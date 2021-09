Actividades para este fin de semana y entresemana en Miami

“At The Intersections of Photography, Music, and Design”, una exposición de Rogelio López Marín, Gory, que incluye la instalación “Moonlight Serenade” que muestra su cuerpo de trabajo.

VIERNES

Exposición: “At The Intersections of Photography, Music, and Design”

Una instalación de enfoque que muestra el cuerpo de trabajo, Moonlight Serenade, de Rogelio López Marín, más conocido como Gory. Cada representación nocturna capturada por Gory destila una atmósfera única en el tiempo, el lugar y la visión.

Detalles: 1, 6 – 9 p.m. LnS Galley, 2610 SW 28 Lane, Miami, FL., 33133 (305) 987-5642 INFO@LNSGALLERY.COM

Concierto “Uforia Mix Live”

Con Wisin y Yandel; J. Balvin, Nicky Jam, Anitta y Jay Wheeler

Detalles: 1, 8 p.m. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL., 33131 (786)777-1250 www.aaarena.com/

Entrada gratuita al Museo de Coral Gables los viernes de Crepúsculo

Cada mes el Museo de Coral Gables tiene un “Viernes crepuscular”. Programado para el primer viernes del mes, este evento ofrece entrada gratuita al museo, además de música en vivo y más.

Detalles: 1, 6 - 8 p.m. Museo de Coral Gables, 285 Aragon Ave., Coral Gables, FL., 33134(305) 603-8067

Series de conferencias para artistas, estudiantes y curadores

Persiguiendo fantasmas: silencio, recuerdo y pertenencia en la diáspora afgana, por Gazelle Samizay, artista multidisciplinar y cineasta nacida en Kabul, Afganistán y criada en el estado rural de Washington.

Detalles: 1, 2 p.m. por Zoom NWSA. https://nwsa.mdc.edu/

Los vecinos de arriba con Alexis Valdés

Cuenta la historia de Ana y Julio la noche que invitan a cenar a sus vecinos Laura y Salva, para enseñarles el apartamento y agradecerles la ayuda que les dieron cuando se instalaron en el edificio. Con: Dianelys Brito, Claudia Valdés, Alejandro Dávalos y Mijaíl Milkay.

Detalles: 1 y 2, 8 p.m. y 3, 5 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL., 33134 (305) 443-1009. https://ci.ovationtix.com/36022/production/1076303

Charla sobre clima y arte con el Dr. Gary Rose

Es un ávido fotógrafo y escritor subacuático autodidacta, ha publicado numerosos artículos en Alert Diver Magazine y X-Ray Magazine. Además, da conferencias en todo el mundo sobre “Comportamiento e identificación de tiburones”.

Detalles: 1, 12 -12:30 p.m. Arts Garage, 94 NE 2 Ave. Delray Beach, FL., 33444. https://artsgarage.org/full-schedule/

Comenzando octubre con el esperado regreso de Disclosure

Concierto en el Club Space presenta Disclosure, la noche mágica. Compre entradas para 21+ y transmisión en vivo

Detalles: 1, 11 p.m. Club Space Miami, 34 NE 11 St., Terrace, Miami, FL., 33132

Miami Marlins vs. Philadelphia Phillies

Apoyar a tu equipo. LoanDepot Park es un parque con techo retráctil ubicado en Miami. Es el hogar actual de los Miami Marlins, la franquicia de las Grandes Ligas de la ciudad.

Detalles: 1, 7 p.m. LoanDepot Park, 501 Marlins Way, Miami, FL., 33125 (305) 480-1300

Caminata de arte del primer viernes

Disfrute de un recorrido autoguiado a través de increíbles galerías y estudios de artistas, donde experimentará una variedad de estilos artísticos, fotografía, mobiliario en vivo y mucho más.

Detalles: 1, 6 – 8 p.m. Arts Garage, 94 NE 2 Ave. Delray Beach, FL., 33444, https://artsgarage.org/full-schedule/

UNFOLD: The Pride Plays de Ricky J. Martinez, presentado por Fantasy Theatre Factory

Una colección de tres obras de teatro de un acto centradas en los latinos que abordan temas de la comunidad LGBTQ. Cada playlet de veinte minutos contiene material controversial para alimentar la conversación posterior y una poderosa noche de teatro.

Detalles: 1 y 2, 8 p.m. Teatro Sandrell Rivers, 6101 NW 7 Ave., Suite 79 Miami, FL., 33127

(305) 284-8800 https://tickets.ftfshows.com

Un día especial en Miami New Drama

Presenta la producción de Por Piedad Teatro de Un día especial. Una edificante historia de esperanza y el poder de la imaginación. Basado en Una Giornata Particolare de Ettore Scola, Ruggero Maccari. Adaptado por Gigliola Fantoni, Dirigida por Ana Graham y Antonio Vega.

