Alicia Machado reveló que sufrió los efectos de la xenofobia durante su visita a Colombia

Alicia Machado Getty Images

La controversial modelo y actriz venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, reveló en sus redes sociales que fue víctima de la xenofobia durante el tiempo en que permaneció en Colombia, donde fue invitada a participar en el popular espacio de televisión MasterChef Celebrity Colombia.

Tras agradecer el buen trato que recibió del equipo técnico de la producción y elogiar su profesionalismo, la artista, que ahora se encuentra trabajando en México, se quejó de que al igual que un buen número de sus paisanos que han emigrado a diversos países del mundo, se sintió discriminada por ser extranjera.

“Una, dos, tres o cuatro moscas que siempre dañan un delicioso plato. No pasa nada. Mi cariño siempre ha sido el mismo. Mis malas experiencias fueron muy puntuales. Algunas de las cosas que se hicieron en mi contra, yo no me di cuenta. Yo estaba a lo que fui, a lo mío, a trabajar. Yo estaba acostumbrada ya a ese tipo de cosas. A lo que no estaba acostumbrada yo era a la xenofobia. Qué bueno que viví esos episodios y por eso me di cuenta lo que estamos padeciendo los venezolanos.

Pude vivir en carne propia lo que sé que estamos viviendo millones de venezolanos, ataques de xenofobia en diferentes partes de Latinoamérica”, expresó Machado, quien considera que para muchos representa “una voz” y por la misma razón seguirá sacando la cara por su país.

A propósito de Venezuela, dijo que se siente herida, traicionada, lastimada y confundida porque para ella ha sido muy doloroso pasar por la situación que están atravesando los venezolanos.

“He perdido a mi hermano (Arturo) producto de la violencia en un país que está fuera de control y secuestrado por un régimen muy difícil [que] también está secuestrado por el hambre, la violencia, la corrupción”, denunció la actriz, que el pasado 4 de julio compartió una foto en la que aparece envuelta en una bandera norteamericana.

“Hoy celebramos la libertad y la oportunidad de vivir en un país que te permite creer que tus sueños se pueden hacer realidad, esta foto representa la decisión de siempre defender y respetar la Constitución de Estados Unidos de América”, escribió. “¡Feliz 4 de julio 2021 tiempos de incertidumbre pero donde la esperanza y la fe no pueden fallar!