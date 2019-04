‘The School of Rock’ un clásico de nuestros tiempos en el Arsht

LeAnne Parks Y Merritt David Janes en 'The School of Rock’. Del 9 al 14 de abril en el Ziff Ballet Opera House.

Desde los antiguos griegos (para no remontarnos a los egipcios), el teatro ejerce una función social mágica y poderosa que solo puede compararse con la religión –que sin duda también la liturgia tiene mucho de teatro. Ópera, teatro musical y cine son algunas de las variantes de este fenómeno social que se mantiene tan poderoso como en sus orígenes. Por eso digo ‘clásico’, cuando me refiero a The School of Rock, que en nueva producción se estrenará en el Ziff Ballet Opera House del Arsht Center, el 9 de abril. El teatro ‘clásico’ de los griegos también tenía música pero se ha perdido en la noche de los tiempos. En este caso la música es el rock, símbolo de cultura popular que sin duda ha influido globalmente durante más de seis décadas.

Este musical, estrenado en Broadway en el 2015, se deriva del filme del mismo título que alcanzara mayúsculo éxito en el 2003. Cuenta con la música de la película más una nueva partitura de nada menos que Anthony Lloyd Webber, uno de los genios del género, con exitazos eternos como Jesus Christ Superstar y The Phantom of the Opera. El libreto es de Glenn Fellowes y figuran canciones de Julian Slater. Los tres han sido nominados a un Tony por su labor, y la obra obtuvo el Premio Olivier en el 2017 por Outstanding Achievement in Music. La trama es descabellada, como suelen serlo las comedias de todos los tiempos: Un frustrado cantante de rock que se hace pasar por profesor suplente en una escuela de preparatoria, y lleva a sus alumnos al mundo irresistible de ese palpitante ritmo que habría de conquistar el mundo.

La producción que estrena el Arsht Center ostenta además la exitosa coreografía de JoAnn M. Hunter, las luces de Natasha Katz y la escenografía y el vestuario de Anna Louizos. El diseño sonoro es de Mick Potter y la supervisión musical, de John Rigby. La dirección general corre a cargo del aclamado y laureado Laurence Connor. Esta producción ha sido elogiadísima por la crítica de los mayores periódicos y muy bien recibida por el público.

En los papeles protagónicos de esta puesta itinerante actúan Merritt David Janes como Dewey, Lexie Dorsett Sharp como Rosalie. Les siguen Madison Micucci como Patty, Layne Roate como Ned, Deidre Lang como Ms. Sheinkopf, la miamense Arianna Pereira como Shonelle y Leanne Parks como Katie. El elenco se completa con otros excelentes actores en papeles menores y coro de adultos y niños. Esta es una producción para toda la familia. Ideal para el Spring Break o vacaciones de Semana Santa. No se la pierda.

The School of Rock ’, de A. L. Webber, G. Fellowes y J. Slater, del 9 al 14 de abril en el Ziff Ballet Opera House del Arsht Center. Info y entradas (desde $34) (305) 949-6722 y arshtcenter.org