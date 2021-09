‘Había cosas que no podía permitir’: Adamari López se sincera sobre la ruptura con su ex

Adamari López está muy bien, más que bien, muchas gracias.

La personalidad de “Hoy Día”, de 50 años, aparece en la portada de People en Español con su hija Alaïa, de 6 años, abriéndose sobre su nueva vida como madre soltera.

López se separó del padre de Alaïa, el bailarín Toni Costa, a finales de mayo. Poco después, la actriz de origen puertorriqueño comenzó un programa para perder libras y ponerse en forma.

Adamari López y Toni Costa con su hija Alaïa. Alberto E Tamargo Especial/el Nuevo Herald

Los videos publicados en su cuenta de Instagram muestran a la estrella de Telemundo haciendo ejercicio en su casa de Miami, adelgazando día a día. La nueva jueza de “Así se baila” ha perdido más de 20 libras desde que se unió a Weight Watchers como embajadora el año pasado.

Se informa que la meta de la estrella de la televisión es perder cinco kilos más, pero le dijo a PEE que ya se siente mejor física y mentalmente, y también está recibiendo terapia.

Dos palabras para su situación actual: Sin arrepentimientos.

Aunque López comparte pocos detalles de la razón por la que ella y Costa se separaron, ella está en paz con la decisión.

“Había cosas que no podía permitir, no solo por mí, sino por mi hija”, cuenta a la revista sobre su ruptura. “Él y yo sabemos lo que pasó. Él sabe la razón. No tomé esta decisión a la ligera; no fue una rabieta, no fue un capricho, no fue un castigo”.

Costa, de 38 años, también fue entrevistado por separado para el artículo y al parecer espera una reconciliación con su ex prometida. Estuvieron juntos aproximadamente una década después de concursar en “Mira Quién Baila” en 2011.

“La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Echo de menos nuestra casa”, dijo. “Los dos hemos invertido mucho en ese hogar y por supuesto que lo extraño”.

Pase lo que pase, parece que López está dispuesta a abrazar la coparentalidad con su ex pareja.

“Lo mejor es lo que pasará y saldremos adelante. De cualquier manera, él siempre estará en nuestras vidas”, dice. “Es su padre y siempre estará ahí”.