de Side-Eye cuenta con el teclista James Francies y el batería Joe Dyson. Metheny, consolidado como uno de los músicos de jazz más originales del mundo, ha ganado 20 premios Grammy y es el único artista en hacerlo en 10 categorías.

El conjunto de estrellas SFJAZZ Collective, un supergrupo con el vocalista Lizz Wright, los saxofonistas Chris Potter y David Sánchez, el trompetista Etienne Charles, el vibrafonista Warren Wolf, el teclista Edward Simon, el bajista Aneesa Strings y el batería Kendrick A.D. Scott, interpreta composiciones originales que reflejan el año pasado y la época actual, el 25 de marzo de 2022, a las 8 p.m. SF Jazz Collective presenta “New Works Reflecting on the Moment”, un programa vital de nuevas composiciones de la banda escritas en respuesta a los extraordinarios problemas sociales y globales que hemos enfrentado durante el año pasado.

Luciana Souza y Vince Mendoza y The Frost Concert Jazz Band

Y la serie de Jazz Roots culmina con la ganadora del Grammy Luciana Souza, quien cantará canciones de algunos de los compositores más populares de Brasil, junto con el compositor, arreglista y director ganador del Grammy Vince Mendoza y The Frost Concert Jazz Band. El concierto es el 8 de abril de 2022 con el acto de apertura John Daversa Quintet. Fusionando los mundos del pop brasileño y el jazz estadounidense, la vocalista Souza aporta su original musicalidad y emotiva voz con canciones de sus compatriotas brasileños Antonio Carlos Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, Guinga, Djavan, Iván Lins y Gilberto Gil. Souza, una de las principales cantantes e intérpretes de jazz, y Vince Mendoza, el artista de piano Steinway y ganador de 6 premios Grammy y 25 nominaciones, se unirán en el escenario a la Frost Concert Jazz Band de la Universidad de Miami para marcar el cierre de una temporada de jazz única. Mendoza, director musical y director principal de la Orquesta Metropole de los Países Bajos, está en la vanguardia de la escena jazzística y la música contemporánea como compositor, director y artista discográfico durante los últimos 20 años. Y John Daversa, originario de Los Ángeles, CA y residente en Miami, es un distinguido trompetista, compositor, arreglista, productor, director de orquesta y educador, quien es reconocido mundialmente por su estilo virtuoso, dinámico y emotivo de tocar la trompeta.

Toda la información y compra de paquetes especiales en: www.arshtcenter.org/Tickets/Subscriptions/Jazz/Jazz-Roots-2021-22/

