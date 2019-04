¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Regresa como cada primer viernes del mes las actividades culturales alrededor de Coral Gables, con exhibiciones de arte y la nueva atracción del sector la avenida Giralda con su Giralda Under the Stars. Miami

VIERNES

Italia mía

Con el título de Italia mía, se hará un recorrido lírico por esa importante nación europea que tanto ha aportado a la cultura universal. El espectáculo es un homenaje a la música italiana, interpretada por la Dimensions Dance Theatre of Miami, compañía local de música y danza. Intérpretes: el tenor Martin Nusspaumer y la soprano Laura León. Durante el evento se proyectarán imágenes de ciudades italianas como Venecia, mientras se escuchan arias de óperas.

Detalles: Viernes 5, a las 8 p.m., Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135.

Cocina al minuto

Las mejores recetas de comida cubana las brindaba Nitza Villapol, una mujer que desde la televisión enseñó a cocinar a muchas mujeres y hasta en tiempos de escasez creaba recetas realmente alucinantes para palear las dificultades. Su célebre libro Cocina al minuto, con su lema: recetas fáciles y rápidas de preparar, recoge los procedimientos para logras los mejores platos tradicionales cubanos. La edición de este libro, compilado por Sisi Colomina, retoma una cocina insular que ya pocas veces puede degustar el cubano en la Isla.

Detalles: Viernes 5, a las 6:30 p.m., Books & Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables, 33134. Entrada gratis.

Pedro Navaja

El musical inspirado en la ópera Los Mendigos, de John Gay, y la icónica canción de la leyenda de la salsa Rubén Blades, regresa al escenario por primera vez en 15 años. La verdadera historia de Pedro Navaja, con libreto de Pablo Cabrera y música de Pedro Rivera Toledo, es el primer estreno del año del grupo Prometeo del MDC. Más de 25 bailarines, actores y cantantes en escena, entre ellos la actriz Beatriz Valdés, el cantautor Manolo Ramos y la cantante Karen Martello. Además, una orquesta de salsa en vivo dirigida por Yusa.

Detalles: Desde el viernes 5, a las 8 p.m., hasta el domingo 14, Koubek Center, 2705 SW 3rd Street, Miami, 33135. Entradas desde $20.

Artes plásticas

En el Kendall Art Center se abre la exhibición Soflo New Art, en la que se podrán apreciar obras de los artistas contemporáneos Julio Figueroa, Allison Kotzig y Adrián Menéndez. Los tres pintores invitados muestran sus series Midnight Passages (Figueroa), Death Mask of the Fertile Crone (Kotzig) y Flourescent black, es el aporte de Menéndez.

Detalles: Viernes 5, desde las 6 p.m., Kendall Art Center, 12063 SW 131 Avenue, Miami, 33186.

Giralda

Regresa como cada primer viernes del mes las actividades culturales alrededor de Coral Gables, con exhibiciones de arte y la nueva atracción del sector la avenida Giralda con su Giralda Under the Stars. Bandas musicales locales, restaurantes con precios de descuentos, actividades al aire libre y el ambiente acogedor en la renovada Giralda, así como los alrededores del Downtown de Coral Gables y su emblemática Miracle Mile.

Detalles: Viernes 5, desde las 7 p.m., Giralda Plaza Coral Gables, 100 Block Giralda Avenue, Coral Gables, 33134.

Por una buena causa

Un concierto para celebrar junto a los sobrevivientes de cáncer se realizará en Hialeah. Muchos se solidarizan con este concierto donde se escuchará música de los 80 y 90. Participan Lime, Coro, Erotic Exotic, Mantrap y DJs invitados, entre otros muchos, en apoyo a Miami Lakes Cars for a Cure. Todo lo recaudado en el evento será destinado al Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami.

Detalles: Viernes 5 desde las 7 p.m., Hialeah Park Racing & Casino, 100 E 32nd Street, Hialeah, 33013. Entrada $20.

