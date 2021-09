Algunos signos del zodiaco son más mentirosos que otros. La astrología lo explica (+video)

Algunos signos del zodiaco son más propensos que otros a utilizar mentiras.

Encubrir la verdad genera un gran nivel de ansiedad, y signos zodiacales como Virgo y Aries no están capacitados para lidiar con esto. Existen acciones que no son estrictamente mentiras pero que enmascaran la verdad, algunas de las cuales están permitidas en nuestra sociedad. Uno de estos métodos es la exageración. Habitualmente aceptamos las exageraciones, sin embargo, en ocasiones la exageración es utilizada con el objetivo específico de engañar.

Cada signo tiene su propio estilo de mentir y algunos son mejores que otros. En términos generales, Aries no es un mentiroso hábil; es el miedo al cambio lo que hace que Tauro mienta; Géminis es el mejor dotado para mentir; Cáncer solo mentirá para protegerse; Leo usa las mentiras para afirmarse; Virgo necesita mentir pero es muy cuidadoso y no llama demasiado la atención; Libra sabe mentir con mucha habilidad. Los escorpiones podemos catalogarlos no tanto de mentirosos como de cautelosos; Sagitario generalmente no mentirá; los capricornianos recurrirán a las mentiras solo como último recurso; los acuarianos prefieren una verdad amarga que una dulce mentira, y los Piscis son maestros del autoengaño.