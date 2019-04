Ópera italiana al aire libre en Coconut Grove

El Maestro Alvise Casellati, presidente y director musical del espectáculo ‘Opera Italiana is in the Air’ en Coconut Grove..

Por primera vez en Miami se celebrará música operática italiana en un espectáculo abierto al público en el parque de Coconut Grove, como si fuera un concierto de rock, y además, totalmente gratis, Opera Italiana is in the Air.

Este experimento se trató por dos temporadas consecutivas en Nueva York, con tremendo éxito. Lo que se promete es un ambiente casual, familiar y entretenido. El Maestro Alvise Casellati, presidente y director musical de este espectáculo, dice que este proyecto “surgió de que el acceso hoy día a la música clásica y la ópera es muy difícil. En los tiempos antiguos, esta era la música popular. Hoy está relegada a un nicho para gente mayor. Por eso quiero hacer que la ópera sea música Pop otra vez”.

“La idea es llegar a la gente fuera de los teatros, para que se enamoren de la ópera”, insiste Casellati. “Las audiencias jóvenes pueden divertirse y tener una experiencia única, para que se identifiquen más y más, y se interesen más en esta música”.

El Maestro afirma que no les fue nada difícil convencer a las autoridades de las ciudades de Nueva York y Miami. Todos lo llamaron para apoyar el proyecto de modo inmediato con gran entusiasmo y dedicación, ofreciendo los mejores sitios para que se celebrara. En Miami es el Regatta Park (2699 SW 27th Ave), el sábado 13 de abril, a las 8 de la noche. Reservar asientos en: operaitaliana@taraink.com

La ópera italiana tiene un significado especial para los aficionados, un carácter que la hace prevalecer entre todas las otras. “La ópera nació en Italia alrededor de la primera mitad de los 1600 y, por supuesto, la mayoría de las óperas famosas fueron compuestas por músicos italianos, como Rossini, Verdi y Puccini”, opina el Maestro. “Es por eso que hay una relación muy estrecha entre la música y el canto. Pero inclusive compositores extranjeros, como Handel, Gluck y Mozart, escribieron óperas en italiano. La razón es que la lengua italiana ofrece el mejor sonido. Es por el balance entre vocales y consonantes, la presencia de consonantes dobles, y que la mayoría de las palabras terminan en vocal”.

Esta presentación contará con la soprano española Davinia Rodríguez, internacionalmente conocida, que ha hecho los papeles principales en Così fan tutte, Le nozze di Figaro y Don Giovanni, todas de Mozart. Además, ha trabajado con directores muy importantes, como Jesús López Lobos, Jeffrey Tate y Gianandrea Noseda, entre otros. Será acompañada por el cantante italiano Vincenzo Costanzo, uno de los más jóvenes tenores en la escena operática. Pero ya ha tenido experiencia con papeles importantísimos, como Macbeth, Luisa Miller, Traviata, Madama Butterfly y muchos más, bajo la batuta de Donato Renzetti, Daniel Oren y Juraj Valcuha, entre otros. Ambos debutan en Miami y cantan juntos por primera vez.

La orquesta está compuesta de músicos de orquestas principales de Nueva York, como los de la Metropolitan Opera Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, y también de estudiantes de Julliard School of Music, Manhattan School of Music, Mannes School of Music, y otras academias en Nueva York, ha informado el director, en Miami también darán su aporte músicos locales.

El lenguaje italiano, aunque precioso, de las arias de La Traviata de Verdi y Tosca de Puccini, que se interpretarán en el concierto, podría ser una dificultad para la mayoría de la audiencia, pero Casellati nos advierte que tienen el asunto resuelto: “Proveeremos a la audiencia con un libretto con el texto original en italiano de cada número y la traducción al inglés al lado”.

“La música es un lenguaje universal, y especialmente para mi país representa su historia y su cultura”, declara Cristiano Musillo, Cónsul General de Italia en Miami, que es uno de los patrocinadores junto con la ciudad de Miami y varias agencias. También han colaborado Diana Coppola De Dominicis y Amarylli Fridegotto, miembros de la Junta del Festival de Piano de Key Biscayne.

El clima parece ser amable para este sábado. “Esperamos que no llueva”, dice Casellati con esperanzado entusiasmo, pero al ser al aire libre tendrán un sitio alternativo en caso de que haya un cambio, lo que estará anunciado en el sitio en la red: www.operaitalianaisintheair.com

olconnor@bellsouth.net

Opera Italiana is in the Air, el sábado 13 de abril a las 8 de la noche. Regatta Park (2699 SW 27th Ave). Entrada libre. Reservar asientos en: operaitaliana@taraink.com