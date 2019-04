¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Pitbull se presenta en el festival musical Miami Bash, en el que participan una amplia gama de cantantes del género urbano, el sábado 13 en el American Airlines Arena. Miami

VIERNES

Sergio Mendes

El músico brasilero Sergio Mendes, una leyenda de la música de este hemisferio, llega a Miami para ofrecer el concierto Jazz Roots: From Brazil with Love. El maestro del bossa nova y renovador de la samba, ha logrado redefinir la música brasileña y colocarla en el mundo con gran maestría y destreza. Compositor, tecladista y vocalista, Sergio Mendes es uno de los grandes artistas de Brasil que ha recibido varios Grammy y otros premios y nominaciones. En su carrera ha grabado más de 25 álbumes. Se presenta junto a los The Rodriguez Brothers.

Detalles: Viernes 12, a las 8 p.m., Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd. Miami, 33132. Boletos desde $45.

Gloria Gaynor se presentará el viernes 12, a las 6 p.m. en Palm Court del Design District. Cortesía/Performance Series

La reina del disco

La reina del disco, Gloria Gaynor será quien ponga el toque final a Performance Series del Miami Desing District auspiciado por Knight Foundation. Este viernes 12 de abril la famosa cantante del hit de 1979 ‘I Will Survive’ se presentará en un concierto gratis que dará comienzo a las 6 p.m. en Palm Court, solo en #atMDD.

Detalles: Viernes 12, a las 6 p.m. en Palm Court, 140 NE 39th St., Miami, FL 33137

Artistas colombianos

Una muestra con obras de siete importantes artistas plásticos colombianos, que se han expresado a través del lenguaje abstracto y trazos geométricos, se inaugura en la galería Durban Segnini. La exhibición colectiva comisariada por Adriana Herrera, se encamina a mostrar los recursos técnicos y las posibilidades creativas que han emanado de estos pinceles y su aportes a la plástica. Entre los expositores están Germán Botero, Carlos Rojas, Fanny Sanín y Manolo Vallojín.

Detalles: Viernes 12, desde las 5 p.m., Durban Segnini Gallery, 3072 SW 38 Avenue, Miami, 33146. Entrada gratis.

De Matías Montes

Tres obras en un acto del importante dramaturgo Matías Montes Huidobro, La navaja de Olofé, La soga y Tirando las cartas, se funden en una sola pieza, Puro teatro, bajo la dirección de Marcia Arencibia-Henderson. Montes Huidobro incorpora las tres historias dramáticas para crear lo que él denomina “una composición metateatral”. Actúan Christian Ocón, Ivette Kellems y la propia directora.

Detalles: Desde el Viernes 12, a las 8:30 p.m., Artefactus Theater, 12302 SW 133 Court, Miami, 33186.

Feria ganadera

Por 12 años consecutivos se viene realizando la Feria Internacional de Miami, Agrícola, Ecuestre y Ganadera. Habrá exhibición de caballos de salto, de paso fino peruanos y andaluces, enlace de toros, acrobacias en caballos, entre otras actividades que incluyen algunas dirigidas especialmente a los niños, como monta de pony para que los menores interactúen con ellos.

Detalles: Del viernes 12 al domingo 14, desde las 9 a.m., Centro Ecuestre Ronald Reagan, Tropical Park, 7900 SW 40 St., Miami, 33155. Entrada $12, niños $3. Información: www.miamicattleshow.org.

Viernes de Tertulia

Cada mes el encuentro cultural Viernes de Tertulia tiene como invitado a un creador. En esta ocasión será la escritora Uva de Aragón. Poeta, narradora, ensayista, Aragón ha sido parte del desarrollo cultural de Miami, tanto como escritora, como en el campo académico. Con ella se hablará sobre su trayectoria, su obra y de las figuras que han hecho rica culturalmente a Miami.

Detalles: Viernes 12, a las 8:30 p.m., Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5th Avenue, Miami, 33130. Entrada gratis. Información: (786) 747-1877.

En voz baja

Se inaugura una nueva exhibición de 7 Plus One Art Proyect, con el título de Sotto Voce (En voz baja), con obras en dibujos a lápiz o carboncillo de nueve artistas plásticos residentes en el Sur de la Florida. La muestra es atendida por el especialista Pedro Hernández. Como evento complementario, se presenta la bailarina Jeniffer Villalón Pérez, del Cuban Classical Ballet of Miami (a las 8:45 p.m.).

Detalles: Viernes 12, a las 7 p.m., Unilatina International College, 3130 Commerce Parkway, Miramar, 33025. Actividad abierta al público y gratuita. Información: (954) 607-4344.

Carne viva

El Rosie Herrera Dance Theatre presenta el espectáculo Carne viva. La nota señala que es una exploración de la violencia y se basa en los temas de la religión y el romance. “Carne Viva es un viaje visceral hacia la dicotomía del poder dentro de las relaciones”.

Detalles: Viernes 12, a las 8 p.m., The Light Box del Goldman Warehouse, 404 NW 26 Street, Miami, 33137. Entrada $25.

