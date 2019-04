Benny Golson se presenta el viernes 12 abril, a las 7 p.m., en el Black Archives Historic Lyric Theater.

Como cada año en el mes de abril llega el Festival de Jazz de Downtown Miami. Cinco días de música en vivo gratis con una mezcla muy interesante de los sonidos que más caracterizan a Miami: Jazz con toque de clave, ese famoso ritmo afro cubano, con funk y con blues. La pasada edición del MDJF, gracias al apoyo de National Endowment for the Arts, la Fundación John S. and James L. Knight y Knight Arts Challenge, fue Paquito D’ Rivera quien reflejó las raíces del jazz y la diversidad cultural de Miami. Les presentamos los cinco mejores conciertos gratis del Miami Downtown Jazz Festival 2019, celebrado del 9 al 13 de abril.





Benny Golson, la impecable leyenda llega a Miami

Con más de 60 años en el mundo jazzístico, este internacionalmente famoso saxofonista, compositor, arreglista, letrista y productor, nacido en Filadelfia en 1929, ha tocado en las bandas del mundialmente famoso Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Earl Bostic y Art Blakey. Su pedigrí musical es impecable.

Son muy pocos los músicos capaces de ser verdaderos innovadores y menos aún poder presumir de redefinir el “jazz” como lo ha hecho Benn Golson con estándares del jazz como Killer Joe, I Remember Clifford, Along Came Betty, Stablemates, Whisper Not, Blues March, Five Spot After Dark, Are you Real? Golson es el único artista de jazz vivo que ha escrito 8 estándares para el repertorio de jazz. Ha grabado más de 30 álbumes bajo su propio nombre para muchas compañías en EEUU y Europa y ha grabado innumerables discos con otros artistas importantes. Además, ha escrito más de 300 composiciones. La cita con esta gran legendaria leyenda es el viernes 12 abril, a las 7 p.m., en el Black Archives Historic Lyric Theater. Información: www.bennygolson.com/index.html y www.miamidowntownjazzfestival.org/get-the-tickets/

Bejerano Hart Small Trio, los mejores directos del sur de la Florida

Es un trío muy especial con dos de los mejores músicos de Miami, el pianista Martin Bejerano y el guitarrista John Hart, junto con el saxofonista Mark Small. La viveza con la que tocan enseña que el jazz de tríos está más vivo que nunca con mucha frescura y vitalidad creativa. Bejerano, músico activo desde los 15 años, comenzó su carrera en la actuación interpretando el concierto Rhapsody in Blue, de George Gershwin, con la Sinfonía Binacional México-Americana mientras aún estaba en escuela secundaria. Graduado de la prestigiosa escuela de Miami New World School of the Arts, recibió una beca completa para asistir a la Florida State University, donde estudió piano clásico con Leonidas Lipovetsky, piano de jazz, composición y arreglos con Bill Peterson, a quien cita como uno de sus influencias más importantes. Tiene una maestría en UM, también becado, ganó el tercer lugar nacional en el prestigioso Great American Jazz Piano Competition de 1999 y fue elegido para asistir a la afamada colonia de jazz Thelonious Monk Institute. John Hart, aclamado guitarrista a lo largo de la costa este y la costa del golfo, es conocido por sus cálidos y ricos tonos de la guitarra clásica con influencia de blues, que aportan una presencia emocionante y fresca a su show en vivo.

Bejerano Hart Small Trio se presenta el viernes 12 abril, a las 7 p.m., en el Black Archives Historic Lyric Theater. Foto de cortesía

El saxofonista Mark Small, que vive entre Nueva York y Miami, actúa con su propia banda y otras como la Village Vanguard Orchestra y Darcy James Argue’s Secret Society, que aparece en su álbum debut nominado al Grammy, y en clubes tan notables como Blue Note, 55 bar, Village Vanguardia y Jazz Gallery. La actuación del Bejerano Hart Small Trio es el viernes 12 abril, a las 7 p.m., en el Black Archives Historic Lyric Theater. Información: www.martinbejerano.com/, www.johnhartproject.com/ y www.smallmusic.com/

Los conciertos gratis en Bayside Marina Stage y Teatro Olimpia

Vanya and The Bandoh, artista multi talentosa, conocida por cautivar a las audiencias con su sensualidad a la hora de cantar y encanto personal, actúa el miércoles 10 de abril a las 6.30 p.m. en el lobby del Teatro Olimpia.

