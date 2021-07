Van Gogh en el Teatro Olympia y Yayoi Kusama en el Museo Rubell, entre otras

Van Gogh ha llegado al centro de Miami no solo para revitalizar la famosa Calle Flagler sino también deslumbrar a todos en el teatro más emblemático de Miami. Este es otro ejemplo sublime de arte experimental inmersivo y original en Miami. La reconocida artista japonesa Yayoi Kusama nos asegura un viaje a otro universo alternativo con sus obras inmersivas en el Museo Rubell. Gary Nader expone la marca Latinoamérica con Botero, Guayasamín, Hyppolite, Kuitca, Larraz y Valdés. Todo un tesoro. Y otras exposiciones muy interesantes en el corazón de la famosa Calle Ocho y el glamuroso Design District, son nuestras sugerencias para los amantes del arte.

“Van Gogh: The Immersive Experience” en el histórico y deslumbrante Teatro Olympia en Flagler Street, hasta finales de agosto. Este icónico teatro se transforma de forma genial para demostrar que es posible adentrarse en primera persona en la vida y obra de este genial pintor holandés postimpresionista. Esta extraordinaria nueva experiencia interactiva de arte digital a gran escala de 360 grados, presentada por el productor de entretenimiento Exhibition Hub y Fever, la plataforma líder de descubrimiento de entretenimiento, incluye además un espectacular viaje de realidad virtual único en una galería separada, ubicada en la primera planta, que guía al espectador por un día en la vida de Van Gogh. Se trata de un viaje multisensorial de 10 minutos, en el que descubres cómo se inspiró para crear algunas de sus obras más importantes como ‘La Habitación de Vincent en Arles’ y ‘Noche estrellada sobre el Río Ródano’. En todo el teatro hay más de 300 bocetos, dibujos y pinturas de Van Gogh proyectadas digitalmente por paredes, techo y suelo utilizando lo último de la tecnología. Una estatua del artista da la bienvenida y un video te introduce en sus pinturas y colores antes de visitar las las galerías adicionales que exploran la vida, las obras y sus técnicas. Y es al entrar en la recreación de su famosa habitación cuando mejor comprendes a este genio. Incluso hay un estudio de dibujo para que te pintes y luego expongas tu arte en la sala adyacente. Los boletos comienzan desde $34.90 para adultos y $19.90 para niños. Más: https://vangoghexpo.com/miami/

Dos Infinity Rooms de Yayoi Kusama en el Museo Rubell, hasta el 12 de diciembre. Se trata de las famosas “Where the Lights in My Heart Go” (2016) y “Infinity Mirrored Room – Let’s Survive Forever” (2017), que crean un efecto caleidoscópico que te transporta directamente a un universo alternativo e ilimitado. En total, son tres las famosas instalaciones totalmente inmersivas de Kusama en el Museo Rubell, el único del país con tres obras inmersivas de esta fabulosa artista. La otra obra es el fascinante y monumental Jardín Narciso de Kusama (1966), compuesto por 700 esferas de acero inoxidable. Esta obra se expande 200 pies a lo largo de la sala central del museo, creando un río de reflexión en constante cambio que atrae y provoca visualmente a los visitantes mientras caminan por él. Más: https://rubellmuseum.org/

Nuevas obras de artistas latinoamericanos reconocidos en la Galería de Gary Nader en Wynwood. Comprometido siempre con el arte moderno y contemporáneo latinoamericano, el coleccionista Gary Nader presenta sus nuevas obras de arte en su galería-museo con prestigiosos artistas como Fernando Botero, Oswaldo Guayasamín, Héctor Hyppolite, Guillermo Kuitca, Julio Larraz y Manolo Valdés. Puedes ver esta colección privada en exposición de lunes a sábado, de 10 a.m. a 6 p.m. Más: www.garynader.com/, 62 NE 27 St., Miami FL 33137. Teléfono: (305) 576-0256

Humberto Castro: Arte y Legado en Latin Art Core Gallery en La Pequeña Habana, hasta el 30 de julio. Considerado uno de los exponentes más importantes del arte neofigurativo Latinoamericano, el cubano Humberto Castro presenta un resumen de su arte a través de las obras que le han hecho ganar premios internacionales en concursos y bienales. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas y museos. El artista ha presentado la inauguración de su libro retrospectiva monográfica de 30 años de carrera como artista multimedia en pintura, cerámica, grabado y esculturas. Más: www.latinartcore.com,1646 SW 8 St., Miami. Teléfono: (305) 989-9085.

James Quinaz en Bay Store, en Design District, hasta el 25 de julio. Este artista y diseñador transforma la basura en obras de arte. Quinaz, quien utiliza solo materiales procedentes de la Bahía de Biscayne y el río Miami, navega por los despojos de nuestras vías fluviales para producir muebles funcionales y reflexivos visualmente. Se trata de una exposición que en parte es también actuación. Es una invitación a reconsiderar el excesivo costo de ensuciar nuestros paisajes naturales con plásticos baratos, espumas y otros desechos dañinos. El artista está galería disponible para vender estas piezas únicas y está donando el 20% de las ganancias a organizaciones benéficas que ayudan a mantener limpia la bahía. El 10% va destinado a ArtSail, una plataforma que conecta a artistas con activistas climáticos, científicos y expertos marinos para crear contenido que aborde el impacto del cambio climático y la contaminación provocada por el hombre en las vías fluviales del sur de Florida. Y el otro 10% va a Blue Scholar Iniciative, una organización que trabaja para fomentar la administración de los océanos a través de la educación en ciencias marinas. Más: www.miamidesigndistrict.net/event/2449/quinaz-studios-present-baystore/, Sweetbird South, 92 NE 40 St., Miami, FL 33137