SÁBADO

Miami Bash

Tras varias semanas anunciándose en la radio, y creando expectativa, llega el festival musical Miami Bash, en el que participan una amplia gama de cantantes del género urbano, que en un mismo escenario dispararán la adrenalina del público que disfruta de sus cantantes favoritos. En el escenario de la AAA estarán Carlos Vives, Daddy Yankee, Pitbull, Gente de Zona, Nacho, la Señorita Dayana y Luis Fonsi, entre otros ya confirmados.

Detalles: Sábado 13, a las 8 p.m., American Airlines Arena, 601 Biscayne Boulevard, Miami, 33132. (786) 777-1000. Boletos desde $72.

Vicente García

El ganador de tres Grammy Latino, en las categorías de Mejor artista nuevo y Mejor Álbum Cantautor por su álbum A la mar, y Mejor Canción Tropical, por su tema ‘Bachata in Kingston’, se presenta en Miami. Se trata de Vicente García, un compositor, músico y cantante dominicano, que fusiona una variedad de estilos y géneros musicales. El cantautor llega con su tour Candela. Vicente García es uno de los artistas latinoamericanos con mayor proyección internacional.

Detalles: Sábado 13, a las 8 p.m., Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd. Miami, 33132. Boletos desde $59.

Lanzamiento de libro

La Miami Beach Regional Library invita al lanzamiento del libro de cuentos Los convidados del sábado, del Taller de Escritura Creativa que se realiza en dicha biblioteca. Este evento cuenta con el apoyo de la Feria del Libro de Miami.

Detalles: Sábado 13 a las 2:30 p.m., en el Auditorio de la Miami Beach Regional Library, 227 22 Street, Miami Beach, FL. 33140. Entrada gratis.

Pen Club

El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio invita la conferencia, Félix Varela, formador de la identidad nacional cubana, que ofrecerá el padre Fidel E. Rodríguez. El sacerdote católico ha publicado varios libros sobre la figura de Varela, considerado uno de los precursores de la identidad nacional cubana. Rodríguez fue ordenado sacerdote Carmelita Descalzo en la arquidiócesis de La Habana. En el presente realiza sus labores pastorales en la Diócesis de Orlando, Florida. Palabras de bienvenida a cargo de José A. Albertini, presidente del PEN.

Detalles: Sábado 13, a las 3 p.m., West Dade Regional Library, 9445 Coral Way, Miami, 33165. Entrada gratis.

Willy Chirino se presenta el sábado 13, a las 11 p.m., en el Hoy como Ayer. WENN Ltd / Alamy Stock Photo Alamy Stock Photo

Willy Chirino

Decir Willy Chirino es decir buena música, canciones memorables y una noche agradable. Eso es lo que el cantante cubano ofrecerá en Hoy como Ayer. Considerado uno de los creadores del Sonido de Miami, que fusiona música cubana, rock, jazz, ritmos brasileños y caribeños, las canciones de Willy Chirino son en gran medida, la voz de Miami.

Detalles: Sábado 13, a las 11 p.m., Hoy como Ayer, en el 2212 SW 8th St., Miami, 33135. Reservaciones: (305) 541-2631.

Ópera

Con el propósito de involucrar a los jóvenes y animar a todos a apreciar la ópera italiana, se está realizando la serie de conciertos Opera Italiana is in the Air, con la participación de la soprano Davinia Rodriguez y el tenor Vincenzo Costanzo, bajo la conducción del maestro Alvise Casellati. Lo mejor del rico repertorio operático italiano, se presenta en un evento público, gratis y al aire libre, que es posible gracias al auspicio de la ciudad de Miami y el consulado General de Italia.

Detalles: Sábado 13, a las 8 p.m., Regatta Park, 2699 SW 27 Avenue, Miami, 33133. Evento gratuito.

Museo HistoryMiami

La protesta de Stonewall está conmemorando su 50 aniversario. Desde aquellos eventos, cambió la manera de mirarse a la comunidad LGBTQ. El Museo HistoryMiami ha organizado varias actividades, incluida una significativa exhibición fotográfica sobre la comunidad en Miami. Otra de las presentaciones invita a conocer la historia de las comunidades LGBTQ en Miami, a través de un encuentro con una drag queen.

Detalles: Sábado 13, desde las 10 a.m., HistoryMiami, 101 West Flagler Street, Miami, 33130. Evento gratuito.

En el City Casino

El Miami City Casino tiene un programa de entretenimiento que en muchas ocasiones revive décadas pasadas con la participación de los protagonistas de esos momentos. El concierto que ofrecerán Richard Marx y John Waite representan los años 80 y principios de los 90. Con más de 35 años de carrera la estrella del rock John Waite y el veterano baladista Richard Marx, juntos, evocarán una época.

Detalles: Sábado 13, a las 7 p.m., anfiteatro del Miami City Casino, 450 NW 37 Avenue, Miami, 33125.

