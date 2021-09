Vestía un bikini amarillo, pero sin lunares. Camila Cabello de regreso en Miami

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El otro día, Camila Cabello parecía estar protagonizando un video musical de una versión actualizada de una vieja canción de los años 60.

El bikini que llevaba la célebre cantante en Miami Beach nos recordó el éxito de Bryan Hyland, Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini (Bikini a lunares amarillo).

Todo, menos los lunares amarillos.

La ex integrante del grupo First Harmony regresó a casa después de dos semanas en que no paró, y donde actuó en los Videos Music Awards en Nueva York, y asistió a la Gala del Met, toda glamorosa, con su novio, Shawn Mendes, a su lado.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El lunes, la estrella de la película Cinderella fue captada por las cámaras de los paparazzi dándose un chapuzón en la playa, al parecer ajena al mundo.

¿Quieres robarle el look a la chica de 24 años? El portal Hollywood Life reportó que el bikini es de la diseñadora local Luli Fama.

El estilo se llama Cosita Buena, y es un bikini triangular amarillo con algunos vuelos en el top, y amarrado a los lados en la parte de abajo.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Traducción de Jorge Posada