Detalles: 1- 17, 1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL., 33139

https://www.miaminewdrama.org/tickets

Festival Internacional de Orquídeas de Tamiami

Es el evento de orquídeas de invierno más grande de los Estados Unidos. Puedes venir y comprar o solo dar el paseo y disfrutar de la más hermosa variedad de orquídeas. $15

Detalles: 1 - 3 de 10 a.m. - 5 p.m. Fruit and Spice Park, 24801 SW 187 Ave., Homestead, FL., 33031

SÁBADO

Concierto de Mau y Ricky + Piso 21 “Panas & Parceros”

La gira conjunta Panas & Parceros de Mau y Ricky + Piso 21 recorrerá los Estados Unidos por sus principales ciudades $59.50 - $225.00

Detalles: 2, 8 p.m. The Fillmore, 1700 Washington Ave., Miami Beach, FL.

La gira conjunta “Panas & Parceros” de Mau y Ricky + Piso 21 recorrerá los Estados Unidos por sus principales ciudades. / Imagen de cortesía

FUNDarte y Auditorio del Condado de Miami-Dade presentan ZunZún Children’s Fest

La 7 edición de la Fiesta Infantil ZunZún 2021 de doble cartel, con My Folk Life de Nallely Ponce, un baile regional mexicano tradicional con mariachis en vivo, mini pasarela infantil y de Rita Rosa Ruesga, Insectos y Bicharracos una obra de Teatro Musical.

Detalles: 2, 2p.m. Auditorio Condado de Miami Dade, 2901 W Flagler St., Miami, FL., 33135.

Frida mía, teatro sobre la vida de Frida Kahlo

El mundo de una mujer irreverente, indetenible, inolvidable. Rosalinda Rodríguez se funde en sus colores, trazos, los vuelcos de la vida misma, su mezcla de dolores y pasiones.

Detalles: 2, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL., 33134 (305) 443-1009 https://ci.ovationtix.com/36022/production/1074140

Los Motowners regresan a Arts Garage con su espectáculo “Legends of Motown”

Los Motowners lo transportarán a una época de canciones de éxito y clásicos cuando los discos de Motown cambiaron la escena musical en Estados Unidos. Motown Sound es el logro musical más significativo de los afroamericanos en el siglo XX.

Detalles: 2, 8 – 10 p.m. Arts Garage, 94 NE 2 Ave. Delray Beach, FL., 33444, https://artsgarage.org/full-schedule/

Leslie Cartaya, Celia Cruz All Stars, Social Club de Little Havana

La cantante y compositora Leslie Cartaya, la Celia Cruz All Stars, una banda de repertorio que celebra el legado de la inmortal cantante cubana y DJ Sr. Pauer nominado al Grammy Latino, traen de nuevo la fiesta.

Detalles: 2, 8 p.m. Centro Koubek de Miami Dade College, 2705 SW 3 St., Miami, FL., 33135

(305) 237-7750

Tumba y Cajón, una experiencia musical afroperuana

Este espectáculo interactivo presentado por el artista e instructor local peruano Andrés Arévalo, combina la música afroperuana con la danza. Registrarse.

Detalles: 2, 2 -3 p.m. Bibliotecas públicas de Miami-Dade, Rama de Golden Glades https://mdpls.org/events

ProjectArt Miami Live, clases de arte virtual

ProjectArt ofrece clases de arte gratuitas todas las semanas en las sucursales de la biblioteca local impartidas por artistas emergentes locales. De 8 a 12 años. Registrarse

Detalles: 2, 2:30 – 3:30 p.m. Bibliotecas públicas de Miami-Dade, Sucursal Central Norte https://enroll.projectart.org/

Miami Beach Celebración de la herencia hispana

Un festival virtual nacional del Mes de la Herencia Hispana que se transmitirá en vivo en North Beach Bandshell. Inmediatamente seguido por una actuación en vivo del grupo de funk latino, Los Wizzards.

Detalles: 2, 8 p.m. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach, FL., 33141 (305) 672-5202

Sábado de salsa en Coyo Taco

La mejor música latina con los mejores DJs de Miami. Organizado por Angely Carucci y Coyo Taco. Invite a sus amigos en el corazón de Coral Gables para una noche increíble de salsa, bachata y mucho más.

Detalles: 2, 8 p.m. Coyo Taco, 120 Giralda Ave., Coral Gables, FL., 33134

DOMINGO

Alejandro Fernández Hecho en México

Alejandro Fernández traerá su gira Hecho en México al FTX Arena, con el invitado especial HA * ASH.

