¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

Búsqueda de huevos de Pascua en diferentes lugares de Miami.

VIERNES

Southland Mall

Entretenimiento gratuito en el centro comercial Southland Mall, invita al público a los “viernes festivos” gratuitos, mostrando los talentos de músicos, bailarines y artistas locales, así como actividades prácticas y experiencias interactivas para toda la familia todos los viernes de 6 am a 8 pm en el Tribunal Central.

Detalles: Southland Mall, 20505 South Dixie Highway y Southwest 205th St., Cutler Bay. Dixie Hwy, Miami, FL 33189, 10AM–9 p.m. (305) 235-8880.

Miami Children’s Museum

Cada tercer viernes del mes el Miami Children’s Museum tiene entrada gratuita desde las 4 p.m. a las 8 p.m. El programa es patrocinado por Target. Los eventos incluyen actividades interactivas, manualidades y cuentacuentos. Los niños también pueden explorar cientos de exhibiciones bilingües e interactivas relacionadas con las artes, la cultura, la comunidad y la comunicación.

Detalles: Miami Children’s Museum, 980 MacArthur Causeway, Miami, Florida 33132. 305-373-5437.

Climakaze Miami 2019

Nano Stern (Santiago de Chile), es un cantautor, multiinstrumentista y compositor chileno adscrito a la llamada “tercera generación de cantautores chilenos” que aparece a partir de la década de 1990. Su trabajo se vincula con el canto popular y ha incursionado en la trova, el folk y el rock; también ha incluido en su música instrumentos y elementos indígenas de Europa, África, y por supuesto América. Es fundador de la banda Wazabe. Ha compartido escenario y festivales con Joan Baez, Jorge Drexler, La Vela Puerca, Diego el Cigala, Yusa y otros. Nano Stern (2006), Voy y vuelvo (2007), Los espejos (2009), Nano Stern live in concert (2011), Las torres de sal (2011), La Cosecha (2013) y “Mil 500 Vueltas (2015) entre otros.

Detalles: 8:30 p.m. North Beach Bandshell, Miami Beach, 7275 Collins Ave., Miami Beach, FL 33141. El evento es gratis con donación sugerida en la entrada y RSVP: Rhythm Foundation. (305) 672-5202; (786) 348-0789

Jam de percusión gratis o únete a un Jam de $5

Explote al músico interno que siempre quiso ser los viernes por la noche durante el Friday Night Drum Jam. Cada viernes por la noche, los invitados pueden probar diferentes instrumentos de percusión, incluidos los tambores de mano y los juegos de batería. El evento se lleva a cabo la mayoría de los viernes por la noche, pero es aconsejable verificarlo con anticipación. Y los jueves por la noche, por una donación de $ 5, disfrute de una jam session comunitaria de 8 a 10 p.m. Los guitarristas necesitan traer sus propios amplificadores.

Detalles: De 7 a 9 p.m. Friday Night Drum Jam, South Florida Center for Percussion Arts, 12600 SW 130 St., # 10, South Dade.

Moonlight Yoga de Equinox South Beach

Equinox South Beach celebrará la próxima luna llena el viernes 19 de abril. El instructor y líder de la comunidad, Adrián Molina, fundador de Warrior Flow, guiará a través de una Meditación en la playa. Los niños son bienvenidos. Este es un evento gratuito para todos pero debe confirmar su asistencia incluso si ha participado en eventos anteriores de la luna llena. Al registrarse para este evento, usted otorga su consentimiento para ser fotografiado o filmado durante el evento con fines de marketing y promoción. Un representante de Equinox acompañará al grupo desde el lobby hasta el área designada en la playa. La clase comenzará en la playa a las 7:00 p.m. Debe llevar una toalla de playa, una sábana o una esterilla (no se proporcionarán alfombras y toallas), una botella de agua y una capa adicional opcional en caso de que tenga frío.

Detalles: De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Punto de encuentro: 6:30 p.m. El lobby de Equinox South Beach, 520 Collins Ave., 2do piso, Miami Beach, FL 33139.

SÁBADO Y DOMINGO

Pascua, primavera y fertilidad de la tierra





El Día de Pascua es la fiesta más importante del cristianismo y es también conocido como, Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua o Pascua Florida. Este día se conmemora la resurrección de Jesucristo tres días después de que fuese crucificado. Esta festividad marca el final de la Semana Santa y señala el comienzo del tiempo pascual que dura cincuenta días. Uno de los elementos más asociados con este día son los huevos de Pascua. El origen de estos no está ligado a la religión cristiana. En su lugar, la forma del huevo está asociada a la fertilidad y la Pascua coincide con la llegada de la primavera, estación asociada también a dicha fertilidad, por lo que la conexión es evidente, pero la tradición de los huevos de Pascua tan extendida en países occidentales no está relacionada con el cristianismo.

