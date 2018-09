‘Carmen’ por la MLO y la nueva temporada del South Miami Cultural Center

El teatro lleno y la ovación de pie al final de la nueva puesta de Carmen, de Bizet, por la Miami LyricOpera (MLO) demuestra no solo la creciente calidad de esta compañía de modestosrecursos, sino que haber elegido el hermoso South Miami Dade Arts Center(SMDAC) para sus funciones ha sido sin duda un decisión muy acertada. Lasfunciones en el Colony de la Playa no alcanzan tanto público en parte por lascomplicaciones del parqueo en la zona.

La mezzosoprano italiana Leyla Martinucci. Cortesía MLO

Para esta puesta, eldirector de la MLO Raffaelle Cardone trajo a la estupenda mezzosoprano italianaLeyla Martinucci y a su compatriota, el director de orquesta Elio Orciuolo. Doscartas de triunfo a las que se sumaron distinguidos cantantes como elpolifacético Philip Alongi, como el atribulado Don José; Oscar Martínez, comoEscamillo y Sara Beth Pearson, como Micaela. El elenco se completó con MikhailSmigelski, Jessica Bianco Borbone, Emilia Ancón, Jared Poroune, GabrielMenéndez y Daniel Snodgrass quienes cumplieron adecuadamente con sus papelessecundarios, que merecieron aplausos individuales al final.

Oscar Martínez. Cortesía MLO

Martinucci fue una Carmencomo pocas, tanto en canto como actuación y también tuvo sus momentos de brilloen danza y especialmente en la parte de las castañuelas. Alongi arrancósentidos aplausos en La fleur que tu m’avaisjetée. Mención especial para la vibrante labor de Orciuolo que logró lomejor de la esforzada orquesta de la compañía. Los coros, bajo la expertadirección de Pablo Hernández, fueron un lucido marco de efecto en todo momento.

Esta puesta triunfal sirvióal SMCAC para lanzar su lujoso brochurecon la nueva temporada que comienza el 20 de octubre con un concierto al airelibre, gratis, orientado a toda la familia. Sus espectáculos internacionales,nacionales y locales, dada su calidad, han convertido este centro en un importante logro cultural del sur de laFlorida.

En el renglón de la danzaviene el Dance Theatre de Harlem, la Kibbutz Contemporary Dance Company, deIsrael, el grupo Flamenco Puro, el Dimensions Dance Theatre of Miami,Farruquito, el Ballet Hispánico, el Miami Youth Ballet con El cascanueces, en diciembre, y el National Ballet Theatre deOdessa traerá El lago de los cisnes,nada menos, en enero del 2019.

La prestigiosa coralSeraphic Fire ha incluido este centro en sus conciertos que abarcan Boca Raton,Fort Lauderdale, Naples y Miami.

La MLO anuncia la ópera La Cenicienta, de Rossini, para el 13 y14 de octubre. Y los musicales Rent yLegally Blonde, en sus girasoficiales, se anuncian para marzo y abril respectivamente.

En el género de cabaret sedestacan el Burlesque Avant-Garde, deErika Moon Productions y Svetlana &The Delancey Five. Anoushka Shankar, compositora y tañedora de cítarahindú, viene desde la misteriosa India para dar muestra de su talento y delimperecedero legado de su padre Ravi. Para toda la familia hay espectáculoscomo el Underwater Bubble Show y elCirco Zoppé.

En el ámbito del rock y lopopular están One Night of Queen, MarthaRedbone’s Bone Hill - The Concert, la Christopher Dean Band, la Isle ofKlezbos y más.

En sus dos salas, la mayory la Black Box, el SMDCAC presentará estos y otros espectáculos que incluyenademás teatro, standing comedians yhasta marionetas. Los paquetes de temporada según las series (ballet, cabaret, etc) se ofrecen contentadores descuentos. Este centro es muestra de una gran explosión culturalque enriquece el panorama del sur de laFlorida, y a solo 35 minutos de Coral Gables.

Para información y entradas al South Miami Dade Arts Center, 10950 SW211 St.: (786) 573-5300, (305) 297-3619 y www.miamilyricopera.org