Detalles: 3, 8 p.m. FTX Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL., 33131 (786)777-1250, https://www.ftxarena.com/events/detail/alejandro-fernandez-3

Arianna Neikrug, cantante y compositora de jazz, se graduó en la Frost School of Music de la Universidad de Miami. / Imagen de cortesía

El Cuarteto Arianna Neikrug

Cantante y compositora de jazz, se graduó en la Frost School of Music de la Universidad de Miami. Cantará una amplia variedad de música, incluidos los arreglos del ganador del Grammy Laurence Hobgood de su álbum debut “Changes”. $ 40 y 45

Detalles: 3, 7 – 8:30 p.m. Arts Garage, 94 NE 2 Ave. Delray Beach, FL., 33444, https://artsgarage.org/full-schedule/

Trenton Klaz en concierto

Trenton Klaz ha tocado con artistas como Wycliffe Gordon, Bobby Shew, Rex Richardson, María Schneider y la Glenn Miller Orchestra. Tiene título en música de la Universidad de FL. y está en el postgrado de jazz en la Frost School of Music de la UM.

Detalles: 3, 11 a.m. – 4 p.m. Vestíbulo Hotel Betsy, 1440 Ocean Dr., Miami Beach, FL., 33139

Concierto del pianista cubano Edgar Pantoja

Pianista, compositor y arreglista, se especializa en géneros cubanos, jazz latino etc. Combina las raíces de rumba, son y timba con ritmos de samba, gnawa marroquí, jazz y funk. Ha colaborado con Rubén Blades, David Murray y Angelique Kidjo entre otros.

Detalles: 3, 6 – 11 p.m. Vestíbulo Hotel Betsy, 1440 Ocean Dr., Miami Beach, FL., 33139

El pianista, compositor y arreglista cubano Edgar Pantoja se especializa en géneros cubanos y jazz latino. / Imagen de cortesía

Miami Dolphins vs. Indianapolis Colts

Venga al estadio local de los Miami Dolphins de la National Football League. Hard Rock Stadium, también alberga al equipo de fútbol. Apoya a tu equipo local y diviértete.

Detalles: 3, 1p.m. Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr., Miami Gardens, FL., 33056 (305) 943-8000

La tradición musical del góspel negro para la cultura estadounidense

Esta serie celebra y amplía ese legado, liderada por un pilar de la propia comunidad de góspel del sur de Florida, el pastor Marc Cooper (fundador del alegre y galardonado Miami Mass Choir), acompañado por invitados especiales y artistas destacados en cada concierto.

Detalles: 3, 4 p.m. regístrese: https://www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=37436

Domingo Vibez Bunny Suhi en Rosario Miami

Todos los domingos vivirás la experiencia del brunch en #RosarioMiami! Disfruta de unas copas y del mejor sushi de Bunny Sushi de 18:00 a 22:00 horas. Únase a nosotros en compañía de sus mascotas para #SundayVibez

Detalles: 3, 6 p.m. Rosario Miami Bar, 901 Brickell Plaza, Suite 101, Miami, FL., 33130

ENTRESEMANA

15 Minutos de lectura con Juan Carlos Quezadas

La Feria del Libro de Miami invita a su programación virtual, un espacio semanal donde distintos autores comparten su obra por Facebook Live. Juan Carlos Quezadas (Ciudad México, 1970) Es egresado de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Crea libros para niños y jóvenes. Detalles: 6, 7 p.m. https://www.miamibookfair.com/venue/facebook-live/

Concierto de música en vivo “Esencia”

En esta primera edición cantarán las gemelas colombianas Las Martí, el cubano Will Plus, el hondureño Carlos Sabillón y la venezolana Francesca.

Detalles: 7, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL., 33134 (305) 443-1009

https://ci.ovationtix.com/36022/production/1077437?performanceId=10847960

Estrenos de “Farándula, operación interpol”

El inesperado escándalo de una “ciudadana” en la famosa galería Farándula de Miami destapa una trama de enredos que llega a las oficinas de la Interpol. Con Camila Arteche, Laura Aleman, Roxana Montenegro, Diago Fernández, Sian Chiong, Néstor E. Jiménez y Alejandro Boué.

Detalles: 7, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Coral Gables, FL., 33134 (305) 443-1009

https://ci.ovationtix.com/36022/production/1072154?performanceId=10811208

Deering Estate está abierto todos los días para que disfrutes del espacio

Paseo de las mariposas, alquiler de tablas de remo en Deering Point; programas de salud y bienestar, yoga de luna llena, danza afro-fusión y Thai chi y gong y muchas más actividades en un paradisíaco lugar con muchas plantas importantes.

Detalles: Todos los días, https://deeringestate.org/