En Alfaro’s

Además de un lugar ideal para disfrutar, el centro nocturno Alfaro’s es también una plaza para reencontrarse con artistas con una trayectoria. Este es el caso de la cantante Lisset López, que está celebrando sus 20 años de carrera artística y lo hace de la única manera que un artista se siente a gusto, ante el público.

Detalles: Viernes 5, a las 10 p.m., Alfaro’s, 1604 SW 8 Street, Miami, 33135. Reservaciones en el (305) 643-2151.

Recaudación de fondos

Bencomo Foundation invita a su primera Gala Bencomo & Foundation Foundraising Signature Show 2019, a beneficio de los ciudadanos de escasos recursos que no tienen la posibilidad de brindarle una sepultura digna a sus seres queridos. El reconocido cantante Amaury Gutiérrez se une como embajador amigo, en una noche de ayuda a los más necesitados. El programa incluye también a los cantantes Maite Rivero y Alberto Salazar.

Detalles: Viernes 5, a las 7 p.m., Hyatt Regency, 400 SE 2nd Avenue, Miami, 33131.

SÁBADO

Día del río Miami

Cada primer sábado de abril, justo con la llegada de la primavera, se celebra el Miami Riverday Festival, donde en un ambiente festivo, se reconoce y se invita a tomar conciencia de la importancias del río Miami, que además de ser fuente de agua potable, es la importante vía fluvial para el transporte de mercancía. Sea parte de este acogedor día, donde habrá excursiones gratuitas por el río, visitas a lugares históricos en sus riberas, educación sobre el tema medioambiental, carreras en peddleboard y kayak, así como comidas, bebida y actividades para niños.

Detalles: Sábado 6, de 1 a 6 p.m., 250 NW North River Drive. Información: www.miamirivercommission.org.

Arte multidisciplinario

El artista Andy Pruna, fotógrafo de la prestigiosa National Geographic, inaugura la exhibición personal The rerum natura con fotografías, pinturas y dibujos realizados recientemente. Además se mostrarán documentales realizados por Pruna sobre distintos aspectos de la naturaleza.

Detalles: Sábado 6, desde las 7 p.m., Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave, Miami, 33130. Entrada y parqueo gratis.

Maker Faire Miami

Regresa al Campus Wolfson del Miami Dade College la feria Maker Faire Miami, un programa relacionado con invenciones y exposiciones interactivas que abarcará el amplio espectro de la ciencia, ingeniería, artes, representaciones escénicas y manualidades. Esta feria, concebida para todas las edades, acoge durante dos días a creadores e innovadores independientes. Miami ha sido escogida nuevamente, entre 44 otras urbes en el mundo, para este evento. El público podrá disfrutar de nuevos inventos, asistir a charlas, entrar en contacto con dispositivos de inteligencia artificial y otras amenidades.

Detalles: Sábado 6 y domingo 7, Campus Wolfson del MDC, 300 NE 2nd Avenue, Miami, 33132. Información: www.miami.makerfaire.com.

Maricela

Definitivamente el fin de semana centra sus actividades en el MDCA, donde se presenta la cantante mexicana Maricela. Su show, Maricela 2019, constituye un reconocimiento a sus más de 30 años de carrera artística. A Maricela se le considera como uno de los pilares de la música regional mexicana, que ha colocado decenas de temas en la lista de Billboard.

Detalles: Sábado 6, a las 8 p.m., Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135. Entradas desde $53.

El balcón de Golda

Más que teatro, esta presentación cuenta la historia íntima, personal y patriótica de una de las grandes heroínas del siglo XX, la primer ministro israelí Golda Meyer. La pieza se centra en su lucha como mujer de postura intransigente y de firmes principios. Se conocerán de sus sacrificios personales, y de su relación con personajes como Ben Gurión, Moshé Dayan, Kissinger y el Rey Abdulah. La actriz Fanny Sarfati se vuelve a probar en los zapatos de Golda Meir. Dirección de Nathan Grinberg.

