Lolita y Rosario ‘Juntas de Nuevo’… y con tremendo Meneito

Lolita y Rosario ‘Juntas de Nuevo’ el 20 y 21 en el Teatro Fillmore de Miami Beach.

Con el garbo, salero y gran derroche de energía gitana, las galardonadas hermanas Flores regresan a Miami a cantar tras seis años del aclamado concierto que realizaron, el cual se robó el corazón del público y sus fervientes admiradores que han seguido su trayectoria durante años.





La fórmula de compartir escenario juntas ha generado una respuesta increíble de sus fans en toda Hispanoamérica, por eso han decidido repetirla en Miami de una manera similar a la primera que realizaron. Interpretarán cada una sus grandes éxitos y cerrarán a dúo en un espectáculo que hará nuevamente historia.

Hablamos con ellas, quienes nos dieron detalles de cómo será ese concierto que han llamado ‘Juntas de Nuevo” y que sus seguidores esperan con entusiamo en la Capital del Sol.

“Estamos muy entusiasmadas de regresar a Miami, pues esta maravillosa ciudad la consideramos como una segunda casa”, dicen las hermanas Flores, quienes provienen de una de las familias artísticas más renombradas de Europa. Su madre Lola Flores, fue la estrella más famosa del flamenco en España y el mundo, ícono del cine y la música a quien se le conocía como ‘La Faraona’. Su padre fue el extraordinario guitarrista Antonio González ‘El Pescadilla’, su hermano el cantautor Antonio Flores, su tía es la cantante Carmen Flores… y por supuesto Rosario y Lolita, no sólo han continuado este legado, sino que lo han sobrepasado con carreras exitosas que se han mantenido por décadas.

Al preguntarles si las nuevas generaciones también heredaron el talento que corre por las venas del Clan Flores, contestan entusiasmadas. “Claro que sí. No sólo mi sobrina Alba Flores -la hija de Antonio-, se ha convertido en estrella mundial, gracias a su excelente trabajo en la teleserie La casa de papel, que ya viene con su tercera temporada. También muchos miembros jóvenes de la familia han comenzado a brillar”, comenta Rosario, pues su hija Lola Orellana, de 22 años, también heredó gran talento artístico por parte de su padre, el bailarín argentino Carlos Orellana. Por otro lado Pedro Antonio es hijo del productor Pedro Manuel Lazaga, el esposo de Rosario en la actualidad, a quien conoció en el 2001 rodando la película de Almodóvar Hable con ella.

“Mi primogénita Elena Dolores Furiase se ha convertido en una gran actriz, mientras que mi hijo Guillermo Antonio Furiase es el guitarrista del grupo Albha’… y mi nieto Noah Sierra Furiase, que vino al mundo el 12 de octubre del 2018 estoy segura que heredó el talento familiar”, afirma orgullosa Lolita. quien regresa a la música en la gira ‘Juntas de Nuevo’, después de un tiempo dedicada al teatro.

“Actualmente encarno a ‘Fedra’, la protagonista de la tragedia griega de Eurípides. Gracias a este personaje fui nominada como mejor actriz de teatro en los prestigiosos premios Fotograma de Plata”, nos comparte Lolita, quien ha sido premiada con gran cantidad de homenajes y galardones, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, que recibió de manos de la reina Letizia. Pero se siente muy feliz de regresar a la música en este concierto donde cantará sus éxitos de más de tres décadas, entre ellos los temas de su último álbum De Lolita a Lola… que estremecerá a sus fans.



Por su parte Rosario, que cuenta con 12 discos de platino, tres discos de oro y ha vendido más de dos millones de copias, nos habla de otra de sus faceta artísticas.

“Con mi trabajo de ‘coach’ en el exitoso programa La Voz España, me he ganado el cariño no sólo de los espectadores españoles, sino también del público infantil en México en La Voz Kids, que hago junto al cantante Maluma”, cuenta Rosario, quien recientemente celebró sus 25 años de carrera llena de triunfos, con más de una decena de álbumes e innumerable reconocimientos y galardones, entre ellos dos Latin Grammy por sus trabajos: Muchas Flores y De mil colores.

“En el concierto cantaré mi repertorio de éxitos con temas como: Que bonito, Rosa y miel, Yo me niego, Sabor Sabor, Al son del tambor y Por un beso tuyo, de mi ultima producción Gloria a Ti, con el cual vuelvo a mis raíces flamencas rindiendo homenaje a mi madre”, nos adelanta Rosario, quien asegura que tampoco faltará el sabroso Meneito que ha sido uno de sus exitazos más sonados, tocados y bailados en los últimos tiempos. En el show volverán a traer la mágica explosión y la insuperable sinergia artística que crean éstas dos grandes cantantes, acompañadas por una banda espectacular conformada por músicos que llevan toda una vida triunfando con ellas en sus giras alrededor del mundo.

‘Juntas de Nuevo’ con Lolita y Rosario, el 20 y 21 de abril en el teatro Fillmore, 1700 Washington Ave., Miami Beach, 33139, (305) 673-7300., http://www.fillmoremb.com/venueinfo.