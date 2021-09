El reguetonero cubano Yulien Oviedo no habla más de política para concentrarse en su trabajo

Yulien Oviedo Instagram/ Yulien Oviedo

Para cualquier cubano resulta difícil no pronunciarse sobre la situación que atraviesa su país en estos momentos. Sin embargo, el reguetonero residente en La Habana Yulien Oviedo ha decidido que desde ahora no abordará más el tema para concentrarse solamente en su trabajo.

El intérprete de Flotando dio a conocer la noticia a través de un video de más de 40 minutos que publicó en su cuenta de Twitter, donde entró en contacto con el cantante venezolano Nacho.

Durante su alocución, Yulien explicó que se siente comprometido con sus seguidores y que está muy lejos de poseer fórmula para resolver los problemas de su país.

“Yo como artista me siento en deuda y comprometido con mi público y que más quisiera que tener la solución a todos los problemas que tiene mi país, pero desgraciadamente no es así por que no soy político ni se nada de política”, dijo el artista, luego de afirmar que solo sabe que la política es un negocio y que el suyo es el de la música.

Después agregó que lo más que puede hacer es permanecer en Cuba con sus paisanos, apoyarlos y pedir por una mejor calidad de vida en todos los sentidos.

“Apoyo a mis colegas del género, respeto su decisión y me siento agradecido de todos los artistas internacionales, como Nacho, que se conmovieron con la situación de Cuba”, expresó.

“Cada persona tiene derecho a hacer o no hacer por su país lo que quiera. En este caso, yo he pedido libertad, he pedido paz, pero todo sobre la base de la cero guerra, cero intervención militar”, subrayó. “Intervención médica porque realmente estamos pasándola feo. Si ves los hospitales, los hospitales tienen una condición pésima. Hay falta de medicinas, hay falta de alimentos, hay falta de todo”.

El reguetonero de 38 años cuenta con una larguísima trayectoria que arrancó en su infancia de la mano de su padre, el músico Calixto Oviedo.

Formado en el conservatorio habanero Manuel Saumell y en la Escuela Nacional de Arte, en su resumé se destaca su paso por NG La Banda, Afro Cuban All Star y sus colaboraciones con Chacal, El Insurrecto y Gente de Zona, entre otros intérpretes conocidos.

Su tema Flotando sobrepasa el millón de visitas en YouTube.

“Pienso que más allá de crear bandos, bullying y más conflictos (lo que se vive en Cuba) es una cuestión humana y qué bueno saber que aún existen personas (que se sensibilizan) con el dolor de mi gente”, dijo Yulien. “Humildemente les agradezco de todo corazón y aquí cierro el capítulo y se acabó la política para mí. A partir de ahora mucha música en camino”.