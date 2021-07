Los artistas alzan su voz a favor de las manifestaciones pacíficas en Cuba

Las reacciones de los artistas ante las manifestaciones pacíficas ocurridas en Cuba el domingo 11 de julio no se hicieron esperar.

Desde que se dio a conocer la noticia varios de ellos enviaron sus mensajes a través de las redes sociales o conversaron directamente con el Nuevo Herald. Unos fueron muy escuetos, como Alejandro Sanz o Natti Natasha, que solo compartieron la frase #SOSCuba en sus páginas.

Sin embargo, otros resultaron más explícitos en sus comentarios, como es el caso de Camila Cabello, quien pidió ayuda con urgencia para el pueblo cubano.

Aquí van algunas opiniones:

Emilio Estefan Cortesía Estefan Enterprises

Emilio Estefan (el Nuevo Herald)

“Estamos ante un momento histórico en el que gracias a las redes sociales el mundo se entera enseguida de lo que está sucediendo en un país abusado por una dictadura de más de 60 años. La canción Libertad, que escribí y produje para los cantantes Joncien y Yailenys, no solo apoya el Movimiento San Isidro, sino también estas manifestaciones”.

Gloria Estefan (Instagram)

“Quiero mi Cuba libre! El pueblo cubano está desesperado! Estoy con ellos como siempre he estado! The Cuban people are reaching their breaking point! I stand with them as I always have! #SOSCuba”.

Willy Chirino (Instagram)

“Quiero reiterar mi apoyo incondicional a los miles o millones de cubanos dentro de la isla que están manifestándose en las calles pidiendo, exigiendo, sus derechos. Exigiendo la libertad. Es momento de reflexión, de oración, de unirnos a ellos para lograr lo que todos esperamos, la libertad de nuestro pueblo”.

Raúl de Molina (el Nuevo Herald)

“El pueblo de Cuba ha estado muchos años viviendo bajo un régimen que no le ha permitido tener elecciones libres. Pero ha llegado el momento de que lo dejen elegir su destino, especialmente ahora, en que la situación se ha vuelto más crítica con la crisis del coronavirus. ¡Qué bueno que tantos artistas están manifestándose a favor del pueblo cubano!

Raúl de Molina Cortesía R. de Molina

Ricky Martin (Instagram)

“Esto es muy importante. Nuestros hermanos y hermanas en #Cuba necesitan que informemos al mundo lo que están viviendo. Llenemos las redes antes de que quiten el internet en el país. Ayuda humanitaria para Cuba YA”.

Julieta Venegas (Instagram)

“Estamos todo el mundo con los ojos puestos en Cuba. Quiero expresar toda mi solidaridad al pueblo cubano que está tomando las calles por toda Cuba para protestar y pedir el fin de la dictadura”.

Albita (el Nuevo Herald)

“Por un lado [me siento] feliz por la valentía y la decisión del pueblo de Cuba, pero con mucho temor y tristeza por la represión que ya están tomando y también mucha impotencia. La comunidad internacional necesita apoyar al pueblo cubano de una vez y por todas. Es un dictadura que no solo le hace daño a Cuba , sino a todos los países. El pueblo cubano tiene derecho a labrarse un futuro en paz y libertad”.

Albita Archivo el Nuevo Herald

Yotuel (Instagram)

“Vamos a apoyar a nuestra gente en Cuba. La dictadura se acabó. Cubanos, tomen las calles. Cubanos, pa’ la calle. Cubanos, esto es patria y vida. ¡Se acabó!

Aymee Nuviola (el Nuevo Herald)

“Siempre dije que cuando mi pueblo estuviera en las calles yo iba a apoyarlo ¡Cuba necesita ser libre! Si permanecemos firmes y unidos veremos caer a la dictadura. Dios, pon tu mano sobre mi país, no dejes a mi gente”.

Aymee Nuviola en escena. Cortesía/ACS

Amaury Gutiérrez (el Nuevo Herald)

“El día de ayer es un día histórico para el pueblo cubano. Un día en que comenzamos a mirar a Cuba de manera diferente. Fue un día de emancipación popular, que quedará para la historia como el día de la rebelión nacional frente al comunismo, independientemente de lo que vaya a pasar en los días y semanas siguientes. Pero, no nos confiemos. Hay que estar alerta ante la posible reacción de los comunistas malvados. La ola represiva ya está en marcha y hay que estar al lado nuestro pueblo”.

Amaury Gutiérrez Archivo el Nuevo Herald

Pavel Urquiza (el Nuevo Herald)

“Apoyo lo que está pasando en Cuba y haré todo lo que esté a mi alcance para respaldar toda acción en contra de del dictadura y a favor de la libertad”, dijo el cantautor cubano, quien escribió el tema Una gota de verdad, inspirado en el movimiento San Isidro y las manifestaciones en Cuba.

Alexis Valdés (Instagram)

“Cuba Muévete !!! Es la hora de la verdad!!!”

Alexis Valdés Cortesía A. Valdés

Camila Cabello (Instagram)

“Hay una gran crisis en este momento en Cuba y necesitamos su ayuda para (crear) conciencia. Las muertes por COVID están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo”, denunció. “Nuestro valiente pueblo tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria y el pueblo de Cuba necesita nuestra ayuda con urgencia. Difunda este mensaje publicando #SOSCUBA en su feed para ayudar a crear conciencia y apoyo a mi gente #SOSCuba #PatriaYVidaCuba”.

Don Omar (Instagram)

“Son más y ya no tienen miedo, #cubalibre Cuba voy a ti y pago doble”.

Haydée Milanés (Facebook)

“El pueblo cubano se ha expresado y ha salido pacíficamente a las calles con sus demandas. El gobierno tiene la obligación de escucharlo. Es inadmisible que las autoridades estén convocando a un enfrentamiento entre cubanos. Basta ya de represión, basta ya de violencia!!!”.

Haydée Milanés H. Milanés/Facebook