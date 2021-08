Vicente Fernández padece el síndrome de Guillain-Barré

Leer más

Esta semana había 3,610 personas hospitalizadas por Covid en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU, por sus siglas en inglés) en el estado de la Florida. Estos enfermos son más del 50% en los hospitales. De 200 nuevos pacientes con COVID el domingo pasado, 178 no habían sido vacunados. Hay informes de que no se hacen operaciones que no sean urgentes, porque las camas de ICU están ocupadas por pacientes con COVID.

Como muchas personas sin vacunar han confirmado que han elegido no hacerlo por una razón poderosa para ellos, y la excusa que dan es que son libres de escoger, yo quiero preguntarles: ¿está la sociedad lista para ser libres de no permitir a los no vacunados usar las camas de cuidados intensivos en los hospitales?