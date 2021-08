‘La Reina luce fabulosa en un bikini de dos piezas’: Camila Cabello se ríe de las críticas

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Camila Cabello le respondió a los criticones.

Bueno, quizás es cierto que la intérprete del éxito Havana ha aumentado algunas libras durante la cuarentena. Pero es lo mismo que nos ha ocurrido a muchas de nosotras que no hemos usado nuestras casas como estudios de yoga todos estos meses.

Hace algunas semanas, los siempre ocupados paparazzis tomaron algunas fotos poco favorecedoras de Cabello en una playa del sur de la Florida, acompañada de su novio, Shawn Mendes.

La ex integrante del grupo Fifth Harmony después colgó que estaba más allá de todos los reproches y todas las críticas y que le gustaba su celulitis. No se sabe si estaba en Los Angeles o en Miami.

Hablando con sus admiradores desde su automóvil, Camila dijo que había estado corriendo en el parque y ocupada en sus quehaceres diarios, “tratando de mantenerme en forma y saludable”. Estaba vestida con una playera que le dejaba al descubierto el abdomen.

“No estaba presumiendo, porque estaba corriendo como cualquier persona normal que no está arreglada todo el tiempo. Y pensé, ‘Caraj---, pero luego me acordé que luchar con tu propio cuerpo es algo que te agota”, dijo. “Estoy contenta con el cuerpo que tengo, porque me deja hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres comunes con curvas y celulitis, con estrías y grasa. Y tenemos que aceptar eso, cariño”.

Cabello recibió un gran respaldo por parte de sus admiradores:

“La Reina de existir como cualquier persona normal”, escribió un usuario.

“La Reina de no estar en guerra con su cuerpo”, escribió otro.

“La Reina de correr en el parque y olvidarse del mundo”.

Durante el fin de semana, Cabello decidió ir un poco más lejos, y posó en un adorable bikini negro con ribetes de colores, sin filtro.

No hubo necesidad de escribir un pie de foto: bastó con un emoji de un beso.

De nuevo, en la red social los comentarios que se colgaron fueron positivos en su mayoría.

“La Reina luce espectacular en un bikini de dos piezas”.

“Mamiiiii”, escribió un admirador.

“¡Linda chica. Una belleza natural!”.

Traducción de Jorge Posada