Pitbull dona efectivo a dos pequeñas empresas por el Mes de la Herencia Hispana

Pitbull. Univisión

Siempre se puede contar con Pitbull.

La superestrella del rap ayudó a dar inicio al Mes Nacional de la Herencia Hispana el miércoles, sorprendiendo a dos pequeñas empresas hispanas con una donación de $5,000 a cada una para celebrar su éxito empresarial.

Durante un panel de discusión de QuickBooks moderada por la periodista Soledad O’Brien, Pitbull compartió sus ideas sobre el crecimiento de las marcas y terminó la charla con una nota feliz.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Pitbull anunció que haría un regalo a Natalie y Jamahl Grace, de la empresa Grace+Love Candle Company, con sede en Virginia, y a Mariette Martínez, de MasterYourBusiness.com, un centro de aprendizaje en línea para profesionales de la contabilidad .

Los Grace, cuya empresa fabrica velas de lujo de combustión limpia, publicaron en Instagram un fragmento del foro de alto voltaje: “Así que esto pasó hoy”, con emojis de cerebros que explotan.

Martínez también publicó un video de la charla en línea el jueves en Instagram, diciendo que todavía estaba “muy sorprendida” de la experiencia 24 horas más tarde:

“Esta idea de soñar en los negocios para crear la realidad que deseas y mereces comenzó hace siete años”, escribió la residente de California. “Amigos, como #emprendedores trabajamos para conseguir un éxito sostenible a largo plazo, no de la noche a la mañana. Hay suficiente de todo ahí fuera, solo necesitamos salir y hacer lo que se necesita para subir de nivel”.

Martínez terminó el post con un fragmento de la nueva canción de Pitbull, “I Feel Good”: “It’s only one life, you don’t get two, so live life don’t let it live you” (“Solo hay una vida, no tienes dos, así que vive la vida, no dejes que esta te viva a ti”).