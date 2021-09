Ciudad embrujada abre sus puertas en el Westland Mall de la mano de Jencarlos Canela

Para gustos se han hecho los colores. Y para aquellos que convierten el susto en diversión llega No Way Out Miami (Sin salida), un festival del horror que celebrará Halloween en el Westland Mall de Hialeah.

El evento se llevará a cabo de jueves a domingos desde el 30 de septiembre hasta el 31 de octubre.

Y será una oportunidad para hacer un recorrido por un conjunto de casas embrujadas, lanzarse a la cacería de zombies o perderse en un laberinto interminable concebido especialmente para los niños.

“Cuando era niño yo no tenía eventos de este tipo en mi ciudad. Pero ahora tengo un compromiso con ella de por vida”, expresó a el Nuevo Herald el actor y cantante cubanoamericano Jencarlos Canela, nativo de La Ciudad que Progresa, quien funge como uno de los artífices del proyecto y vaticina el éxito total.

El artista anticipó que Hialeah será el próximo destino top de la Florida gracias a eventos como estos que contribuirían a alcanzar esa meta.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Este tipo de eventos crean empleos a nivel local, atraen turismo interno y mantienen a los jóvenes ocupados e inspirados en vez de estar en las calles metidos en otras cosas”, agregó.

Jencarlos Canela J. Canela/ Instagram

Este año la ciudad contará con dos casas embrujadas, Insomnia y Sleep Paralysis, por las que deambulará un ejército de zombies con los cuales el público podrá disfrutar de la experiencia interactiva Infected.

En cuanto al laberinto para niños, ubicado en la sección Not So Haunted, se suma a los expendios de comidas y bebidas, entre otras atracciones para toda la familia. Aunque los organizadores anticipan nuevos y renovados sustos propios de Halloween, han hecho un aparte para quienes se cuidan de los estragos del insomnio y de la parálisis del sueño.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Con ese fin, la ciudad embrujada contará con un área especial para la diversión “no” aterradora, dotada de emocionantes juegos de video y parques de diversiones, para todos aquellos que necesiten hacer una pausa sin la amenaza de los seres del más allá.

“¡En No Way Out hay de todo!, dijo Canela, de 33 años, con más de una docena de telenovelas y más de 20 producciones discográficas en su portafolio. “Las casas embrujadas son mejores que cualquier otra en el Sur de la Florida y de las mejores de la nación. La comida y los tragos son deliciosos, los juegos divertidísimos y las fiestas en el piso de arriba ¡de las mejores!”

Entretanto el joven, que se disfrazará de un aterrador empleado, se prepara para filmar una película, sobre la que no reveló detalles, y un nuevo disco.

“No creo que mi participación en No Way Out me aportará mucho como actor”, dijo convencido. “Pero como ser humano, empresario y ciudadano de Hialeah, me aportará muchísimo”.