Rashel Díaz en la pantalla de la competencia después de despido de Telemundo. ‘Lo extrañaba’

Después de más de un año alejada de las cámaras, Rashel Díaz regresó esta semana a Despierta América, el programa mañanero de Univision que es la competencia de Hoy día, de Telemundo, que se llamaba Un nuevo día cuando la presentadora cubana fue despedida el 7 de agosto del 2020 en medio de la pandemia.

“¡Así es, familia bonita! a partir de este lunes estaré en Despierta América”, anunció el domingo Rashel en sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores que constantemente le escriben diciendo que quieren verla en la TV, pues “su deseo se cumplió”.

“Encantada de volver después de un año lejos de las cámaras a hacer algo que me apasiona , conectar con ustedes, compartir con un equipo maravilloso y servir con amor a cada uno de ustedes que nos ven”, dijo Rashel, que estuvo invitada en Despierta América en febrero, celebrando sus 25 años de carrera profesional.

Rashel dijo a el Nuevo Herald que estará solo por esta semana compartiendo con el “gran equipo” de Despierta América, pero que fue una noticia que le dio “mucha emoción” dar a sus seguidores, con los que está en contacto todo el tiempo en redes sociales.

“He extrañado la conexión con el público desde lo que se hace habitual en la vida de los seres humanos, que es mirar la televisión”, dijo, indicando que las personas se identifican con alguien que ven en pantalla, que les hace sentir alegría, les da una información que ellos estaban esperando. “Lo he vivido por tanto tiempo, que sí extrañaba eso, me hacía mucha falta”.

¿Estabas aun en forma o un poco rusty?

“El nervio siempre está”, dijo entre risas. “Jamás se me ha quitado ese salto en el estómago cuando vas al aire, más en un programa en vivo, porque respeto mucho la profesión, al público. Además, era un equipo con el que no he trabajado, aunque sí con algunos de ellos por separado. Pero no me sentí rusty, fuera de cancha, pero sí estoy consciente de que mañana me va a salir mejor, y capaz de que el viernes, cuando termino, me salga aun mejor, porque va uno tomando confianza y el equipo se va conociendo más”.

Rashel salió de Telemundo después de 12 años con la cadena, que el año pasado realizó una ola de despidos de figuras clave como María Celeste Arrarás, conductora del programa Al rojo vivo por casi dos décadas. Arrarás anunció en junio su regreso a la televisión, con un contrato firmado con la cadena CNN, donde presentará un nuevo programa, CNN Docufilms con María Celeste Arrarás., a partir del domingo 24 de octubre.

Rashel Díaz dijo a el Nuevo Herald que, a pesar de su experiencia de 25 años frente a cámaras, sigue sintiendo un salto en el estómago cuando sale al aire, sobre todo si es en vivo.

Por esa fecha también fue despedido de Telemundo el presentador guatemalteco Héctor Sandarti, que compartía la conducción de Un nuevo día con Rashel, y fue uno de los primeros en felicitarla por su estreno en la conducción de Despierta América.

“Me encanta la idea!!! Lúcete amiga!!! Como siempre. Te quiero!!!”, dijo Sandarti, que hace poco anunció su regreso a Telemundo como conductor del reality La casa de los famosos, que se estrena el 24 de agosto.

Rashel seguirá con sus negocios

Lejos de cámara, la presentadora cubana de 48 años ha estado muy activa en sus emprendimientos en proyectos de real estate en Miami, con su esposo, Carlos García, que incluyen la remodelación de su casa y otras propiedades para alquiler con Airbnb. También siguió desarrollando sus productos de ventas online con Monat y su propio sitio Labanashop, que ofrece accesorios y joyería con su sello personal.

Aun no se sabe si su regreso a la TV en Despierta América tendrá más capítulos. Despierta... es el programa matutino más sólido de la TV en español, creado en 1997, y está bajo la batuta de una productora veterana de la TV, la colombiana Luz María Doria. Ha sido conducido por figuras como Giselle Blondet y Chiquinquirá Delgado, y hoy están en su set una larga lista de presentadores, entre quienes se cuentan Francisca Lachapel, Karla Martínez, Alan Tacher y Raúl González.

Univision anunció la semana pasada el ascenso de Elizabeth Cotte como directora y productora ejecutiva a cargo del noticiero Edición Digital, Despierta América, Noticias y Proyectos especiales, lo que implica una visión nueva y de seguro la exploración de cómo recibe la audiencia a figuras con experiencia en televisión que además tienen un fuerte seguimiento en redes sociales.

El papel de Instagram en la carrera de María Celeste, Rashel y otras figuras de la TV no puede ser pasado por alto, porque cuentan con millones de personas que los siguen en todos sus proyectos. Eso, sin duda, les está otorgando un nuevo poder a esas figuras que crecieron en la televisión y hoy han extendido sus alas a otros campos, como el mundo empresarial.

Rashel señaló que es responsabilidad de la figura seguir cuidando y desarrollando la relación con el público y darle contenido de valor.

“Seguiré dedicada a mis negocios. Durante este último año, si hay algo que he aprendido es que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Al salir de la televisión abrí los ojos al emprendimiento, a no tener miedo, a no depender de un cheque”, dijo Rashel, afirmando que tiene planes de lanzar una nueva línea de artículos para compras.

“Venir a este programa es parte de la libertad que he estado disfrutando en los últimos tiempos”, concluyó.