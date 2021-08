Una moneda cubana, regalo de su padre, fue la chispa que despertó en Yotuel ‘Patria y vida”

El himno de las protestas que sacudieron al régimen de Cuba el 11 de julio, “Patria y Vida”, tiene sus raíces en las ansias de democracia de los cubanos cuajando en el desahogo de un grupo de artistas negros; en una moneda de la república malograda en 1959, y en un género musical, el rap, nacido para darle voz a los que demandan cambios, dijo en entrevista con Artburst Miami el compositor y cantante de hip-hop que dio origen al tema, Yotuel Romero.

Ahora Yotuel emprende una gira por varias ciudades de Estados Unidos que abre el sábado 28 de agosto en el anfiteatro Miramar Regional Park, con el dúo Gente de Zona como artistas invitados. Por supuesto: el concierto y la gira se llaman “Patria y Vida”.

“Mi difunto padre me regaló una moneda, un peso cubano, que dice ‘Patria y Libertad’, y esa moneda la guardo yo como oro”, relata Yotuel. “A partir de ahí empecé a desahogarme; empecé a escribir versos, la musa empezó a mandarme letra”, dice, y canta lo que ahora conocemos como su entrada en “Patria y Vida”: ‘Hoy yo te invito a caminar por mis solares/pa’ demostrarte de qué sirven tus ideales…”.

Yotuel y su esposa, Beatriz Luengo. Foto cuenta de la pareja en Facebook

Entonces su esposa, la cantante y actriz española Beatriz Luengo, se puso a improvisar algo que le gustó mucho, recuerda, y tararea los primeros compases de “Patria y Vida”.

“Dice ella: ‘Me gustaría que dijera: Eres tú mi canto de sirena’, y le digo, ‘me encanta, me encanta’. Seguimos escribiendo y yo le digo a ella: ‘Me encanta ‘Patria y Libertad’, y ella me dice ‘Wow, que poderoso es ‘Patria y Libertad’, y más cuando venimos de ‘Patria o Muerte’, ¿no? Es que la muerte nunca puede ser… lo más importante es la vida’. Y digo yo: ‘Wow, Patria y Vida’, y nos abrazamos –todavía me erizo--, y dijimos: ‘Que poderoso es esto de ‘Patria y Vida’ Y ahí seguimos escribiendo”, detalla el cantante, que ganó celebridad internacional como integrante del grupo Orishas.

Luego “empezamos a darle más forma con Randy, sentados todos con Alex, a escribir la parte de Gente de Zona”, manifiesta en referencia a Randy Malcolm Martínez y Alexander Delgado, los integrantes del conocido dúo. El siguiente paso fue llamar a Maykel Osorbo, el activista del Movimiento San Isidro ahora encarcelado: “Le digo: ‘Maykel, si quieres mandar una idea, porque necesito tu testimonio […] cuando entraron en San Isidro y rompieron la puerta’. Y me dice: ‘Quiero poner también a Funky, que es un rapero que rapea conmigo”.

Cuando tenían prácticamente terminada una primera versión, “aparece Descemer Bueno, con un texto súper poderoso, súperlindo”, recuerda Yotuel. “Lo escuché; yo había escrito otra cosa, pero lo de él estaba tan [bueno] que le dije ‘Papi, listo, impresionante’. Es la parte que dice ‘Somos artistas, somos sensibilidad…”

Retrato de Yotuel. Foto Basilio Silva/Cortesía Yotuel Romero

Que el arte sea libre de la ideología es muy necesario, porque el arte libre hace que tú tengas la sensibilidad de tocar lo que está pasando en el pueblo y que puedas hablar por el pueblo, comenta. Pone como ejemplo el tema de Orishas “Atrevido”: “Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido, eso te pasó, atrevido… Eso es un yuma que llegó a Cuba pensando que iba a estafar a las jineteras y lo estafaron a él”, dice.

Lo siguiente fue llamar al cineasta Asiel Babastro, que terminaría haciendo el video clip de “Patria y Vida”. “Y el video clip también fue sencillo, no de pirotecnia ni de piroflauta”, declara Yotuel.

Hasta la promoción de la canción la hicimos sin contar con ningún medio, solo con los youtubers, recuerda. “Dos horas antes de estrenarla llamamos a todos los youtubers y les dijimos: ‘Caballeros, vamos a hacer una canción que quiero que sea por los cubanos y para los cubanos, algo puramente nuestro’. Así salió ‘Patria y Vida’: desde la honestidad y, sobre todo, desde el desahogo de artistas negros”.

Su padre fue un marielito que salió de Cuba en el 80; un cubano honrado y honesto que desde muy temprana edad tenía aires de libertad, y se dio cuenta de “que no cabía en esa Cuba que habían prefabricado”, subraya Yotuel. “Yo tenía cuatro años: vine a conocerlo 21 años después, cuando me dieron la nacionalidad española y tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos”.

Ya en España, comenta, se dio cuenta de que votar por un partido o por otro en una misma familia no tiene que ser un problema, y que de hecho no lo es. Le pregunto si cree que por eso “Patria y Vida” ha calado incluso en los cubanos que gritaban Patria o Muerte.

“Claro, porque en ‘Patria y Vida’ también caben en ellos”, responde. “Patria o Muerte es: ‘mi pensamiento o el tuyo, mi forma de ver la vida o la tuya’, pero ‘Patria y Vida’ es: ‘mi pensamiento y el tuyo, tu forma de ver la vida y la mía”.

Yotuel en Washington. Foto Basilio Silva/Cortesía Yotuel Romero

Le pregunto entonces si en el Yotuel de hoy queda algo de sus años en el grupo Amenaza, con el que empezó en los años 90.

“Queda todo”, responde. “Amenaza fue un proyecto que me llenó de valores. Eran canciones que tenían un incipiente sentido de rebeldía. No olvidemos que ‘Patria y Vida’ es un tema de rap. La gente habla de “la canción”, pero ‘Patria y Vida’ es una hip-hop song. El rap nace precisamente por eso mismo, nace para esto: nace para luchar por tus derechos, para decirles a los que te oprimen: ‘Aquí estamos, brother, f… you”.

“Patria y Vida’ es una heredera de todo lo que la comunidad afroamericana creó con el rap para reivindicar sus derechos”, concluye. “Patria y Vida’ no es una canción de son, no es una balada. Es un tema de rap, y el rap nació para eso: para cambiarle la mentalidad a la gente, para cambiar los sistemas”.

Yotuel Romero con Gente de Zona en el concierto ‘Patria y Vida’, Miramar Regional Park, 16801 Miramar Parkway; sábado 28 de agosto. Las puertas abren a las 5:00 p.m. Entradas desde $40 en www.ticketmaster.com y en el (786) 337 0032.

