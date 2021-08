Natti Natasha y su esposo llevan a su pequeña hija a pasear en yate por primera vez

Leer más

César Millán, quien se hizo famoso a nivel mundial como el “Encantador de Perros”, está regresando a la televisión con una nueva misión. En una entrevista con Efe, el entrenador canino mexicano reveló que su meta ahora es ser “encantador de humanos” para ayudar a los animales y al planeta.

“Cuando comencé en esto no me atreví a decir que yo al que estaba entrenando era al humano, nunca al perro. Me sentía como que no me iban a tomar en serio, que era demasiado atrevido porque era un mexicanito que llegó mojado (ilegal)”, explicó Millán, al presentar su nueva serie con el canal National Geographic.