Vanya and The Bandoh, el miércoles 10 de abril a las 6.30 p.m. en el lobby del Teatro Olimpia. Foto de cortesía

El jueves 11 de abril hay tres actuaciones especiales en bayside marketplace stage. El turno de la miamense Beatriz Guzmán Ensemble, inspirada siempre en el R&B y pop, con jazz puro, es a la 1 p.m. Actualmente asiste a FIU bajo la dirección de la popular cantante de jazz, Lisanne Lyons, y toca en lugares como Las Rosas, Lagniappe, WDNA Jazz Radio, Wertheim Performing Arts Center de FIU, Jazz at Jackson’s y Lynn University como vocalista. Beatriz, una de las voces jazzísticas con más proyección del sur de la Florida, cuenta con una amplia audiencia en YouTube. Más: https://www.beatrizgmusic.com/

Jazz afrocubano e internacional gratuito en Bayside Marina Stage

Magela Herrera Group, vocalista, compositora flautista afrocubana, arreglista y pianista, toca a las 3 p.m., cuenta con una mezcla muy interesante, ya que creció entre dos mundos: uno familiar con una mezcla de tradiciones del oeste de África y Europa y otro en su Habana natal donde estudió música clásica en el Conservatorio de Música.

Magela Herrera Group, vocalista, compositora flautista afrocubana, arreglista y pianista, toca a las 3 p.m en el Marina Bayside Stage. Foto de cortesía

Tiene un master en jazz / improvisación musical y una licenciatura de la Academia de Música de Noruega. Tras realizar giras por todo el mundo, está considerada como una de las flautistas más importantes de Cuba en el mundo jazzístico y la música popular. Perteneció a la reconocida banda cubana Mezcla y ha compartido escenario con los cubanos Chucho Valdez, Roberto García, Alejandro Vargas y Ruy López Nussa, la estadounidense Barbara Dane y los noruegos Jan Eggum, Hovedøen Social Club y la Oslo Chamber Orchestra, entre otros muchos. Más: https://www.magelaherrera.com

a las 5 p.m., Russ Spiegel Quartet, un músico que está más que capacitado para tocarlo todo, desde una guitarra solista hasta una orquesta de jazz de 17 piezas con sus propias composiciones y arreglos. Foto de cortesía

Y a las 5 p.m., Russ Spiegel Quartet, un músico que está más que capacitado para tocarlo todo, desde una guitarra solista hasta una orquesta de jazz de 17 piezas con sus propias composiciones y arreglos. Spiegel ha lanzado varios CD, ha escrito música para películas, TV y musicales, ha realizado giras por Europa y Asia, ha impartido cursos de nivel universitario, ha impartido talleres y seminarios, ha trabajado para Broadway y grandes discográficas y ha aparecido en varios largometrajes como músico y actor.

Shenzi se presenta el sábado 13 de abril, a la 1 p.m., en Tina Hills Pavilion. Foto de cortesía

Los conciertos gratis del sábado en Tina Hills Pavillon en Bayfront Park

Shenzi, el sábado 13 de abril, a la 1 p.m., en Tina Hills Pavilion. Este quinteto multi género, cuyo sonido es una reacción en evolución a elementos antiguos y nuevos, combina las raíces del jazz con los ritmos del hip-hop, el soul y el toque latino de Miami. Desde que se formó en el 2016 como un conjunto experimental en la Escuela de Música Frost de UM., ha hecho dos giras por la costa este. Más: https://www.shenzimusic.com/

Conjunto Progreso, toca a las 3 p.m. en Tina Hills Pavillon en Bayfront Park. Foto de cortesía





Conjunto Progreso, toca a las 3 p.m. Esta banda de música tradicional cubana y jazz latino toca las canciones de Ignacio Piñeiro, Miguelito Matamoros, Compay Segundo, Faustino Orasma, Ñico Saquito y Guillermo Portabales, entre otros. A continuación, a las 5 p.m., The Smoogies, y a las 7 p.m. el destacado e internacionalmente reconocido vocalista, guitarra y compositor Allan Harris Quartet, cuyo nuevo trabajo de llama Nobody’s Gonna Love You Better (Red Bar Jukebox Redux), su undécimo álbum. Es uno de los mejores vocalistas de su era en el mundo jazzístico. Más: https://www.instagram.com/thesmoogiesband/ y https://www.allanharris.com/home

Toda la información en: http://www.miamidowntownjazzfestival.org/schedule/ y www.wdna.org

Twitter: @IsabelOlmos