Detalles: Sábado 6, a las 8:45, Aventura Turnberry Jewish Center, 20400 NE 30th Avenue, Aventura, 33180. Boletos $25.

Orgullo Gay

Un fin de semana dedicado al orgullo LGBT. Un festival con actividades al aire libre y otras en sitios privados, pero todas con la intención de celebrar el amor, la convivencia y el espíritu de unidad. Un extenso programa donde hay espacio para todos, en un ambiente festivo.

Detalles: Consulte la página www.miamibeachpride.com, para todas las actividades y sus lugares de celebración.

DOMINGO

Festival Lecuona

Para celebrar los 30 años de la asociación cultural ALBA (Academia de las Luminarias de las Bellas Artes), se realizará el VI Festival Internacional Ernesto Lecuona, en el que participan una veintena de artistas para homenajear la música del más importante compositor cubano, y reconocer la trayectoria de la Asociación. Participan, entre otros, Pedro Román, Laura León, Isaiah González y José Nodar. Pianistas, los maestros José Ruiz Elcoro y Javier Ruiz.

Detalles: Domingo 7, a las 3 pm., Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135. Reservaciones: (305) 547-5414.

Musical

Este domingo es el último día del musical Memphis, de David Bryan y Joe DiPietro, que se presenta en el Actor’s Playhouse del teatro Miracle, en Coral Gables. Esta pieza ha recibido cuatro premios Tony, galardón que realza su importancia. La obra está inspirada en la vida del DJ Dewey Phillips, quien fuera uno de los primeros disc jockey de la raza blanca que tocara música para los afroamericanos en los años 50.

Detalles: Domingo 7, a las 3 p.m., Actor’s Playhouse, 280 Miracle Mile, Coral Gables, 33134. Boletos desde $40. Información: www.actorsplayhouse.org.

Mi negra y yo

Se trata de una conferencia dramatizada, con la participación de Anaiz Quevedo y la dirección de María Teresa Piñero Gil. En Mi negra y yo: la noche de los ancestros, en la que se profundiza en la historia de una Venezuela que “ha estado llena de victorias y unión y también de divisiones, luces y sombras”. Durante la ponencia dramatizada, se plantea que la clave del entendimiento está “en comprender de dónde venimos, honrar a nuestros ancestros, tomar la fuerza de nuestra historia y en vez de vernos como fragmentos, ver el todo que juntos componemos”.

Detalles: Domingo 7, a las 11:30 a.m., Imago Art in Action, 165 Majorca Avenue, Coral Gables, 33134. Boletos a la venta en el (786) 857-6967.

Carros

En realidad no se trata de solo de carros, sino de una oportunidad para compartir entre los amantes de los carros antiguos y exóticos. En Cars & Breakfast Doral, se tendrá la oportunidad de conocer a José Lugo, quien estará junto a su Willy Jeep, el ganador del Hot Wheels Legends Tour Miami.

Detalles: Domingo 7, a las 9 a.m., 9901 NW 41 Street, Doral, 33178.

ENTRESEMANA

Flamenco y más

La ArtSea Evening serie presenta una jornada dedicada a la cultura española, con la presentación de un espectáculo de flamenco, exhibición de obras de los artistas plásticos Juan Atienza, Sergio de la Flora y Darla Berlín. La pasión del flamenco se vuelve a hacer sentir en el Sur de la Florida con un show de bailadores profesionales.

Detalles: Jueves 11, a las 7 p.m., Trump International Beach Resort, 18001 Collins Avenue, Sunny Isles, 33160.

Obras de Javier Senosiain

El Instituto Cultural Mexicano en Miami es el anfitrión de la exposición Javier Senosiain: arquitectura orgánica. La muestra incluye planos, fotografías, bocetos, modelos y videos que revelan el trabajo de este renombrado arquitecto mexicano. A Javier Senosiain se le considera como un exponente clave de la llamada arquitectura orgánica.

Detalles: Jueves 11, a las 7 p.m., Centro Cultural Mexicano, 1399 SW 1 Avenue, Miami, 33130