Detalles:

10 a.m. -1 p.m. Bosque Encantado Elaine Gordon (1725 NE 135 St., North Miami) búsqueda de huevos de primavera. Admisión $1. Juegos gratis, premios y pintura de caras. búsqueda de huevos para niños menores de 12 años.

10 a.m.-1 p.m. Schenley Park (2750 SW 57 Ave.) Búsqueda de huevos de Pascua. Entrada gratuita. Casas de rebote, juegos, música, actividades para niños, camiones de comida, adopciones de mascotas y una visita del Conejito de Pascua.

10 a.m-3 p.m. Eggstravaganza en Milander Park (4800 Palm Ave.) Hialeah. Entrada gratuita y estacionamiento. Actividades $5- $15. Búsqueda de huevos, zona de niños con paseos, foto de conejito, entretenimiento en vivo y comida.

6-9 p.m. Palmetto Bay Park (17535 SW 95 Ave.) linterna de búsqueda del huevo. Entrada gratuita. Children’s Craft Area, una foto gratis en 4X6 con el conejito de Pascua, pintura facial, artista de globos, música, inflables y comida para comprar. La búsqueda del huevo es a las 8:30 p.m. y se requiere RSVP para la búsqueda del huevo.

Se realizarán cinco búsquedas de huevos a partir de las 10 am en los siguientes parques en Coral Gables:

War Memorial Youth Center, 405 University Drive (una búsqueda especial de huevos para niños pequeños de hasta 3 años se realiza en el Youth Center a partir de las 10:30 a.m.)

Jaycee Park, 1230 Hardee Road

Phillips Park, 90 Minors Ave.

Parque Salvadore, 1120 Ave. Andalucía

Sunrise Harbor Park, 25 Sunrise Avenue

Preview: MTT’S Playithings of the Wind





The New World Center, la sala de conciertos de South Beach es el hogar de la New World Symphony, y brindará un concierto especial que sirve como un adelanto de su próxima presentación en Carnegie Hall, y también muestra obras de gran significado para el Director artístico Michael Tilson Thomas (MTT). Esta colección única de obras expone a MTT como un joven soñador, un compositor y editor maduro, un artista consumado y, por supuesto, un conductor cautivador. MTT aprovecha sus entretenidas raíces con dos piezas virtuosas para piano solo. Aparece como director y compositor en su fiesta post-apocalíptica Cuatro Preludios en los juguetes del viento. Es el escenario del poema de Carl Sandburg en el que se luce con la soprano Mesa Brueggergosman, vocalistas de respaldo, una banda de músicos de jazz y una orquesta de cámara. El concierto rinde homenaje a las influencias musicales de MTT, como Igor Stravinsky, Sarah Vaughan, James Brown y más.

Detalles: Sábado, 20 de abril a las 2:00 p.m., 500 17th St., Miami Beach, FL 33139. (305) 680-5866, (855) 982-9998.

Estado Vegetal





Estado vegetal, es una obra para los amantes de la naturaleza, un monólogo que realiza la actriz chilena Marcela Salinas en español con subtítulos en inglés. Cuenta la historia de un accidente y lo que sucede con docenas de personas ligadas a dicho evento. Todo gira en torno a la existencia de un árbol inmenso que tiene una amplia gama de impactos en la vida de una comunidad. Escrito y dirigido por uno de los dramaturgos jóvenes más emocionantes e innovadores de Chile, el estreno en Miami de su trabajo es parte de una gira por cinco ciudades de los Estados Unidos.

Detalles: 20 y 21 de abril. On.Stage Black Box Theater, Miami Dade County Auditorium (2901 W Flagler St., Miami, FL 33135) $30 adultos, $25 estudiantes y personas mayores, $20 grupos de 10 Un número limitado de boletos para jóvenes en www.cultureshockmiami.com. Ticketmaster en www.ticketmaster.com;(800) 745-3000 y en la taquilla del Miami Dade County Auditoirum, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (305) 547-5414; (786) 348-0789.

La Otra Esquina de las Palabras invita a Olga Connor

Olga Connor es una periodista independiente cubanoamericana, profesora y escritora. Escribe para el Nuevo Herald, y otras publicaciones en inglés y español.

Detalles: 20 de abril, 3:00 p.m. Café Demetrio, 300 Alhambra Circle, Coral Gables, (305) 448-494920.

Rosario y Lolita Flores





Las estrellas de la música española Rosario y Lolita hojas Flores, hijas de La Faraona Lola Flores presentarán en Miami su concierto “Juntas de nuevo”. Las talentosas hermanas Flores regresan a cantar tras seis años de no hacerlo juntas en público, a pesar de que sus fans adoran verlas cantar en el mismo escenario. Interpretarán sus grandes éxitos de manera individual y cerrarán juntas en un espectáculo que hará nuevamente historia.

Detalles: 21 de abril, 8:00 p.m., Teatro Fillmore de Miami Beach, 1700 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139. (305) 673-7300.