Noche de rumba

Una noche para rumbear, bailar y divertirse se llevará a cabo en el dome del casino de los indios Miccosukee, con música en vivo del mejor DJ de Miami y del ganador del premio Grammy Latino, Marlow Rosado y su Orquesta. Un evento para rumbear.

Detalles: Sábado 13, desde las 9 p.m., The Dome del Miccosukee Resort & Gaming, 500 SW 177th Ave., Miami, 33194. Entrada gratis.

Lleve a sus hijos para el tradicional Easter Egg Hunt, en el Tamiami Lake Park. Allison Diaz For the Miami Herald

Huevos de pascua

Lleve a sus hijos para el tradicional Easter Egg Hunt, en el Tamiami Lake Park. Durante el evento dirigido a los menores, habrá distribución gratuita de alimentos Allí estará también el Easter Bunny, conejito de Pascua. Un evento para el disfrute de toda la familia.

Detalles: Sábado 13, desde las 10:30 a.m., Tamiami Lake Park, 13220 SW 18th Street, Miami, 33175.

Actividades por Easter

Estas otras celebraciones tendrán lugar para festejar la Pascua. Casi todas están relacionadas con la búsqueda de huevos y encuentros con el conejito. Habrá pintura de caras para los niños, globos, helados y otras actividades. En el Dolphin Mall (11401 NW 12 Street), Spring Family Fair at Brickell City Center (701 South Miami Avenue) y en el CityPlace Doral (8300 NW 36 Street).

Detalles: Sábado 13, desde las 9 a.m. Consulte su lugar favorito para el programa de actividades del día y sus horarios.

DOMINGO

Romería de España

En una producción de Florida Opera Prima y Miami Beach Seniors Chorus, se invita al espectáculo Romería de España, que incluye canciones y bailes españoles. Se podrá escuchar selecciones de las zarzuelas Los gavilanes, Luisa Fernanda y Las leandras. El espectáculo incluye además, baile flamenco.

Detalles: Domingo 14, a las 3 p.m., Teatro Manuel Artime, 900 SW 1 St., Miami, 33130. Entrada $10. Reservaciones e Información: (305) 345-4869.

Festival de primavera

El Spring Garden Festival realiza la 40 edición anual del Spring Plant Sale. Un evento para los amantes de las plantas y los alimentos cultivados naturalmente. Durante el encuentro habrá encuentros con agricultores que darán consejos para que su jardín prospere durante los meses de verano. El Festival ofrece diversión para toda la familia con música, vendedores, comida, actividades para los niños.

Detalles: Domingo 14, desde las 9:30 a.m., Fairchild Tropical Botanic Garden, 10901 Old Cutler Road, Coral Gables, 33156.

Piano y canto

Varios notables artistas ser unen para The Magic of Opera Arias & Piano Masterpieces, un programa donde la música de importantes óperas se hace sentir en las voces de reconocidos intérpretes, en un diálogo entre el pianistas y el intérprete de algunas obras maestras. Participan las sopranos Eglise Gutiérrez y Sandra López; la mezzosoprano Mabel Ledo y el barítono Armando Naranjo. Pianistas invitados Francesco Libetta y Amir Katz.

Detalles: Domingo 14, a las 7:45 p.m., Colony Theatre, 1040 Lincoln Road, Miami Beach, 33139.

Más festivales

El River Cities Festival se llevará a cabo en Miami Springs. Es una festividad familiar, entre vecinos, en la que habrá música en vivo, comidas, diversión para los niños, así como venta de artesanías y arte. Una cita para pasarla bien.

Detalles: Domingo 14, desde las 12 p.m., en el 53 Curtiss Parkway, Miami Springs, 33166. Evento gratuito y abierto al público.

ENTRESEMANA

Ballet de Miami

La Gala Anual en Miami Beach del Ballet Clásico Cubano de Miami presenta una muestra de nuevos trabajos coreográficos. Su director artístico, el bailarín, coreógrafo y profesor Eriberto Jiménez, invita a ver Yerma, una de las obras emblemáticas de Federico García Lorca. Esta coreografía tiene música en vivo con los guitarristas Alberto Puerto e Ivet Riscart. El programa incluye también Bolero Suite y Lecuona Suite, coreografía de Eriberto Jiménez, piezas que giran alrededor de la música.

Detalles: Jueves 18, a las 8 p.m., Fillmore del Jackie Gleason Theater, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 33139. Boletos en el (305) 673-7300.

Libro

El profesor Omar García Obregón catedrático de Estudios Hispánicos y Poéticas Comparadas en Queen Mary University of London, viaja a Miami para presentar en el Centro Cultural Español su libro Fronteras: ¿el azar infinito?, un libro de poesía donde el autor “juega con el uso de las estructuras métricas hasta romperlas al franquear fronteras, desarrolla el germen del azar que ya aparecía en el poema”. Este es el sexto poemario del García Obregón.

Detalles: Martes 16, a las 7 p.m., CCE-Miami, 1490 Biscayne Blvd., Miami, 331232. Entrada gratis.