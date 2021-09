Rita Moreno revela pasajes poco divulgados en un documental sobre su vida

Rita Moreno Richard Shotwell/Invision/AP

Tras su paso por el Festival de Cine de Sundance y el Festival de Cine de Miami llega a la televisión Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It (2021), un documental que estrenará PBS el martes 5 de octubre, a las 9 pm, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

El metraje incluye entrevistas con Gloria Estefan, Norman Lear, Lin-Manuel Miranda, Héctor Elizondo, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg, Eva Longoria, Justina Machado, Terrence McNally, Mitzy Gaynor, entre otras celebridades, además del testimonio de la propia estrella, quien repasa momentos clave de su trayectoria de más de siete décadas en el cine, el teatro y la televisión estadounidense.

A través de material de archivo, imágenes actuales, animaciones y recreaciones dramatizadas, el documental producido por Lin-Manuel Miranda y Norman Lear, resalta cómo la actriz y cantante puertorriqueña alcanzó el estrellato por encima de su humilde educación y los prejuicios raciales en una época en que ser mujer y latina representaban un impedimento para abrirse paso en el difícil mundo del espectáculo.

“Me alegro de que hoy en día haya más libertad para poder hablar de lo que nos molesta. A mí me tocó crecer en una época en la que, por ser mujer, tenías que callar, y por lo menos, el camino ya está abierto. Hay que usarlo con inteligencia y sabiduría”, dijo la actriz al diario mexicano Reforma, a propósito del estreno en el Festival de Sundance.

Nacida en medio de la pobreza en una granja de su natal Puerto Rico, la futura estrella y su madre emigraron a la ciudad de Nueva York cuando la primera tenía cinco años.

Después de realizar estudios de danza y actuación en Broadway, la artista comenzó a asistir a las audiciones para los elencos de las producciones de Hollywood que necesitaban polinesios, nativos americanos, latinos y egipcios, entre otras minorías étnicas.

Con el tiempo, y con muchísimo esfuerzo, Moreno logró convertirse en la primera actriz latina en ganar un Oscar por su papel de Anita en la primera versión del musical West Side Story (1961), además de un Globo de Oro por el mismo papel.

A la lista de galardones se suman un Grammy (The Electric Company, 1973), un Tony (The Ritz, 1975), un Emmy (The Muppets Show, 1976) y más recientemente, el premio de la Asociación de Filmes y Televisión por su aparición especial en la serie Jane The Virgin (2015).

Además del racismo del que fue víctima la actriz, Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It explora en aspectos menos conocidos de su vida, tales como el machismo y el abuso sexual que enfrentó durante su juventud, el fatídico romance que sostuvo con Marlon Brando y un intento de suicidio ocurrido un año antes de que ganara el Oscar.

El documental también repasa sus actuaciones en las obras The Electric Company y The Ritz, y en las series Oz y One Day at a Time.

Al mismo tiempo, destaca la lucha de la artista para no ser encasillada en los estereotipos y lograr la inclusión de las minorías.

“Como cineasta, mujer y puertorriqueña, me enorgullece tener la oportunidad de contar la historia de Rita”, expresó la directora Mariem Pérez Riera mediante un comunicado de PBS. “Sus numerosas victorias frente a los prejuicios son una inspiración para mí. Espero que esta película fortalezca a las mujeres de todo el mundo, que hoy enfrentan una lucha similar para lograr la igualdad”.

Inmediatamente después del estreno de la película, la serie American Masters y VOCES presentarán Lights, Camera, Action, un cortometraje dirigido por Ben DeJesus, sobre el impacto de los latinos en Hollywood a lo largo de la historia . Cuenta con la participación de Edward James Olmos, John Leguizamo, Eva Longoria, Jimmy Smits, Gina Torres y Justina Machado, entre otros.