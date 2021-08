Yotuel ‘promete’ al periódico Granma que en diciembre será el primer James Bond negro

No hay duda de que cada paso que da Yotuel Romero no pasa inadvertido ante los ojos de quienes hoy conducen los destinos de Cuba.

La mejor prueba de que lo mantienen en la mirilla es el ataque que recientemente recibió el cantante, compositor y productor cubano por parte del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, a través de un artículo firmado por Daily Pérez Guillén, titulado ¿Influencer o agente político de EE. UU.?, donde se asevera que “por su físico y proyección, el rapero encarna con seguridad el «seguido» en comunidades de jóvenes negros cubanos, vulnerables por su condición social desfavorable y a quienes el gobierno de Estados Unidos ha identificado como objetivos para el cambio de régimen en la Isla”.

El texto recordó que poco después de que el artista sostuviera un intercambio con Juan González, director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y asesor del Presidente Biden en temas latinoamericanos, devino vocero al responder a las preguntas de Alex Otaola, “el más connotado influencer del trumpismo y la contrarrevolución cubana en la Florida”.

El artículo también señala que la inclusión de Yotuel en la lista de invitados a la Casa Blanca responde a “la estrategia de comunicación concebida para acercar el discurso de Washington al pueblo cubano, en especial a las más jóvenes generaciones”.

Sobra decir que la reacción del músico no se hizo esperar. Luego de hacer un recuento de todas las ofensas que ha recibido por parte del régimen desde mucho antes de que respaldara los actos de apoyo a las manifestaciones que se produjeron en su país el 11 de julio, Yotuel respondió con un mensaje de “agradecimiento” al gobierno de Cuba que publicó en sus redes sociales.

“En febrero me llamaron jinetero, en marzo negrito limpiabotas… en junio dijeron que era un millonario de Miami, en julio que la CÍA, el FBI, el exilio y no sé quién más me mandaba cheques y me regalaban ‘Villas con piscina’, ojo importante el detalle de la piscina Ahora en agosto dicen que soy agente de Estados Unidos. C… me están subiendo de nivel”, expresó el autor de Patria y vida, tras anunciar, en tono de jarana, lo que hará en los próximos meses.

“En diciembre seré el primer James Bond negro, jugaré en el PSG con Messi y seré miembro en la orden episcopal del Papa Francisco”, escribió.

Lo que sí es cierto es que Yotuel cuenta los minutos para que llegue el sábado 28 de agosto, día en que presentará su concierto en el anfiteatro del Miramar Regional Park.

El espectáculo incluye nuevas canciones y una selección de sus éxitos con el grupo Orishas.

Forma parte de un recorrido que abarcará Tampa, Las Vegas, Los Ángeles y Chicago, entre otras ciudades estadounidenses. Luego emprenderá rumbo a otras plazas aún por confirmar.

El concierto presencial del reconocido intérprete marca su debut en directo desde que comenzó la pandemia del coronavirus hace más de un año.

El espectáculo Patria y vida toma el nombre de la canción viral que se ha convertido en un reclamo por los derechos humanos en Cuba.

El video musical cuenta ya con más de 5 millones de visualizaciones en YouTube desde que se estrenó el pasado mes de febrero.