ENTRESEMANA

Changing Seas: Toxic Waters

El Departamento de Promoción y Comunicación de la Universidad de Miami y La Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas. Invitan al estreno de Changing Seas: Toxic Waters, una producción original de South Florida WPBT WXEL PBS. La proyección comenzará a las 6:00 p.m. en el auditorio de la escuela Rosenstiel. Quédate después de la selección para una discusión del panel de expertos. Las floraciones de algas nocivas vienen en muchas formas, desde brotes tóxicos que afectan la salud de los animales y los seres humanos, hasta esteras de sargazo no tóxicas pero expansivas, que devastan las economías locales y el turismo. Los científicos están trabajando para comprender qué causa estas floraciones, cómo nos impactan y cómo podemos detenerlas.

Detalles: Abril 22, 2019 5:30 – 8:00 p.m. Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science Auditorium, 4600 Rickenbacker Causeway, Key Biscayne, FL 33149. Si se registra asegura su lugar con un boleto gratis.

Jornada por el Día internacional del libro, del Idioma español y del Derecho de autor

La Fundación Cuatrogatos presenta, en colaboración con el Centro Cultural Español de Miami, “Cervantes en Miami” una noche de poesía con dos destacados autores como invitados: Lilliam Moro y Emilio de Armas, como parte de la jornada por de Día Internacional del Libro y del idioma español. Este evento forma parte del programa Cervantes en Miami y cuenta con el apoyo del Programa de Autores Iberoamericanos de la Feria del Libro de Miami.

Detalles: 22 de abril, 8 p.m. CCEMimi, 1490 Biscayne Blvd., Miami FL 33132. (305) 448-9677.

Ensayo y narrativa por Waldo Pérez Cino





El tiempo contraído se ocupa de la narrativa cubana posterior a 1959 y de su articulación crítica en el sistema de legitimidad y valor que constituye el canon literario. La isla y la tribu […] es un ejercicio consciente, una reflexión sobre el sentido, sobre la medida en que las palabras y cualquier narración, la historia o la memoria o lo que se cuenta a otro en voz baja, sustituyen aquello que se narra o recuerda. Waldo Pérez Cino (La Habana, 1972).

Detalles: 23 de abril, 7 p.m. CCEMiami 1490 Biscayne Blvd. Miami FL. 33132. (305)-448-9677.

A Night Under The Stars - Jungle Island

“Una noche bajo las estrellas”, es una exposición de bienes raíces y pequeñas empresas a la que asisten más de miles de profesionales de los negocios. Es un evento que comenzó como social y empresarial y ahora se ha convertido en un evento con gran asistencia, que se realiza dos veces al año y brindan una vía divertida para establecer relaciones beneficiosas de negocios en nuestra comunidad. Los organizadores del evento se inspiran en conectarse con personas afines en la industria de bienes raíces del sur de Florida, incluidos los mejores desarrolladores, corredores, agentes y otros profesionales. Este séptimo evento será una noche de networking y cócteles.

Detalles: 25 de abril, 5-9 p.m.: Stands de la industria y Expo 9PM: Cocktail Lounge y Networking Mixer 5:00 -11:30 PM. Jungle Island, 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL 33132.

Maratón de Automóviles Florida 2019





El 9º Maratón Anual de Automóviles de la Florida, un Rally de Automóviles de Precisión de 500 Millas que cruza el estado de Florida antes de regresar a Miami, Las calles estarán cerradas para que todos se reúnan, caminar por las calles, participar en las actividades, apoyar a los comerciantes y ver los autos de Rally, Clásicos y Exóticos que estarán en exhibición. Al final de la noche, se juntarán para despedirlos cuando todos crucen la línea de salida para señalar el inicio de la Maratón de Automóviles de Florida 2019. Habrá helados para niños, magos y DJs, presentaciones VIP y mucho más. Si desea exhibir su automóvil clásico o exótico, o si tiene alguna pregunta, comuníquese con Oscar@benefitcarshows.com

Detalles: 25 de abril, 5:30 – 9:00 p.m. Downtown Doral, 5241 Northwest 87th Ave., Doral, FL 33178.

PERMANENTES

Wynwood Yard (hasta el 5 de mayo)





Todos los martes. Martes de la música del mundo. 8-10: 30 p.m.

Todos los miércoles. Jazz en el patio. 8-10 p.m.

Todos los domingos. Domingos del reggae.

Wynwood Yard, 56 NW 29 Street. Miami, FL 33127 (305) 771-4810. Las bandas tocan desde las 2 pm hasta la medianoche. Gratis

RC Gallery

Esta casa artesanal con sus directores Rafael C. Armas y Romena Camacho, invitan a que los visite, allí podrá encontrar siempre regalos adecuados porque todo lo que se vende está hecho a mano: pinturas, dibujos, carteles, almohadones, joyerías, bolsos, platos, trabajos en cuero, juegos de Dominó, bufandas etc., además si algún interesado desea personalizar una obra también pueden complacerlo…

Todos los días (menos los martes) de 10 a 5 de la tarde. 1654 SW 8 St. Miami FL 33135